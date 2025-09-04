BLACKPINK (K-pop), nouveau visage du féminisme ?

Depuis sa création en 2016, le girl group sud-coréen de K-pop BLACKPINK révolutionne la scène pop internationale. Avec des titres puissants, des clips impressionnants et une présence constante sur les grands événements mondiaux, Jisoo, Jennie, Rosé et Lisa insufflent une énergie nouvelle à la K-pop : celle de l’empowerment féminin. Leur image – entre glamour et force – attire de nombreuses jeunes femmes qui voient en BLACKPINK des modèles d’assurance et d’indépendance.

Puissance, liberté et sororité dans les paroles

Loin d’un militantisme académique, BLACKPINK propose un féminisme musical pop dans ses chansons qui célèbrent la confiance en soi, le courage, le refus des normes sexistes et l’émancipation collective. Des titres comme « Kill This Love », « DDU‑DU DDU‑DU », « BOOMBAYAH » ou encore « Jump », sorti en juillet 2025, mettent en avant la résilience et la volonté de s’affirmer. Les paroles et les chorégraphies fusionnent puissance physique et féminité, suscitant une forte identification chez les fans.

Une image mondialisée et messages universels

Ambassadrices de la diversité culturelle, les membres de BLACKPINK sont autant des icônes de la mode que des artistes engagées. Leurs carrières solo et collaborations internationales dévoilent des discours plus personnels et parfois explicitement féministes – Lisa avec « New Woman », Jennie avec « Mantra ». Leur succès repose sur leur capacité à allier esthétique accessible, images fortes et messages universels.

Un féminisme musical pop aux limites assumées

En Corée du Sud, où le féminisme reste souvent controversé, le girl group sud-coréen de K-pop BLACKPINK incarne une forme de transgression « douce », qui évite l’affrontement direct tout en suggérant une nouvelle voie d’émancipation. Si leur image est parfois façonnée par l’industrie et leur discours encore contrôlé, chaque membre explore aujourd’hui des thèmes plus engagés dans ses projets personnels.

En transformant la pop internationale en étendard féministe, BLACKPINK offre donc à ses fans un modèle inspirant, alliant réussite, sororité et liberté - et trace, sur la scène mondiale, un nouveau visage du féminisme musical accessible et rassembleur.