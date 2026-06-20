En Chine, certaines femmes paient 100 € pour passer quelques heures avec un inconnu

Et si la compagnie devenait un service comme un autre ? En Chine, un concept surprenant gagne du terrain : la location de compagnie humaine. Pour quelques heures ou une journée entière, certaines personnes (souvent des femmes) choisissent de payer un inconnu pour partager une activité, discuter ou simplement éviter de rester seules. Un phénomène qui en dit long sur l’évolution des modes de vie urbains.

Quand la solitude crée de nouveaux services

Dans les grandes métropoles chinoises, la solitude est devenue une réalité de plus en plus visible. Entre carrières prenantes, mobilité professionnelle et éloignement familial, de nombreux habitants ressentent un manque de lien social au quotidien. Face à cette situation, de nouvelles plateformes ont vu le jour avec une promesse simple : mettre en lien des personnes souhaitant partager un moment convivial, sans engagement particulier. L’objectif n’est pas de créer une histoire d’amour, mais d’offrir une présence humaine pour quelques heures.

Une plateforme qui propose de « louer » de la compagnie

L’un des services les plus connus s’appelle Zuwobo, un nom qui signifie littéralement « loue-moi » en mandarin. Son fonctionnement est aussi simple qu’original : l’utilisateur choisit une activité et la plateforme lui trouve un accompagnant disponible. Le principe séduit celles et ceux qui souhaitent profiter d’un moment agréable sans avoir à organiser une sortie avec leur cercle habituel. Une formule qui mise avant tout sur la simplicité et la flexibilité.

Promenade, restaurant ou jeux vidéo : à chacun son programme

L’une des raisons du succès de ces plateformes réside dans la variété des activités proposées. Certains optent pour une balade en ville, d’autres pour une randonnée, un repas au restaurant ou encore une session de jeux vidéo à domicile. L’idée est de s’adapter aux envies de chacun et d’offrir une présence qui accompagne différents moments de la vie quotidienne. Une approche qui transforme la compagnie en service personnalisable.

Jusqu’à plus de 300 € pour une journée

Les tarifs varient selon la durée et le type d’activité choisi. Pour partager un café ou un repas, les prix oscillent généralement entre 7 et 20 euros. En revanche, lorsqu’il s’agit d’être accompagné pendant toute une journée, l’addition grimpe rapidement. Certaines prestations peuvent dépasser les 100 euros et atteindre plus de 300 euros selon les demandes. Une dépense ponctuelle que certains considèrent comme « le prix d’une expérience sociale agréable ».

Un succès particulier pendant le Nouvel An chinois

Chaque année, le Nouvel An chinois rappelle l’importance des liens familiaux et des retrouvailles. Pour les personnes éloignées de leurs proches ou vivant seules, cette période peut parfois accentuer le sentiment d’isolement. C’est pourquoi les plateformes de location de compagnie enregistrent souvent une hausse de la demande durant les festivités. Pour certains utilisateurs, partager ces moments avec quelqu’un devient une façon de vivre la fête dans une ambiance plus chaleureuse.

Une tendance qui interroge

Le développement de ces services reflète les transformations profondes de la société chinoise. D’un côté, ils apportent une réponse concrète à des besoins de connexion humaine et permettent à certaines personnes de rompre avec l’isolement le temps de quelques heures. De l’autre, ils soulèvent une question de fond : que signifie une société où la présence d’autrui peut être réservée comme n’importe quelle prestation ? Entre solution pratique et symbole d’un changement des liens sociaux, le débat reste ouvert.

Une chose est sûre : le succès de ces plateformes montre que le besoin de partage, d’échange et de présence reste plus important que jamais.