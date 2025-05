93 % des divorces auraient une seule cause, selon ce psychologue

Le divorce fait souvent l’effet d’un coup de tonnerre dans un ciel serein. Pour certains spécialistes, la tempête était toutefois prévisible. Le psychologue John Gottman pense même avoir identifié les comportements qui mènent le plus souvent à la séparation.

Les « 4 cavaliers de l’Apocalypse » du couple

John Gottman, célèbre thérapeute conjugal, a étudié pendant des années les dynamiques relationnelles de milliers de couples. Ses recherches lui ont permis de distinguer 4 comportements toxiques annonciateurs de la fin d’une relation : la critique, le mépris, l’attitude défensive et le blocage émotionnel. Ces signes, qu’il surnomme les « 4 cavaliers de l’Apocalypse », permettent – selon lui – de prédire une séparation avec une précision impressionnante.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par The Gottman Institute (@gottmaninstitute)

Le mépris, signe le plus alarmant

Parmi ces 4 comportements, le mépris serait, selon John Gottman, le plus destructeur. Manifester du sarcasme, lancer des insultes ou encore rabaisser son partenaire sont autant d’attitudes qui traduisent un profond ressentiment. Ce climat de mépris est souvent irréversible et annonce un divorce dans 93,6 % des cas, selon les études du psychologue.

Le cercle vicieux de la critique et de la défense

La critique constante crée un terrain fertile pour l’hostilité. Rapidement, elle entraîne une attitude défensive de la part du partenaire, rendant toute communication constructive impossible. Ce cycle négatif, difficile à briser, accentue l’éloignement émotionnel et fragilise durablement la relation.

Le blocage émotionnel, dernier signal d’alerte

Le blocage, ou « stonewalling » en anglais, est souvent le dernier stade avant la rupture définitive. À ce moment-là, les partenaires cessent d’interagir émotionnellement : plus d’arguments, mais plus de connexion non plus. Cette coupure émotionnelle signifie que la relation est arrivée à un point critique, explique John Gottman.

La communication, clé pour inverser la tendance

Pour John Gottman, une communication saine et respectueuse reste la seule véritable arme pour préserver son couple. Savoir exprimer ses besoins sans blâmer, écouter sans juger, et traiter les désaccords avec bienveillance sont essentiels pour construire une relation durable.

Si vous avez reconnu certains de ces signes dans votre relation, pas de panique. Ce n’est pas un diagnostic final, mais plutôt un petit signal d’alarme qui mérite votre attention. La bonne nouvelle, c’est qu’un couple, ça se travaille – un peu comme un muscle. Si vous musclez votre communication, votre écoute et votre respect mutuel, vous pouvez traverser bien des tempêtes, sans que l’Apocalypse ne sonne nécessairement à votre porte.