Connaissez-vous le nouvel état d’esprit générationnel appelé « Badalada » ?

Un nouveau mot fait son apparition sur les réseaux sociaux : « Badalada ». Porté par la génération Z, cet état d’esprit réinvente la façon de vivre le quotidien.

Qu’est-ce que le « Badalada » ?

« Badalada » est un terme qui vient du portugais, où il signifie « cloche » ou « battement ». Sur Internet, il a toutefois pris un tout autre sens : être « badalada », c’est embrasser une vie vibrante, spontanée et audacieuse. Autrement dit, c’est refuser de se conformer aux normes classiques de succès ou de stabilité, préférant profiter de l’instant présent et multiplier les expériences.

Une philosophie centrée sur l’intensité

Le concept de « Badalada » encourage à dire oui aux opportunités, à explorer de nouveaux horizons sans peur de l’échec et à dédramatiser les éventuelles erreurs. Être « badalada », c’est cultiver une insouciance affirmée fièrement et un goût pour l’imprévu, dans une époque marquée par l’anxiété et l’incertitude.

Pourquoi ce concept résonne-t-il aujourd’hui ?

Avec les crises économiques, climatiques et sociales successives, beaucoup de jeunes adultes refusent d’investir toutes leurs énergies dans des modèles de vie traditionnels jugés inaccessibles ou peu gratifiants. Le mouvement « Badalada » offre alors une alternative joyeuse : profiter de ce qui est à portée de main, ici et maintenant.

Des exemples de vie « Badalada »

Voyager sans planification stricte, tester des activités insolites, se lancer dans des projets artistiques sans recherche de reconnaissance, ou encore choisir de vivre plusieurs vies professionnelles : tout cela fait partie de l’esprit « Badalada ».

Le « Badalada » traduit ainsi un véritable besoin de liberté face à un monde incertain. Plus qu’une tendance, c’est un manifeste pour une vie moins planifiée, plus vibrante et alignée avec ses désirs profonds.