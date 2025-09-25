Congé d’anniversaire : cette mesure rêvée pourrait bientôt devenir réalité

Vous aimeriez souffler vos bougies ailleurs que dans le self de votre entreprise et passer cette journée d’anniversaire autrement que sur votre lieu de travail. Dans un futur proche, vous ne serez peut-être plus obligée de gaspiller un jour de congé pour vous célébrer, ce sera offert par la boîte. Certaines entreprises portées sur le bien-être le font déjà et c’est une raison de plus pour s’éclater.

Une journée qui vous appartient (enfin)

Vous avez certainement déjà vécu cette situation. C’est le jour de votre anniversaire, votre téléphone clignote toutes les secondes, votre mur Facebook se remplit de messages parsemés d’émoji cotillon et vos proches vous appellent à tour de rôle. Vous êtes au cœur de l’attention. Or, au lieu de profiter de cette journée et d’écouter vos envies, vous vous retrouvez à présenter des PowerPoint devant une assemblée impassible et à boire des cafés insipides à la machine de l’entreprise. Quelle injustice.

Pour votre boîte, c’est une date lambda dans le calendrier. Vous avez seulement droit à un brownie du distributeur doté d’une bougie poussiéreuse et à quelques applaudissements. Dans les start-up, l’ambiance est différente. Vos collègues vous tendent des cadeaux volontairement ridicules et vous accrochent un chapeau de fête en carton sous le menton. Cependant, ce n’est qu’une brève parenthèse dans la journée intensive de travail et ça ne vous donne aucun passe-droit pour glander.

Dans certaines entreprises, vous n’êtes pas obligée de payer les viennoiseries à vos collègues aigris ni de prévoir vous-même un goûter d’anniversaire comme à vos 5 ans. Mieux, vous pouvez faire une grasse matinée, manger un framboisier à vous seule le midi et faire tout ce qui vous passe par la tête. Vous êtes dispensée de travail par un congé d’anniversaire.

Un congé qui fait sourire, mais qui s’avère précieux

En général, les congés qui vous sont gracieusement accordés surviennent dans des moments tragiques de la vie. Le congé d’anniversaire, lui, redonne de l’importance à cet événement joyeux qui vous concerne à la première personne. Fini les mails de dernière minute, les clients colériques et les réunions soporifiques. Vous pouvez rester tranquille et prévoir un programme bien plus sympathique. Vous n’avez pas d’impératifs professionnels ni de projets à rendre rapidement. L’occasion de se chouchouter.

Si aujourd’hui, on célèbre quasi tout en grand, y compris les choses les plus futiles, paradoxalement on a tendance à s’oublier. Avec ce congé d’anniversaire, qui relève encore de l’exception, vous êtes libre d’investir ce temps comme vous le souhaitez que ce soit en lézardant sur le canapé ou en dégustant un repas dans un restaurant gastronomique.

Ce congé d’anniversaire n’est pas une chance, c’est une juste récompense. C’est la preuve que les entreprises commencent à se soucier du bien-être de leur salarié et à valoriser l’humain au-delà de la performance. Et pas seulement en leur offrant des souris ergonomiques et du café en grain torréfié localement. Les boîtes d’aujourd’hui façonnent des cours de récréation nouvelle génération, en proposant atelier yoga, salle de sport et même coin sieste. Or, c’est stratégique : elles savent qu’un employé reposé et détendu est aussi plus efficace.

Une initiative encore rare en entreprise

Vous allez peut-être encore devoir attendre un peu avant de troquer le tailleur contre la robe à paillettes et le cake tout sec de Carrefour contre un gâteau sur-mesure. Le congé d’anniversaire ne concerne pas tout le monde. Inutile de chercher dans votre contrat de travail une ligne à ce sujet. Il existe uniquement dans certaines entreprises, notamment Sqorus. Le cabinet français spécialisé dans la Transformation digitale a été l’une des premières à concrétiser ce rêve.

Ça fait sept ans que l’entreprise offre un congé d’anniversaire à ses 300 collaborateurs. Il faut dire que ça demanderait un sacré budget en serpentins, en sarbacane et en gobelet personnalisé. La petite particularité ? Si votre anniversaire tombe un jour férié variable ou fixe, vous n’êtes pas perdant. Vous pouvez le récupérer le jour suivant. Même règle pour les personnes nées le 29 février.

Le congé d’anniversaire va peut-être devenir la norme, qui sait ? Puisque ce n’est pas encore le cas, vous pouvez festoyer sur votre lieu de travail. Vous pouvez même instaurer de nouveaux rituels pour souder les liens et détendre l’atmosphère.