Quand l’humour détruit les clichés masculinistes sur les féministes : vous allez adorer ces vidéos !

Quand Lola d’Estienne se lance dans la déconstruction des clichés masculinistes avec une dose massive d’humour, on ne peut qu’applaudir ! Face à la montée de l’absurde, quoi de mieux que l’humour pour dégommer ces stéréotypes qui ont la vie dure ? En 2023, un sondage révélait que 37 % des hommes en France considèrent que « le féminisme menace leur place dans la société ». Un pourcentage préoccupant, quand on sait que cette inquiétude est nourrie par des discours réactionnaires, souvent portés par des pseudo-coachs en séduction, des figures de l’antiféminisme ou encore des idées masculinistes véhiculées sur les réseaux sociaux. Face à cette marée d’absurdités, des voix comme celle de Lola d’Estienne se lèvent alors, et elle a trouvé la méthode parfaite : l’humour. Vous allez adorer ces vidéos !

Quand le masculinisme rencontre l’humour

Le masculinisme, cette idéologie qui se veut le parangon de la défense des « droits des hommes », est un vieux serpent de mer, une pensée réactionnaire aux origines millénaires. Pourtant, en 2024, on constate un regain inquiétant de ce mouvement. Son mode opératoire ? Des clichés aussi ridicules que dangereux. La rhétorique masculiniste, notamment sur les réseaux sociaux, regorge de stéréotypes : « les féministes détestent les hommes », « elles veulent castrer les hommes », « elles sont toutes hystériques ». Bref, une vision simpliste et caricaturale du féminisme qui laisse peu de place à la réalité de ce mouvement qui milite avant tout pour l’égalité des sexes.

Et c’est là que l’humour de Lola d’Estienne entre en scène, tel un bulldozer qui détruit ces idées préconçues nauséabondes avec une simplicité déconcertante. Sur son compte Instagram @loladestienne, la jeune femme n’a pas peur de tourner en dérision les clichés masculinistes les plus ancrés, les exposant pour ce qu’ils sont : des absurdités.

L’humour comme arme de destruction massive

Ce qui rend les vidéos de Lola d’Estienne particulièrement efficaces, c’est cette capacité à fusionner critique sociale et comédie. En observant les clichés de loin, avec un regard qui se moque de leur incohérence, Lola parvient à les déconstruire sans les prendre directement de front. Au lieu de s’emporter dans un discours militant traditionnel, elle choisit de désarmer la pensée masculiniste par l’humour. Car l’humour, en plus d’être une arme redoutable, permet aussi de toucher un public plus large.

Chaque élément de ses diverses vidéos intitulées « POV: comment les mascus imaginent la journée d’une féministe » est une hyperbole qui met en lumière le ridicule des accusations qu’on fait souvent aux féministes. Par exemple, cette idée que le féminisme serait une sorte de « mouvement de haine envers les hommes » est subtilement dégonflée par la figure absurde qu’elle incarne. Ce type de dérision joue sur un paradoxe bien connu : plus vous exagérez, plus vous montrez le décalage entre la réalité et la perception erronée qu’on en a. C’est une manière de rappeler qu’au fond, la vraie problématique du féminisme, c’est de revendiquer l’égalité des droits, et non la domination sur l’autre sexe.

La satire comme réponse à l’ignorance

Si certaines personnes voient le féminisme comme une sorte de combat à sens unique, où les femmes chercheraient à « écraser les hommes », c’est tout simplement parce qu’elles ne comprennent pas les objectifs réels de ce mouvement. En effet, l’une des grandes réussites des vidéos de Lola d’Estienne est d’aborder ces idées fausses avec une ironie mordante, tout en laissant transparaître la vérité sous-jacente.

Par exemple, dans une autre vidéo intitulée « POV: comment j’imagine la journée d’un mascu », les hommes masculinistes se voient dépeints comme des victimes d’un féminisme qui cherche à « les opprimer ». Chaque parole est mordante, et en même temps nous force à réfléchir sur le ridicule des situations. En tournant en dérision ces croyances absurdes, Lola invite son public à remettre en question ses idées préconçues sur le féminisme. Elle ne le fait pas en prêchant, mais en exposant les contradictions et les incohérences des arguments masculinistes.

Le féminisme humoristique : un nouveau modèle de communication

Les vidéos de Lola d’Estienne ne sont pas seulement divertissantes, elles sont aussi pédagogiques. En associant humour et militantisme, elle parvient à faire passer des messages puissants sans sombrer dans le moralisme ou l’agressivité. Dans un monde où la polarisation des opinions se fait de plus en plus ressentir, cet équilibre entre rire et réflexion est précieux. Lola utilise son humour pour rendre le féminisme plus accessible, mais aussi plus agréable à aborder. Et cela n’enlève rien à la profondeur de son message : chaque vidéo est finalement une invitation à réfléchir sur la place des femmes dans la société et sur l’influence de certains stéréotypes qui ne font qu’entretenir l’inégalité. Mais au lieu de se lancer dans un discours sérieux, elle choisit de faire de ces vidéos des moments de pur divertissement. Et c’est cette légèreté qui leur donne un pouvoir de pénétration plus large.

Si les vidéos de Lola d’Estienne rencontrent un tel succès, c’est parce qu’elles touchent à un point sensible : le féminisme n’est pas un combat contre les hommes, mais pour la liberté et l’égalité pour tou.te.s. En utilisant l’humour comme outil de destruction des clichés, elle renverse la dynamique des débats, mettant en lumière l’absurdité de l’idéologie masculiniste avec des armes plus subtiles.

Face aux critiques démesurées des masculinistes, Lola d’Estienne réussit le tour de force de démontrer que parfois, le meilleur moyen de vaincre l’absurde, c’est d’en rire. Alors, si vous ne connaissez pas encore son compte Instagram @loladestienne, foncez découvrir ses vidéos. Non seulement vous allez rire, mais vous allez aussi, sans doute, changer votre regard sur les enjeux de l’égalité entre les sexes !