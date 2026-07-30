Ces 3 professions comptent une forte majorité de femmes

En Europe, près d’un emploi sur deux est occupé par une femme. Pourtant, cette moyenne cache encore d’importants déséquilibres : certains métiers restent très largement féminisés. Une réalité qui ne reflète pas des capacités différentes, mais l’héritage de stéréotypes de genre encore bien ancrés dans notre société.

1. Les assistantes maternelles, la profession la plus féminisée

S’il existe un métier où les femmes sont ultra-majoritaires, c’est bien celui d’assistante maternelle. D’après les données de l’Insee portant sur 2021, elles représentent près de 98 % des effectifs. Les employées de maison affichent elles aussi une proportion très similaire. Cette surreprésentation ne s’explique évidemment pas par une quelconque « prédisposition féminine à prendre soin des enfants ». Elle est le résultat d’une vision ancienne qui associe encore les femmes aux tâches de soin, d’éducation et d’accompagnement, comme si ces qualités leur étaient naturellement attribuées.

2. Le secrétariat, un héritage qui perdure

Autre profession très féminisée : le secrétariat et l’assistanat de direction. Les femmes y représentent environ 95 % des salariés. Cette situation trouve son origine au XXe siècle, lorsque le développement des emplois administratifs a permis à de nombreuses femmes d’accéder au marché du travail. Ces postes étaient souvent des fonctions d’exécution, avec peu de perspectives vers les postes à responsabilités. Si les mentalités évoluent progressivement, cette répartition reste encore très marquée aujourd’hui.

3. Les métiers du soin toujours occupés en majorité par des femmes

L’aide à domicile, l’aide ménagère ou encore les métiers d’aide-soignante font également partie des secteurs où les femmes sont très largement représentées. Les professions d’infirmière et de sage-femme comptent elles aussi une immense majorité de femmes, autour de 88 % selon les statistiques. Avec le vieillissement de la population, ces métiers recrutent davantage, mais leur composition évolue peu. Ils restent souvent confrontés à des salaires modestes, à des temps partiels fréquents et à une reconnaissance encore insuffisante, alors même qu’ils sont indispensables au bon fonctionnement de la société.

Il n’existe pas de « métier de femme »… ni de « métier d’homme »

Ces chiffres ne signifient en aucun cas que certaines professions seraient faites pour les femmes et d’autres pour les hommes. Aucune compétence, aucun talent et aucune ambition ne dépendent du genre. Si certains métiers restent très « féminisés » ou, à l’inverse, très « masculinisés » en 2026, c’est avant tout parce que les stéréotypes continuent d’influencer les parcours scolaires et professionnels.

Pendant longtemps, la société patriarcale a assigné aux femmes un rôle de soignante, d’aidante ou de personne « aux petits soins », tout en les présentant comme moins aptes aux métiers techniques, scientifiques ou physiques. Ces idées reçues ont des conséquences bien réelles. Dès les études, certaines jeunes femmes peuvent être découragées de s’orienter vers des filières encore perçues comme masculines. Une fois dans le monde du travail, elles doivent souvent faire davantage leurs preuves pour accéder aux mêmes opportunités ou aux postes les plus élevés. C’est une réalité que de nombreuses professionnelles continuent de dénoncer.

Les lignes bougent, mais le chemin reste long

Heureusement, les choses évoluent. Les analyses de l’Insee montrent que les femmes sont de plus en plus nombreuses à intégrer des secteurs historiquement masculins, notamment le droit, la médecine, la banque, l’assurance ou encore la communication. À l’inverse, un domaine fait figure d’exception : l’informatique. Autrefois davantage ouverte aux femmes, cette filière s’est progressivement masculinisée à mesure qu’elle gagnait en prestige et en rémunération. Un rappel que les progrès vers davantage de mixité ne sont jamais définitivement acquis.

Si les métiers restent encore marqués par des déséquilibres entre les femmes et les hommes, ils ne sont ainsi pas une fatalité. La véritable avancée consiste à permettre à chacun et chacune de choisir sa voie librement, sans être limité par des stéréotypes de genre. Parce qu’au fond, les compétences, la passion et le talent n’ont jamais eu de genre.