Avant de rompre, posez-vous ces 4 questions cruciales

Les disputes, les tensions, les désaccords… la vie de couple n’est pas un long fleuve tranquille. Pourtant, chaque crise n’est pas une invitation à jeter l’éponge. Avant de plier bagage ou d’envoyer ce fameux message « On doit parler… », prenez un moment. Et surtout, posez-vous ces 4 questions cruciales. Vous pourriez bien y voir plus clair et, qui sait, sauver une histoire qui mérite peut-être d’être sauvée…

Pourquoi ai-je envie de le/la quitter ?

C’est LA question de départ, et spoiler alert : « parce que je ne supporte plus qu’il/elle oublie la moitié des courses » n’est pas la réponse la plus profonde. Selon Claire Petin, psychologue et thérapeute de couple, cette question est un tremplin pour explorer les véritables sources de votre insatisfaction. Est-ce un problème d’intimité qui s’éteint doucement, une répartition inégale des tâches domestiques, ou des projets de vie qui prennent des directions opposées ?

Prenez un carnet, notez tout, même ce qui semble anodin. Parfois, l’accumulation de petites frustrations cache des besoins fondamentaux non satisfaits. Mais d’autres fois, c’est juste un manque de communication ou des attentes mal exprimées. Alors avant de tout envoyer valser, identifiez les vraies raisons de votre envie de partir.

Ai-je encore des sentiments pour lui/elle ?

Avec le temps, les papillons dans le ventre peuvent céder la place à un confort routinier ou, soyons honnêtes, à un « bof émotionnel ». Mais est-ce que cela veut dire que l’amour a disparu ? Pas forcément. Cette introspection aide à différencier désir et devoir. « Est-ce que je reste par amour ou par habitude ? », demandez-vous. Si la flamme vacille, cela ne signifie pas forcément qu’elle est éteinte. Peut-être faut-il juste souffler un peu sur les braises.

Attention cependant : il est important d’être honnête avec soi-même. S’il n’y a plus de sentiments, rester par culpabilité ou peur de la solitude n’est pas rendre service à votre partenaire… ni à vous-même.

Suis-je prêt·e à me battre pour sauver notre couple ?

Si la réponse est oui, c’est cool ! Mais cela implique une réalité parfois oubliée : sauver un couple demande du temps, de l’énergie et beaucoup d’efforts. Et il faut être en capacité de les fournir. Cela ne veut pas dire que vous devez porter tout le poids de la relation sur vos épaules. Les raisons pour lesquelles vous souhaitez vous battre sont tout aussi importantes.

Est-ce par peur de l’inconnu ou parce que vous croyez encore en la force de votre relation ? Soyez réaliste. Disposez-vous des ressources nécessaires pour affronter la crise actuelle ? Cela peut être du soutien extérieur, une thérapie de couple, ou même du temps pour soi.

A-t-on envie tou·te·s les deux de trouver des solutions ?

La question à un million d’euros… Peu importe à quel point vous êtes motivé·e, si l’autre personne ne partage pas cette envie, les chances de succès diminuent. L’un des secrets d’un couple qui surmonte les épreuves est une volonté commune de se retrousser les manches. Résoudre un problème de couple, ce n’est pas simplement une série de compromis ; c’est une aventure à deux où chacun·e doit être prêt·e à fournir des efforts adaptés.

Si l’un·e des deux traîne des pieds ou rejette systématiquement les propositions de solutions, la tâche devient vite épuisante. Mais attention : cela ne signifie pas que tout est perdu. Un accompagnement, comme une thérapie de couple, peut parfois rallumer cette volonté éteinte.

Si ces questions restent sans réponse ou si la confusion persiste, il peut être temps de demander de l’aide. Un regard extérieur peut débloquer des situations qui semblent insurmontables. Ce qui importe, c’est la sincérité et l’engagement envers soi-même et son/sa partenaire. « Vouloir sauver son couple doit avoir du sens », conclut la psychologue.