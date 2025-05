Ces habitudes d’enfant qui font l’adulte que vous êtes aujourd’hui

Les miettes de goûter dans les poches, les dessins gribouillés au dos des cahiers, les « pourquoi ? » sans fin à table… Vous pensiez peut-être avoir laissé tout cela derrière vous. Et pourtant, tout ce petit monde d’habitudes d’enfant continue de chuchoter dans votre quotidien d’adulte. Intriguée ? Vous allez adorer découvrir comment.

Les rituels de l’enfance, ces architectes discrets

Il y a quelque chose de magique – et de redoutablement puissant – dans les petits gestes du quotidien vécu enfant. Le câlin du soir, les bisous qu’on n’oubliait jamais, les « tu peux le faire » murmurés avant un contrôle… ces instants apparemment banals ne sont pas juste des souvenirs attendrissants : ce sont des fondations.

Votre capacité actuelle à affronter le stress, à demander de l’aide, à vous autoriser le repos ou la joie… elle vient souvent de là. Ces moments ont façonné votre manière de vous aimer, de vous affirmer, de prendre soin de vous. Les neurosciences le confirment : notre cerveau, en développement rapide durant l’enfance, enregistre ces expériences et en tire des schémas durables. Autrement dit, votre tendance à toujours finir ce que vous commencez ? Peut-être née d’un simple « on ne quitte pas la table tant que l’assiette n’est pas vide ». Votre besoin de validation ? Peut-être nourri par les compliments – ou leur absence.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Joana Da Silva, pédagogue par nature 🌿 (@seveillernaturellement)

L’enfance : un atelier de construction intérieure

À cet âge, chaque parole compte. L’enfant est une éponge émotionnelle : il absorbe, ressent, interprète… et emporte tout cela avec lui en grandissant. Si, par exemple, vous avez souvent entendu qu’il fallait « être sage » pour être aimée, peut-être avez-vous développé aujourd’hui une peur de déranger. À l’inverse, des parents ou éducateurs qui vous laissaient exprimer vos émotions librement vous auront sans doute offert un véritable superpouvoir : celui de comprendre et d’écouter vos propres besoins.

Les valeurs que vous portez aujourd’hui – patience, persévérance, humour, respect – ont bien souvent germé dans votre enfance. Ce n’est pas un hasard si vous êtes du genre à toujours ranger derrière vous ou à défendre les plus faibles. Ce sont ces mini-leçons, glissées dans les gestes du quotidien, qui ont sculpté votre boussole intérieure.

Petites habitudes, grands pouvoirs

Rappelez-vous ces habitudes qui paraissaient anodines : préparer son cartable la veille, dire « bonjour » en entrant dans une pièce, remercier après le repas… Ces automatismes ne sont pas qu’une politesse apprise. Ils deviennent, une fois adulte, les mécanismes de notre organisation, de notre capacité à nous intégrer socialement, de notre attention aux autres.

Même votre manière de vous parler à vous-même en dit long. Vous vous encouragez dans l’effort ? Ou bien vous êtes votre critique numéro un ? L’origine se trouve souvent dans ces phrases entendues tout petits : un « tu peux y arriver » dit avec chaleur peut devenir un moteur de vie. Un « t’es vraiment nul » répété, une source de blocage durable.

Une enfance positive, une adulte épanouie

Heureusement, il n’est jamais trop tard pour cultiver le bon terreau. Même si certaines expériences ont laissé des traces, vous avez le pouvoir d’en faire quelque chose de beau. Comprendre votre parcours, c’est déjà reprendre les rênes. Ce n’est pas accuser, ni pointer du doigt – c’est observer avec douceur ce que vous êtes devenu et pourquoi.

Les chercheurs s’accordent : « un environnement aimant, stable, encourageant permet à un enfant de grandir avec assurance ». Et cela se voit plus tard. Des adultes qui savent poser leurs limites, qui osent créer, qui n’ont pas peur de l’échec… sont souvent ceux à qui on a appris tout petits qu’ils avaient de la valeur. Sans condition.

Et maintenant ?

En tant qu’adulte, vous avez une formidable opportunité : celle de continuer à vous éduquer avec bienveillance. Vous pouvez revisiter certaines croyances, remettre en question des automatismes, reprogrammer votre façon de penser à vous-même. Pourquoi ? Parce que vous méritez de vivre une vie libre et apaisée, construite sur des bases solides.

Et si vous avez des enfants autour de vous – les vôtres, ceux des autres, ou ceux que vous croisez au quotidien – rappelez-vous ceci : chaque mot compte, chaque geste laisse une empreinte. Offrez-leur ce que vous auriez aimé recevoir. Ou mieux encore, ce que vous avez reçu et qui vous a porté.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Maîtresse Amayette • Émotions Enfant • Aide-moi à grandir (@amayette_)

Vous êtes l’adulte que vous êtes grâce – et parfois malgré – l’enfant que vous avez été. Reconnaître cela, c’est ouvrir la porte à une meilleure connaissance de soi, et à un avenir où chaque génération peut grandir un peu plus libre, un peu plus forte, un peu plus sereine. Prenez soin de l’enfant en vous. Il a encore beaucoup à dire.