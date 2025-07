Ce prénom latin oublié est entré dans le top 10 des naissances en France

Le dernier rapport de l’Insee sur les prénoms les plus donnés en 2024 révèle une surprise : un ancien prénom d’origine latine, longtemps délaissé, fait son grand retour en s’imposant dans le top 10. Un choix qui séduit de plus en plus de jeunes parents en quête d’authenticité et d’histoire.

Marceau, l’ascension fulgurante d’un prénom historique

En seulement dix ans, le prénom Marceau est passé de la 107e à la 10e place des prénoms dits masculins les plus attribués en France. Issu du latin Marcellus, signifiant « consacré au dieu Mars », il est associé à une longue lignée historique et fait écho à des figures marquantes du passé. Son retour témoigne de la recherche actuelle de prénoms à la fois classiques, élégants et porteurs de sens.

Pourquoi Marceau séduit-il autant ?

Le succès de Marceau s’explique par son équilibre entre tradition et modernité. Court, facile à prononcer, il s’intègre naturellement dans la tendance des prénoms sobres qui traversent les générations. De plus, sa sonorité douce et distinctive séduit les familles à la recherche d’un prénom singulier sans être extravagant.

Portrait de caractère : Marceau

Marceau est souvent décrit comme indépendant, déterminé et sensible. Il apprécie relever des défis, cultive une certaine ambition, et aime évoluer dans des environnements valorisant la réussite personnelle. Discret sur ses émotions, il cherche l’équilibre entre vie professionnelle stimulante et relations apaisantes, loin de toute compétition. Les parents optant pour ce prénom privilégient souvent un cadre favorisant l’épanouissement personnel plutôt que la rivalité.

L’essor de Marceau reflète ainsi une tendance de fond : le retour des prénoms rares ou anciens, capables d’offrir une touche de singularité sans rien perdre de leur élégance. Cette percée remet sur le devant de la scène des prénoms porteurs d’histoire, longtemps oubliés et désormais réinventés.