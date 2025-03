Les écoliers anglais vont suivre un nouveau cours étonnant !

Les écoliers anglais s’apprêtent à ajouter une nouvelle matière à leur emploi du temps… et il ne s’agit ni de maths ni de sciences, mais de… brossage de dents. Cette initiative surprenante, récemment annoncée par le gouvernement britannique, vise à améliorer la santé bucco-dentaire des enfants.

On pourrait croire que le brossage de dents est une évidence, mais apparemment, ce n’est pas si simple. Selon les statistiques, les caries dentaires sont la première cause d’hospitalisation chez les enfants âgés de 5 à 9 ans en Angleterre. Oui, des dents cariées envoient plus d’enfants à l’hôpital que les chutes de vélo ou les bosses à la récré.

Pourquoi un tel problème ? Les autorités sanitaires anglaises pointent du doigt plusieurs coupables :

Le résultat ? Des douleurs, des infections et des enfants qui galèrent à manger ou à parler correctement. Et on ne parle même pas de la confiance en soi mise à rude épreuve par un sourire abîmé…

Pour remédier à cette situation, le gouvernement britannique a décidé de prendre les choses en main en introduisant des cours de brossage de dents dans les écoles. Ça pourrait sembler drôle au premier abord, mais en réalité, cette mesure est pleine de bon sens.

Objectif du programme :

Les cours seront conçus de manière ludique et interactive. On parle de brossage en groupe, de chansons pour rythmer le temps de brossage, et même de mascottes rigolotes pour encourager les petits à devenir de vrais pros de la brosse à dents.

🦷 Our supervised toothbrushing programme will help 3 to 5-year-olds in England’s most deprived areas develop healthy brushing habits.

