Les Français vont recevoir un « manuel de survie », de quoi s’agit-il ?

Face aux menaces croissantes et à l’instabilité géopolitique, la France prépare un grand pas vers la résilience nationale : d’ici l’été 2025, chaque foyer français recevra un « manuel de survie ». Ce guide visera à « armer les citoyens face à des crises de plus en plus fréquentes et variées ». De quoi s’agit-il exactement ? Explications.

Pourquoi ce « manuel de survie » ?

L’initiative peut surprendre, mais elle n’est pas sans fondement. La France, à l’instar de la Suède, veut « renforcer sa résilience face aux risques de crise ». Inspirée du modèle suédois, où un document similaire a été distribué en 2018 à chaque ménage, cette démarche vise à « sensibiliser les citoyens à la nécessité de préparer leur foyer aux situations extrêmes ».

Si la guerre est l’une des préoccupations majeures, une source gouvernementale précise qu’il ne s’agit pas seulement de ce seul risque. Le gouvernement français veut se préparer à tout : catastrophes naturelles, pandémies, coupures d’électricité massives… Tout est dans ce manuel pour « nous rendre plus autonomes et solidaires ».

Que contient ce manuel ?

Sur 20 pages, ce manuel de survie va couvrir 3 grands axes : se protéger, réagir en urgence, et s’engager collectivement. Chaque thème est conçu « pour offrir des solutions simples et des consignes précises ».

1. Se protéger et anticiper

La première étape pour se préparer à une crise, c’est de réfléchir à l’avance à ce qui pourrait être nécessaire pour tenir le coup sans aide extérieure. Le manuel recommande de constituer un kit de survie comprenant des éléments indispensables. Vous y trouverez des conseils comme :

De l’eau potable : 6 litres par personne pour tenir quelques jours.

Des aliments non périssables : conserves, barres énergétiques, etc.

Une lampe torche avec piles de rechange, parce que, croyez-moi, dans l’obscurité, l’éclairage devient votre meilleur ami.

Une trousse de secours complète : médicaments de base, pansements, antiseptiques.

Des produits d’hygiène essentiels : pour préserver votre confort et votre santé.

Le manuel va aussi « nous guider pour repérer les zones sûres dans nos maisons » (par exemple, en cas de tremblement de terre ou d’explosion) et pour « organiser un réseau de soutien avec nos voisins et proches ». Il y a des pictogrammes à chaque étape pour rendre la lecture aussi claire que possible.

2. Réagir en cas d’urgence

Une fois la crise en cours, il est crucial de savoir comment réagir rapidement et efficacement. Que faire en cas de catastrophe naturelle ? En cas de panne de communication ? En cas d’attaque nucléaire ?

En cas d’attaque nucléaire : se réfugier dans une pièce intérieure sans fenêtres, couper la ventilation, et écouter les radios d’urgence pour suivre les instructions.

En cas de catastrophe naturelle : couper l’électricité et le gaz pour éviter tout risque d’incendie ou d’explosion.

Si les communications sont coupées : il faudra se tourner vers les fréquences radio officielles pour obtenir des informations fiables.

Le manuel met également l’accent sur le fait de garder son calme et d’agir de manière rationnelle, car c’est bien souvent la panique qui aggrave les situations d’urgence.

3. S’engager pour renforcer la résilience nationale

Enfin, le manuel ne se contente pas de nous préparer à faire face aux crises individuellement. Il nous invite également à « prendre part à une démarche collective ». Il nous encourage à :

S’inscrire dans les réserves civiles ou militaires pour aider en cas de crise.

Suivre des formations aux premiers secours et à la gestion de crise, pour être non seulement des survivants, mais aussi des sauveteurs.

Rejoindre des initiatives locales pour soutenir les populations vulnérables en période de catastrophe.

L’idée est de renforcer les liens communautaires et de favoriser l’entraide dans des moments où l’individualisme peut être une faiblesse.

Une stratégie inspirée du modèle suédois

Ce n’est pas un hasard si la France s’inspire du modèle suédois. En 2018, la Suède a distribué à chaque foyer un guide similaire intitulé « If Crisis or War Comes », qui incitait ses citoyens à se préparer à une crise prolongée en stockant des ressources essentielles. L’objectif ? Rendre la population plus autonome et capable de se soutenir mutuellement. La France, face à des menaces multiples et variées (guerre, catastrophes climatiques, cyberattaques, etc.), souhaite également instaurer une culture de préparation et de solidarité.

Les tensions géopolitiques, les menaces de guerre, les catastrophes environnementales et les crises sanitaires ont visiblement convaincu le gouvernement de la nécessité de se préparer collectivement. Ce manuel est un signal fort : il incarne une prise de conscience collective de la nécessité à faire face ensemble aux crises du XXIe siècle.