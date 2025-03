Gérard Depardieu devant la justice : ce qu’il faut savoir du procès

Le célèbre acteur français Gérard Depardieu comparaît ce 24 mars 2025 devant le tribunal correctionnel de Paris. Il est accusé d’agressions sexuelles sur deux femmes lors du tournage du film « Les Volets Verts » en 2021. Ce procès très médiatisé s’inscrit dans un contexte plus large de lutte contre les violences sexuelles dans l’industrie cinématographique.

Des accusations graves lors d’un tournage

Les faits reprochés à Gérard Depardieu remontent à 2021, lors du tournage du film « Les Volets Verts ». Deux femmes l’accusent d’agressions sexuelles dans des contextes distincts.

La première plaignante, une décoratrice de plateau de 53 ans, accuse l’acteur de l’avoir agressée lors du tournage dans un hôtel particulier situé avenue Mozart, dans le 16e arrondissement de Paris. Selon son témoignage recueilli par Mediapart, Gérard Depardieu l’aurait soudainement « attrapée avec brutalité », puis « bloquée en refermant ses jambes [sur elle] comme un crabe ». Il lui aurait ensuite « pétri la taille, le ventre, en remontant jusqu’à [ses] seins », tout en lui lançant des propos graveleux : « Viens toucher mon gros parasol, je vais te le fourrer dans la chatte… ».

La seconde plaignante, une assistante réalisatrice de 33 ans, dénonce des faits de même nature. Elle affirme qu’après s’être confiée à la deuxième assistante réalisatrice des « attouchements à la poitrine et sur les fesses » subis à trois reprises de la part de Gérard Depardieu, le comédien lui a fait vivre « un calvaire ». L’assistante réalisatrice a rapporté avoir été traitée par l’acteur de « balance » sur le plateau et s’être fait « hurler dessus ».

Un procès reporté puis confirmé

Initialement prévu en octobre 2024, le procès de Gérard Depardieu avait été reporté en raison de son état de santé. Âgé de 74 ans à l’époque, il avait été jugé inapte à comparaître en raison d’un quadruple pontage cardiaque et de son diabète. Toutefois, un expert médical a par la suite estimé que son état de santé était désormais compatible avec une comparution devant le tribunal.

L’expert médical a cependant émis plusieurs recommandations pour garantir des conditions adaptées à son état de santé. Il a notamment préconisé que l’audience ne dépasse pas 6 heures, avec une collation systématique après 3 heures et une pause d’environ 15 minutes. L’expert a également insisté pour que Gérard Depardieu puisse se lever régulièrement afin d’éviter une position assise prolongée, jugée inconfortable pour lui. Il pourra également accéder aux toilettes et surveiller sa glycémie via son smartphone. Bien que souffrant de diabète et ayant subi une importante opération cardiaque, l’expert a confirmé que sa « cardiopathie est stable » et que son diabète est « très bien équilibré ».

La décision de reporter le procès avait suscité des réactions partagées. Certaines associations féministes avaient exprimé leur inquiétude face à ce report, craignant qu’il ne retarde davantage le processus judiciaire. De leur côté, les avocats de l’acteur avaient souligné les contraintes médicales auxquelles leur client était confronté. Le procès qui s’ouvre ce lundi intervient donc dans un climat de forte attente.

Un contexte judiciaire déjà lourd

Outre ces accusations, Gérard Depardieu fait également face à d’autres accusations judiciaires. L’actrice Charlotte Arnould, a déposé plainte en 2018, accusant l’acteur de l’avoir agressée à son domicile parisien. Cette affaire est toujours en cours d’instruction, et un procès pourrait également avoir lieu dans les mois à venir.

Défense et réactions de l’acteur

Malgré les accusations, Gérard Depardieu nie fermement les faits. Dans une lettre ouverte publiée en octobre 2023, il affirmait : « Jamais, au grand jamais, je n’ai abusé d’une femme ». L’acteur a reçu le soutien de certains de ses proches, qui insistent sur « son caractère parfois provocateur », mais assurent qu’il n’aurait jamais eu d’intentions criminelles.

Cependant, cette défense a été jugée insuffisante par plusieurs associations de lutte contre les violences sexuelles, qui rappellent que les accusations portées contre lui reposent sur des témoignages concordants et étayés par des éléments factuels.

Un procès aux répercussions majeures

Ce procès s’inscrit dans la continuité du mouvement #MeToo en France, qui a conduit à la libération de la parole des victimes de violences sexuelles, notamment dans le milieu du cinéma. L’affaire Depardieu pourrait ainsi marquer un tournant dans la manière dont ces accusations sont perçues et traitées par la justice française.

Au-delà du cas spécifique de l’acteur, ce procès met en lumière les dynamiques de pouvoir existant sur les plateaux de tournage et les difficultés pour les victimes présumées de se faire entendre face à des figures influentes du monde artistique.