Pourquoi cette mannequin est la plus belle femme du monde selon la science ?

Depuis les civilisations antiques, les critères esthétiques ont évolué. Et si la beauté n’était pas seulement une question de goût personnel, mais aussi une science ? C’est ce qu’a démontré le Dr Julian De Silva, un chirurgien esthétique de renommée mondiale, qui a établi un classement des mannequins les plus belles du monde en se basant sur des principes mathématiques. Une méthode un peu magique, qui utilise le fameux « nombre d’or grec de la beauté », ce ratio mystique qui remonte à l’Antiquité. Les résultats ne sont pas seulement impressionnants pour leurs chiffres, ils redéfinissent aussi ce que nous considérons comme « beau ».

La science de la beauté : un retour aux racines antiques

Le nombre d’or, ou « phi » (1,618), n’est pas qu’une simple référence mathématique ; c’est l’une des premières tentatives de l’humanité pour quantifier l’harmonie et la proportion parfaite. Les Grecs anciens l’avaient déjà appliqué à leurs œuvres d’art et à leurs architectures. Le Dr Julian De Silva a repris ce concept et l’a adapté à l’analyse des visages humains. Par une approche mathématique rigoureuse, il a évalué la symétrie et l’harmonie des traits du visage en fonction de ce ratio idéal, cherchant à déterminer quelle mannequin s’en rapprochait le plus. Parmi les résultats, une étoile est ressortie, une beauté indéniable qui incarne parfaitement cet équilibre ancestral.

Kate Moss : la perfection mathématique

Avec un score impressionnant de 94,14 %, Kate Moss décroche la première place de ce classement scientifique. Mais pourquoi elle ? Eh bien, sa beauté n’est pas seulement une question de traits séduisants ; c’est une question d’harmonie. Selon le Dr Julian De Silva, « ses yeux ont une intensité particulière et l’ensemble de son visage dégage une proportion idéale ». Il n’est pas surprenant que son score atteigne jusqu’à 97,4 % pour certains critères.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kate Moss Agency (@katemossagency)

Cindy Crawford : la beauté intemporelle

En deuxième position, Cindy Crawford atteint un score de 93,87 %. La mannequin légendaire n’a pas seulement marqué les années 90 ; elle est aussi un modèle de perfection faciale selon la science. Son menton, avec une note de 99,6 %, est pratiquement inégalé. De plus, la position de ses yeux et la forme de son front sont presque « impeccables », obtenant des scores proches des 99 %. Seules ses lèvres, à 84 %, l’empêche de prendre la première place. Selon le Dr Julian De Silva, la « beauté de Cindy réside dans l’équilibre parfait de ses traits, un véritable chef-d’œuvre qui défie les années et les tendances ».

Gisele Bündchen : l’harmonie « parfaite »

La troisième place revient à Gisele Bündchen, l’un des supermodels les plus emblématiques des années 2000, avec un score scientifique de 93,6 %. Ce qui séduit particulièrement dans le visage de Gisele, c’est l’harmonie entre ses lèvres et son nez, qui obtiennent des scores exceptionnels de 99,4 %. Le Dr Julian De Silva, note aussi que « l’équilibre général de ses traits fait d’elle un modèle de perfection esthétique ».

D’autres mannequins exceptionnelles

Le classement continue avec d’autres visages tout aussi exceptionnels, chacun mettant en lumière la diversité et la richesse des critères qui définissent la beauté. La mannequin britannique Jourdan Dunn arrive en quatrième position avec 91,39 %, suivie de la mannequin canadienne porteuse de vitiligo Winnie Harlow, qui se distingue particulièrement par « la forme de son visage et la perfection de son nez », obtenant respectivement des scores de 98,6 % et 96,9 %.

D’autres mannequins tout aussi fascinantes occupent des places importantes : Kendall Jenner, Liu Wen, Cara Delevingne, Emily Ratajkowski, et même la légendaire Naomi Campbell, qui clôt le top 10 avec 89,26 %. Tous ces visages, bien qu’ayant des caractéristiques uniques et des proportions variées, incarnent « la beauté dans sa forme la plus pure », selon les principes mathématiques du Dr De Silva.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par ♔Winnie Harlow♔ (@winnieharlow)

La beauté : plus qu’un simple chiffre

Ce classement fascinant nous offre une perspective nouvelle sur la beauté, en mettant en lumière la précision scientifique qui peut sous-tendre l’admiration humaine pour certains traits. Cependant, il est essentiel de se rappeler que la beauté reste un concept profondément subjectif. Ces chiffres ne sont qu’un aspect de la réalité.

La beauté est dans l’œil de celui qui regarde. Si ces mannequins sont admirés pour leur « perfection », il est tout aussi important de célébrer la diversité des formes, des tailles et des expressions qui rendent chaque individu beau à sa manière. C’est cette diversité, cette richesse dans l’expression humaine, qui fait que chacune de nous, à sa façon, est une œuvre d’art à part entière.