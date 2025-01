Ces discussions banales entre filles cachent un incroyable pouvoir

Papoter entre filles, un remède à tous les maux ? C’est ce que suggère une étude surprenante. Que la discussion porte sur une nouvelle tendance mode, vos actualités sentimentales, vos crushs respectifs ou vos séries préférées, elle vous remplit de bonheur. Vous avez beau parler des plus plates banalités, cette conversation vous fait un bien fou. C’est un sentiment inexplicable que seules les filles peuvent comprendre. Les discussions entre filles font le même effet qu’une séance chez le·a psy et ce n’est pas qu’une impression. Découvrez leur incroyable pouvoir antistress, validé par la science !

Les bienfaits insoupçonnés des discussions entre filles

Les discussions entre filles, souvent accusées d’être superficielles et sans fond, sont plus puissantes que vous ne le croyez. Lorsque vous discutez avec vos amies, autour d’un verre de vin ou d’un masque à l’argile, le temps passe beaucoup plus vite. Les minutes défilent à vive allure. Ces échanges à base de scoops, de conseils, de rires et de barres chocolatées sont vos meilleurs antidotes en cas de blues. C’est pour ça que vous aimez les prolonger jusqu’au petit matin. Une étude menée par le Beckman Institute for Advanced Science and Technology de l’Université de l’Illinois prouve d’ailleurs les effets thérapeutiques des discussions entre filles.

Selon les résultats, communiquer avec des amies réduit les niveaux de cortisol, l’hormone du stress, chez les femmes de tous âges. Pas étonnant que vous vous sentiez soulagée en repartant de vos pyjamas parties. Cette recherche souligne que les liens d’amitié féminins offrent une alternative au traditionnel mécanisme de « lutte ou fuite » face au stress, en favorisant plutôt une approche de « tend and befriend » (protéger et se lier). Au-delà de la réduction du stress, l’amitié procure d’autres avantages surprenants pour la santé :

Amélioration du sommeil : des relations solides sont associées à une meilleure qualité de sommeil. Le sentiment de sécurité et de soutien procuré par les amies facilite un repos plus profond et réparateur.

des relations solides sont associées à une meilleure qualité de sommeil. Le sentiment de sécurité et de soutien procuré par les amies facilite un repos plus profond et réparateur. Diminution de la perception de la douleur : la présence d’une amie peut atténuer la sensation de douleur physique, probablement en raison du soutien émotionnel qu’elle apporte.

la présence d’une amie peut atténuer la sensation de douleur physique, probablement en raison du soutien émotionnel qu’elle apporte. Stimulation cognitive : les interactions régulières avec des amies maintiennent l’esprit vif et peuvent même réduire le risque de déclin cognitif avec l’âge.

les interactions régulières avec des amies maintiennent l’esprit vif et peuvent même réduire le risque de déclin cognitif avec l’âge. Longévité accrue : des études montrent que des relations sociales solides sont liées à une espérance de vie plus longue, grâce à leurs effets positifs sur la santé mentale et physique.

Les types de conversations qui renforcent le bien-être

Toutes les discussions ne se valent pas en matière de bienfaits. Bitcher sur une nouvelle collègue, par exemple, ne sera pas d’une grande utilité pour votre bien-être. Une autre étude publiée dans Communication Research a identifié sept types de conversations de qualité qui augmentent le bonheur et réduisent le stress :

Prendre des nouvelles : s’enquérir sincèrement du bien-être de son amie. Par texto ou en physique, ne vous contentez pas d’un vulgaire « ça va ? ». Intéressez-vous vraiment à la personne. Ça fait toujours du bien « d’exister » pour quelqu’un.

s’enquérir sincèrement du bien-être de son amie. Par texto ou en physique, ne vous contentez pas d’un vulgaire « ça va ? ». Intéressez-vous vraiment à la personne. Ça fait toujours du bien « d’exister » pour quelqu’un. Discussions profondes : aborder des sujets significatifs et personnels. Aux antipodes des small talks et des conseils beauté, ces conversations sont plus intimes. Elles ne sortent pas de chez votre BFF.

aborder des sujets significatifs et personnels. Aux antipodes des small talks et des conseils beauté, ces conversations sont plus intimes. Elles ne sortent pas de chez votre BFF. Humour et plaisanteries : partager des moments de rire ensemble. Pas besoin de vous en dire plus, vous avez certainement déjà des tas de private jokes avec vos amies.

partager des moments de rire ensemble. Pas besoin de vous en dire plus, vous avez certainement déjà des tas de private jokes avec vos amies. Expressions d’affection : montrer à son amie qu’on tient à elle. Ça peut passer par une session manucure devant un film kitsch ou un karaoké qui sonne ultra faux mais qui vous défoule plus qu’un cours de boxe.

montrer à son amie qu’on tient à elle. Ça peut passer par une session manucure devant un film kitsch ou un karaoké qui sonne ultra faux mais qui vous défoule plus qu’un cours de boxe. Écoute active : prêter une oreille attentive sans interrompre l’autre. Le dialogue se transforme parfois en monologue surtout lorsque votre BFF vient de se faire larguer. N’essayez pas de la couper et contentez-vous de lui tendre des Kleenex.

prêter une oreille attentive sans interrompre l’autre. Le dialogue se transforme parfois en monologue surtout lorsque votre BFF vient de se faire larguer. N’essayez pas de la couper et contentez-vous de lui tendre des Kleenex. Valorisation des opinions : reconnaître et apprécier les points de vue de l’autre. Vous n’êtes pas d’accord sur la tendance mode effet « peau de vache » ? Respectez l’avis de vos amies et ne tentez pas de les « convertir ».

reconnaître et apprécier les points de vue de l’autre. Vous n’êtes pas d’accord sur la tendance mode effet « peau de vache » ? Respectez l’avis de vos amies et ne tentez pas de les « convertir ». Compliments sincères : exprimer des éloges authentiques qui volent plus haut que « t’as bonne mine en ce moment ».

L’étude a révélé que même une seule de ces interactions par jour peut améliorer le bien-être et réduire le stress.

La sororité, plus précieuse que jamais

La sororité, cette alliance sincère entre femmes, va bien au-delà des relations d’amitié traditionnelles. Elle incarne une solidarité puissante, ancrée dans une compréhension mutuelle et une bienveillance naturelle. Ce lien unique permet de briser l’isolement, en offrant un espace où chacune peut se sentir entendue et soutenue.

Dans une société qui nourrit encore trop souvent la rivalité entre femmes, il est urgent de rappeler les multiples bienfaits de la sororité. Elle favorise l’estime de soi en valorisant les forces et les talents de chaque femme, tout en créant un environnement d’encouragement face aux défis de la vie. En tissant des liens solides, la sororité agit comme un rempart contre les épreuves, tout en amplifiant les moments de joie partagée. Les discussions entre filles incarnent d’ailleurs parfaitement le mot « sororité« .

Ces discussions entre filles, souvent gardées secrètes (ou presque), sont des thérapies à elles seules. Vous avez donc tout intérêt d’en faire votre activité favorite (bien avant le shopping).