Pour décrocher un poste, ce créatif pousse le concept de « CV percutant » à l’extrême

Société
Fabienne Ba.
Creative Christians/Unsplash

Dans un secteur saturé où l’originalité fait la différence, Rodolphe Barth a choisi de marquer les esprits et de coller à l’ADN de l’agence GUT… en déposant de véritables intestins dans les locaux de l’agence. Un geste aussi audacieux que réfléchi, devenu viral sur les réseaux.

Une performance entre happening et branding

Pour postuler chez GUT Amsterdam, l’agence qui revendique la devise « No Gut, No Glory » (« Pas de tripes, pas de gloire »), le publicitaire belge Rodolphe Barth a orchestré une transplantation symbolique : costumée en chirurgienne, une amie à lui a déposé dans les locaux de l’agence une glacière médicale contenant des intestins de porc, accompagnés d’une note percutante : « Mes tripes sont déjà sur votre bureau. Est-ce que je ramène le reste de mon corps pour un entretien ? ». Dix minutes plus tard, il obtenait son rendez-vous.

Un « CV Gutsy » qui devient activation 360°

En amont de ce happening, le créatif avait mené une campagne de teasing sur LinkedIn, déroulant 7 jours de contenus jusqu’à révéler ce CV hors norme. L’opération aligne analyse stratégique, direction artistique, copywriting et expérience IRL, portant un message : oser l’audace, c’est proposer des idées qui choquent, surprennent et durent.

Moralité, face à la concurrence, l’audace et la cohérence avec la marque ciblée peuvent (parfois) transformer une candidature en véritable « statement » publicitaire.

