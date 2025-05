Votre partenaire vous contrôle ? Voici les 7 signes à ne pas ignorer

Il dicte vos faits et gestes, vous pose des interdits l’air de rien et mène des interrogatoires dignes de la police à chaque fois que vous entreprenez quelque chose sans lui. Il vous prend pour sa marionnette et occupe le rôle de leader dans le couple, pourtant vous n’en avez pas conscience. Voici les signes qui montrent que votre partenaire vous contrôle.

Il surveille vos moindres faits et gestes

Il garde un œil constant sur vous. Même quand vous sortez les poubelles, il vous observe par la fenêtre. Votre partenaire veut tout savoir : où vous êtes, avec qui, à quelle heure, pourquoi. Et pas de manière bienveillante. Ce n’est plus de l’intérêt, c’est du flicage. Pire, il va même jusqu’à fouiller dans votre téléphone pour faire l’inventaire de vos messages et il interprète des signes louches là où il n’y en a pas. Il serait même capable de glisser un mouchard dans votre sac ou de télécharger une appli de géolocalisation pour vous épier discrètement.

Il vous isole subtilement de vos proches

Un partenaire qui vous contrôle refuse de vous partager. Il veut vous éloigner vos proches pour mieux régner. Il a toujours quelque chose à reprocher à vos amis, il se plaint de vos parents, et vous laisse penser que votre famille est trop présente. Bref, il essaie de vous garder rien que pour lui et de créer une distance avec vos proches. Lorsque vous lui suggérez une soirée entre amis, il sort son meilleur jeu d’acteur et inverse vos plans avec un « je préfère qu’on soit juste les deux ».

Il remet systématiquement vos choix en question

Vous sortez en jupe ? Il vous dit que c’est « trop osé ». Vous avez un projet professionnel ? Au lieu de vous encourager, il vous invite à l’oublier, en vous rappelant gentiment que vous « n’avez pas les épaules ». Vous adorez aller à la salle de sport ? Il estime que c’est malsain et que vous pouvez faire vos exercices à la maison. En clair, un partenaire qui vous contrôle a toujours son mot à dire, une meilleure option pour vous.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par The Body Optimist (@thebodyoptimist)

Il vous force à adhérer à ses passions

Dans un couple sain, les deux partenaires ont des hobbies qu’ils pratiquent sans demander la permission à l’autre. C’est un peu une manière d’entretenir son indépendance. En revanche, lorsque vous avez un partenaire qui vous contrôle, il veut à toute force vous convertir à ses passions. Au lieu de respecter vos goûts, votre partenaire veut les influencer. Même si vous détestez le hard rock, le tennis et la bière, il va redoubler d’efforts pour vous faire plier.

Il excelle dans le chantage affectif

C’est son arme ultime, sa technique préférée. Un partenaire qui vous contrôle au lieu de préserver votre libre-arbitre sort toujours ce joker quand il sent qu’il perd la main. « Si tu fais ça, c’est que tu ne m’aimes pas ». « Si tu vas en soirée avec tes copines, je m’en vais ». Ces phrases, ou plutôt ces menaces déguisées, vous les connaissez trop bien.

Il suspecte tout le monde dans votre entourage

Un partenaire qui vous contrôle frôle la parano. Lorsque vous parlez d’un collègue du genre opposé, il se fait tout de suite des films et vous imagine dans ses bras. Même constat lorsque vous partez en week-end avec votre maman. Pour lui c’est forcément bizarre. Ça ne peut pas être un simple séjour comme il s’en fait de plus banal.

Il vous assomme de questions quand vous sortez

Lorsque vous allez quelque part sans lui, que ce soit juste au supermarché ou dans un bar, votre partenaire mène une véritable enquête de fond. Il se prend littéralement pour le commissaire Maigret. « Tu vas où ? Avec qui ? Je le connais ? Pour quelles raisons ? ». Si une de vos réponses ne lui convient pas, il vous barre la porte ou alors vous le fait regretter à votre retour.

Une relation équilibrée, ce n’est pas une cage dorée. C’est un espace où l’on se sent libre, écouté, soutenu. Où l’on grandit à deux, sans écraser l’autre. Où l’amour est un moteur, jamais une laisse.