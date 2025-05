Relation toxique : le conseil clé d’une thérapeute pour s’en sortir

Quand l’interaction dans un couple vire au chaos, il devient urgent de se poser les bonnes questions. Pour la thérapeute Florentine d’Aulnois Wang, sortir d’une relation toxique commence par une prise de conscience lucide et bienveillante.

Un indicateur implacable : votre vécu

Il y a des relations qui nous allument comme une guirlande de Noël, et d’autres qui nous éteignent à petit feu. Celles qui, au début, paraissaient magnétiques, passionnées, et même « destinées », peuvent peu à peu devenir des labyrinthes émotionnels. On y perd le nord, le cœur, et parfois même l’estime de soi. Alors, comment savoir si vous êtes dans une relation toxique ? Et surtout, comment en sortir sans s’y briser davantage ? Florentine d’Aulnois Wang, thérapeute et fondatrice de L’Espace du Couple, pose une boussole simple mais puissante : votre ressenti.

Il ne s’agit pas de savoir si votre partenaire a eu une enfance difficile, s’il est « torturé mais gentil », ou « jaloux parce qu’il vous aime ». Non. Il s’agit de VOUS. De comment vous vous sentez, au jour le jour. Est-ce que vous vous sentez libre de dire ce que vous pensez ? Est-ce que vous pouvez rire, pleurer, ou simplement exister sans vous faire juger, rabaisser ou ignorer ?

Florentine d’Aulnois Wang le dit sans détour : « Si vous ne pouvez pas être vous-même, si l’on minimise vos besoins, vos émotions ou votre présence, alors il y a danger ». Et attention, pas un danger spectaculaire façon film dramatique. Non. Un danger discret, diffus, comme une lente érosion de votre énergie vitale.

Ce n’est pas une question d’intelligence ou de force de caractère. Même les personnes brillantes, indépendantes et rayonnantes peuvent se retrouver coincées dans une relation qui les ronge. Car la toxicité n’est pas toujours violente : elle peut être subtile, insidieuse, bien emballée dans des promesses ou des silences.

L’entre-deux : ce no man’s land émotionnel

Vous êtes peut-être dans cette zone-là. Celle où vous ne savez plus si vous devez partir ou rester. Vous espérez un changement, mais vous n’y croyez plus vraiment. Vous vous sentez coupable à l’idée de rompre, mais vidée à force de rester. Bienvenue dans ce que la thérapeute Florentine d’Aulnois Wang appelle « l’entre-deux ».

Ce flou n’est pas neutre. Il use. Il pèse sur votre sommeil, sur votre appétit, sur votre confiance en vous. C’est un état d’alerte constant, où vous jonglez entre intuition et rationalisation. Et c’est là que Florentine intervient avec un message fort : « La vie est trop précieuse pour stagner dans un couple dysfonctionnel. Bougez la relation ou bougez hors de la relation, mais ne restez pas dans l’entre-deux ».

Deux voies pour sortir de l’impasse

Face à une relation toxique, il n’y a pas de réponse toute faite. Toutefois, il y a deux chemins clairs :

1. Réparer

Si les deux partenaires sont encore présents, aimants, lucides, et prêts à faire le travail, il est possible de reconstruire. Cela demande du courage, des outils, de l’engagement. Mais cela peut mener à une renaissance. « Réparer, ce n’est pas faire comme si rien ne s’était passé, c’est choisir consciemment de bâtir autre chose sur les ruines », explique la thérapeute.

2. Partir

Quand l’un des deux fait cavalier seul, quand l’amour est devenu un prétexte à la domination ou à l’oubli de soi, alors partir devient un acte de survie. Ce n’est pas fuir, c’est se libérer. C’est refuser de se perdre dans un lien qui abîme plus qu’il ne construit.

Dans les deux cas, il ne s’agit pas d’un échec. Il s’agit de faire preuve de responsabilité affective, envers vous-même d’abord.

L’amour n’est pas censé vous faire disparaître

L’amour ne devrait jamais être une lutte. Pas une bataille pour être vue, écoutée, respectée. Pas un bras de fer pour avoir le droit d’exister dans le couple. L’amour véritable est un espace de croissance, de sécurité, de tendresse. Il peut être imparfait, chaotique même, mais il ne devrait jamais être toxique.

Si la relation vous fait douter de votre valeur, si elle vous coupe de vos proches, de votre énergie ou de vos rêves, alors ce n’est pas de l’amour. C’est un lien qui entrave. Et vous méritez mieux. Vous méritez un amour qui vous voit, qui vous porte, qui vous respecte.

La première clé pour sortir d’une relation toxique, ce n’est ainsi pas de tout quitter sur un coup de tête. C’est d’écouter, vraiment. Pas les excuses de l’autre, ni vos propres peurs. Écouter ce que votre corps vous murmure : les nœuds à l’estomac, les soupirs, la fatigue. Écouter ce que votre cœur ne peut plus cacher. Parce qu’au fond, vous le savez déjà.