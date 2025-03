Quand un selfie tourne mal : ces destinations où des accidents ont eu lieu

Ah, le selfie en voyage… une véritable institution ! Qui n’a jamais voulu capturer cet instant parfait avec une vue imprenable en arrière-plan, histoire de faire jalouser ses potes sur Instagram ? Mais attention, parfois, la quête du selfie ultime peut prendre une tournure dramatiquement inattendue. Depuis 2008, au moins 379 personnes ont perdu la vie en tentant d’obtenir LE cliché parfait, selon une étude du Journal of Travel Medicine en 2022. Petit tour du monde des destinations où un selfie peut vite tourner au cauchemar.

L’Inde : épicentre des selfies mortels

L’Inde détient un triste record : plus de la moitié des accidents mortels liés aux selfies dans le monde s’y produisent. Entre les falaises abruptes, les voies ferrées et les plages aux vagues impitoyables, les voyageurs en quête de sensations fortes s’aventurent parfois un peu trop loin. En 2015, un drame sur une voie ferrée a mis en lumière le danger de ces photos imprudentes. Face à cette situation, certaines zones touristiques de Mumbai ont tout simplement interdit la prise de selfies. Mieux vaut préserver sa vie que décrocher des likes…

Russie : une campagne pour des selfies plus sûrs

La Russie ne plaisante pas avec la sécurité, et encore moins avec les selfies. Face à la recrudescence d’accidents liés à des prises de vue risquées (en haut de pylônes électriques, sur des immeubles ou même avec des armes…), les autorités ont lancé la campagne « Selfie sûr ». Au programme : sensibilisation dans les écoles et rappels des risques encourus.

États-Unis : selfies et lois de protection

Aux États-Unis, certaines régions ont carrément adopté des lois pour encadrer les selfies trop dangereux. Dans l’État de New York, par exemple, il est interdit de prendre des selfies avec des félins sauvages sans barrière de sécurité (malheureusement l’envie de poser avec un tigre était devenue populaire). Et dans la région du lac Tahoe, les rangers rappellent aux visiteurs de ne PAS tenter d’approcher les ours pour immortaliser l’instant… sauf si l’on veut finir en casse-croûte.

Europe : Venise, Portofino et Pampelune en première ligne

L’Europe n’est pas épargnée par la folie des selfies dangereux.

Venise (Italie) : certains touristes ont déjà frôlé la catastrophe en tentant des selfies en équilibre précaire sur des gondoles. Ce qui est une très mauvaise idée.

Portofino (Italie) : face à l’afflux de voyageurs s’agglutinant dans certaines zones pour prendre des selfies, les autorités ont mis en place des restrictions temporaires pour éviter les accidents.

Pampelune (Espagne) : lors de la célèbre course de taureaux, certains ont voulu immortaliser leur sprint face à la bête… Résultat ? Des accidents et une interdiction pure et simple des selfies durant l’événement.

Le Japon : rigueur et prévention avant tout

On ne rigole pas avec la sécurité au Japon. La compagnie ferroviaire JR West a notamment interdit l’usage des perches à selfie sur les quais pour éviter tout risque d’électrocution ou de chute sur les rails. Une mesure qui peut paraître excessive, mais qui a déjà évité plusieurs incidents.

Un selfie, oui, mais en sécurité ! Si capturer un moment unique est une expérience amusante et gratifiante, il est essentiel de rester conscient des dangers potentiels. Aucun like ne vaut une vie. Alors, la prochaine fois que vous préparez un selfie audacieux, demandez-vous : est-ce vraiment une bonne idée ? Parce qu’au final, le meilleur souvenir est celui que l’on peut raconter en personne… et non depuis un lit d’hôpital (ou pire).