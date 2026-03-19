Cette habitude à table qui apparaît souvent en rendez-vous amoureux

Lors du premier rendez-vous galant, on veut faire bonne impression. Alors on commande des plats pratiques, qui ne nécessitent pas trop de gymnastique et qui ne risquent pas d’entacher notre sourire. Les femmes, elles, ont une technique bien rodée pour garder une certaine “classe” pendant ce tête à tête et ça en dit long sur la pression esthétique qui leur incombe.

La main devant la bouche, une forme de politesse

C’est un mouvement presque instinctif. Dès que l’on porte un aliment à notre bouche, que ce soit un burger XXL ou une petite portion de risotto, on s’empresse de glisser notre main par-dessus nos lèvres à la manière d’un paravent. Et ce n’est pas seulement une pose que l’on prend face à la caméra du téléphone en prévision d’une future publication Instagram.

C’est un réflexe de bonne pratique voire une règle capitale de savoir-vivre. Si les hommes se fichent de manger comme des ogres affamés et de garder des traces de leur festin dans leur barbe, les femmes sont plus attentives à leur apparence. Elles respectent les enseignements de leur enfance comme si leurs parents se tenaient prêts à les gronder ou à les rappeler à l’ordre.

Elles sacrifient leurs envies de tacos pour ne pas se donner en spectacle devant leur Roméo et rester présentable. Pire, elles évitent soigneusement les mets salissants, qui se dévorent à la main et qui répandent de la sauce jusqu’au nez. À la fin du repas, elles courent aux toilettes pour vérifier leur dentition et déloger les potentiels bouts de salade, venus entraver leur sourire.

Mais surtout, de l’entrée au dessert, elles gardent leur main vissée sur leur bouche et s’en servent en guise de bouclier. C’est quasiment un gimmick collectif, une signature visuelle typiquement féminine. Que ce soit pour préserver leur image ou par souci d’éducation, les femmes semblent soumises à une charte de bonne conduite invisible. Et ce revers de main, aussi courtois et raffiné soit-il, est une injonction déguisée.

L’illustration d’une gêne typiquement féminine

Poser sa main sur sa bouche s’apparente d’abord à une marque de respect. On le fait également quand on baille. On ne veut pas importuner la personne en face avec nos joues remplies et nos exercices de mastication. Pourtant, notre interlocuteur ne nous le rend pas forcément. C’est un peu un remake du festin guindé dans la Belle et la Bête. On s’efforce de faire bonne figure, en gardant les coudes sur la table et en masquant notre bouche tandis que notre partenaire d’un soir (ou d’une vie) ne mange pas, il dévore, sans prudence, ni retenue.

Les hommes prennent des libertés là où les femmes se censurent. Garder la main devant la bouche au moment du repas est une façon silencieuse de dire “je m’excuse” comme si mâcher de la nourriture était grossier ou insolent. Parfois, les femmes reproduisent ce mouvement pour dissimuler un sourire, qu’elles jugent peu flatteur. À l’inverse, les hommes, eux, sont plus décomplexés. La seule question qui les hante à table, c’est de savoir s’ils vont prendre une glace ou un moelleux au chocolat.

Ce geste de main, qui est devenu un sujet de moquerie sur TikTok, montre à quel point les stéréotypes de genre affectent nos habitudes. Au point de nous faire croire que manger avec bon cœur est totalement déplacé alors que chez les hommes, ce n’est même pas un sujet. « Bien sûr, on dit aussi aux femmes d’être minces, qu’elles ne doivent pas prendre de place. Par conséquent, nous pouvons avoir l’impression de ne pas vouloir être vues en train de manger, et surtout pas de manger avec plaisir » explique la docteure Laurie Mintz, professeure au département de psychologie de l’Université de Floride, dans les colonnes de Refinery39.

Sous la mignonnerie, des diktats bien ancrés

Si les femmes brandissent leur main devant leur bouche en pleine dégustation, ce n’est pas seulement pour préserver leur charme et conclure ce rencard. Ce geste indique un malaise généralisé autour de la nourriture, une vigilance accrue autour du repas.

Derrière cette posture délicate se cache souvent une peur très intériorisée : celle d’être jugée. Jugée sur son appétit, sur la façon dont elle mange, sur la quantité de nourriture qu’elle consomme. Comme si savourer un plat avec enthousiasme risquait de fissurer l’image de féminité maîtrisée que la société attend encore des femmes.

Depuis l’enfance, beaucoup d’entre elles entendent les mêmes petites remarques : « Mange proprement », « Fais attention », « Ne te jette pas sur la nourriture ». Des phrases qui semblent anodines mais qui finissent par construire une forme de surveillance permanente du corps. Résultat : même dans un moment censé être convivial, comme un rendez-vous amoureux, certaines femmes continuent de contrôler chacun de leurs gestes.

Alors peut-être que la prochaine révolution des premiers rendez-vous sera toute simple : poser la main sur la table plutôt que devant la bouche, croquer dans son burger sans s’excuser… et se rappeler que manger avec appétit n’a jamais gâché une histoire. Au contraire, cela peut même être le début d’un moment sincère, loin des petites chorégraphies dictées par les attentes sociales. D’ailleurs, la nourriture est un bon liant dans les romances.