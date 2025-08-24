Aux États-Unis, vous pouvez désormais acheter des glaces goût… lait maternel

En été, les touristes se bousculent chez le marchand de glace et repartent avec des cornets garnis de boules saveur champagne ou goût spaghetti bolognaise. Moins c’est classique et plus ça plait. Aux États-Unis, pays où la créativité n’a pas de limites, il est même possible de tremper ses papilles dans une glace parfum “lait maternel”. Une recette insolite concoctée dans le cadre d’une campagne marketing pour un tire lait.

Une création givrée, dans tous les sens du terme

Les bacs des marchands de glace accueillent des saveurs toujours plus insolites. Sur les petites pancartes plantées au-dessus de ces desserts régressifs et hautement rafraîchissants, on peut désormais lire “avocat”, “pizza”, “miso-caramel”, “ketchup” ou même “foie gras”. Ce que beaucoup considèrent comme le plaisir incontournable de l’été se décline dans des parfums inattendus, voire complètement lunaires. Pourtant, ces goûts qui détrônent largement la version Schtroumpf à la couleur chimique, attirent les palais curieux.

Aux États-Unis, les épicuriens qui ont le “épatez-moi” facile ne sont pas déçus lorsqu’ils poussent les portes de OddFellows, glacier le plus prisé de Brooklyn. Les clients jouent des coudes pour s’arracher une glace à la saveur à la fois familière mais si étrangère en même temps. Et ce n’est pas “un truc de bobo” à base de matcha ou de sésame noir. Ils repartent de là munis d’un cornet à la teinte orangée qui se confond avec celle de la mangue.

Pourtant, c’est un goût moins commun qui se dissout dans la bouche au moment de la dégustation. Une saveur impossible à deviner à moins d’avoir pour indice le mot allaiter. Son nom ? La Breast Milk Ice-Cream, comprenez la glace au lait maternel. Fruit d’un partenariat avec Frida, marque spécialisée dans les produits de la petite enfance, cette recette mime le goût du lait maternel, le colostrum aussi baptisé “or liquide”.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Frida Mom (@fridamom)

Ce que cette glace a vraiment dans le ventre

La marque est partie d’un constat simple : “tout le monde se demande quel goût a le lait maternel”. Alors au lieu de se l’imaginer, elle lui a donné une identité gustative, sans omettre la gourmandise. À la vue de cette glace qui attire toutes les papilles aventureuses, on imagine une jeune mère tendre son sein comme les vaches tendent leurs pis pour faire le lait.

Cependant, la marque n’a pas puisé dans le tire-lait des mamans, ni détourné ce nectar prodigieux de la bouche des nourrissons pour en faire un business grand public. Cette glace au lait maternel n’est qu’une “réplique”. Les ingrédients de base restent classiques et identiques à une glace à la vanille par exemple : lait, crème, sucre, jaunes d’œufs, relevé de miel, d’arôme caramel salé. Son petit supplément qui fait toute la différence ? Du colostrum bovin, soit un réjouissant concentré de nutriments, d’anticorps, de vitamines, de minéraux, d’antioxydants et d’oméga-3.

Avec son goût délicat, légèrement sucré, cette glace vous renvoie dans la période couche-culotte à chaque coup de langue. Cependant, si certains gloutons y voient là une innovation gustative et s’émerveillent de cette trouvaille, d’autres pointent son côté malsain.

Des avis mitigés mais un succès avéré

Cette création glacée qui souhaite rappeler la tétée dans les bras de maman et populariser le contenu naturel des biberons s’est retrouvée entre de nombreuses mains. Cependant, elle n’a fait l’unanimité auprès de tout le monde. Il y a ceux qui se sont empressés de la tester pour se faire leur propre idée et qui ont été agréablement surpris. Et il y en a d’autres qui ont surtout retenu le caractère “intime” de cette glace. Ils refusent de céder à cette tendance lactée qu’ils jugent “trop borderline”.

Même si la matière première de cette glace ne vient pas du sein des mamans, les réfractaires s’offusquent d’une conception aussi osée. Les mères, qui ont déjà joué les cobayes avec leur propre lait, elles, estiment que le goût n’est pas totalement conforme à l’original. En revanche, elles saluent cette initiative décomplexée.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jeremy Jacobowitz Brunchboys (@jeremyjacobowitz)

Aborder l’allaitement autrement, quitte à choquer

Cette glace au lait maternel a été créée dans le cadre de la semaine de l’allaitement, une date pas choisie par hasard. Si elle fait couler beaucoup d’encre et de venin, elle a le mérite de déstigmatiser un acte “primaire”, encore incriminé par des gens à l’esprit mal placé : l’allaitement. Certes, le but est purement promotionnel mais cette glace au lait maternel dépasse la simple excentricité culinaire. Elle fait fondre les tabous autour de cette pratique, qui illustre par ailleurs les prouesses du corps féminin.

Encore aujourd’hui, les femmes qui allaitent dans les lieux publics se font foudroyer du regard. Comme si nourrir son enfant était un délit, une atteinte à la pudeur. Alors même si cette glace n’est pas au goût de tout le monde, elle fait passer un message fort à travers chaque léchouille. De quoi “désacraliser” ce jus, au menu de tous les nouveau-nés.

Victime de son succès, cette glace digne d’un épisode de Black Mirror, se vend comme des petits pains. Chaque jour, 50 coupes gratuites sont distribuées. Preuve que le lait maternel peut fédérer tous les gros bébés de la terre.