Femmes « mûres » : 10 clichés qui vous empêchent de les voir telles qu’elles sont vraiment

Rien qu’à l’évocation de ce terme « femmes mûres », certain.e.s imaginent des adeptes des mots croisés du dimanche. D’autres fantasment sur des figures maternelles ou des séductrices invétérées (merci Hollywood). Qui sont vraiment ces femmes qu’on qualifie de « mûres » ? Et surtout, pourquoi les réduit-on si souvent à des clichés dépassés ? Spoiler : elles sont incroyablement diverses. Découvrez les clichés les plus répandus sur les femmes dites « mûres » qui faussent notre perception… et pourquoi il est grand temps de les jeter aux oubliettes.

« Elles ont passé l’âge de… »

Qui a décidé qu’il y avait un âge pour oser ou encore pour porter des Doc Martens ? La société aime bien nous fourrer dans des cases avec des timelines bien précises : à 20 ans, on est fougueuse et insouciante. À 40, responsable mais cool. À 60 ? « On se calme, mamie ! ». Spoiler : les femmes dites mûres n’ont pas reçu le mémo. Eh oui, elles peuvent danser jusqu’à 2h du matin, tester la pole dance, ou encore partir en road-trip à moto. Tout simplement parce que l’âge est juste un nombre !

« L’amour ou le sexe ce n’est plus pour elles »

L’idée que la libido ou l’envie d’aimer s’évaporent avec le temps est un mensonge monumental. Les femmes dites mûres tombent amoureuses, divorcent, se remarient, vivent des histoires passionnelles ou encore choisissent de vivre seules et heureuses. Et côté sexe ? Beaucoup vous diront que c’est encore mieux qu’avant. Pourquoi ? Parce qu’elles savent ce qu’elles veulent et connaissent leur corps. À chaque étape de la vie, ces expériences évoluent, mais elles restent valables, belles et enrichissantes. Ce qui compte, c’est de vivre selon ses propres désirs et d’être en harmonie avec soi-même, peu importe les normes sociales.

« Les femmes mûres n’aiment plus leur corps »

Les fameux complexes liés à l’âge… Si certaines femmes dites mûres luttent en effet encore avec cette pression sociétale (qui n’épargne personne), d’autres déclarent qu’après 50 ans elles se sentent enfin en paix avec leur corps. Elles l’aiment pour ce qu’il est et non pour ce qu’il « devrait » être. Des rides ? Pas de problème. Une poitrine moins ferme ? Et alors ? La beauté vient de la confiance, et les femmes dites mûres l’ont compris mieux que quiconque.

« Elles manquent de dynamisme au travail »

Selon une idée reçue tenace, les femmes dites mûres seraient moins dynamiques ou moins adaptables au travail que leurs collègues plus jeunes. C’est une grosse erreur de jugement ! Premièrement, l’expérience est une arme redoutable. Une femme dite mûre a traversé bien des tempêtes professionnelles, là où certain.e.s paniquent elle garde donc la tête froide. Deuxièmement, côté dynamisme, qui peut rivaliser avec une femme qui jongle entre sa carrière, sa famille (parfois), ses loisirs et des projets personnels ? Moralité : elles sont aussi compétentes que les autres ; et si quelqu’un en doute, c’est qu’il ne les a jamais réellement observées en action.

« La mode et les femmes mûres ça fait 15 »

Selon certain.e.s, passé un certain âge, une femme devrait abandonner robes moulantes, imprimés ou encore couleurs flashy au profit d’un dressing exclusivement beige ou noir. Faux et archi-faux ! Si une femme dite mûre veut porter un perfecto rose fuchsia ou des baskets à paillettes, pourquoi pas ? Chaque individu.e a le droit de s’exprimer à travers son style vestimentaire, peu importe son âge, son genre ou ses origines.

« Elles sont imperméables aux nouvelles technologies »

« Les femmes mûres et la technologie, c’est comme l’eau et l’huile »… Vraiment ? Cette idée reçue a la vie dure, et pourtant, elle est fausse. Beaucoup de femmes dites mûres maîtrisent leurs smartphones comme des pros, planifient leurs vacances sur des applis, participent à des réunions Zoom comme des cheffes ou encore n’hésitent pas à demander à ChatGPT un conseil déco. Certaines, d’ailleurs, prennent une longueur d’avance en codant des sites web, en gérant leurs boutiques en ligne ou en devenant des pros du montage vidéo pour partager leurs passions sur les réseaux sociaux. Vous pensez encore que TikTok, c’est pour les ados ? Détrompez-vous !

« Les femmes mûres n’ont plus rien à prouver »

Ce cliché est parfois positif en apparence, mais il reste réducteur. Bien sûr, l’expérience donne souvent aux femmes dites mûres un air de sagesse tranquille, mais cela ne signifie pas qu’elles n’ont plus d’ambitions ou de rêves à réaliser. Elles retournent parfois à l’université, écrivent leur premier roman, lancent une start-up ou s’investissent dans des causes qui leur tiennent à cœur. Encore une fois : l’âge n’est qu’un chiffre, il ne définit en rien les capacités, les aspirations ou la valeur d’une personne. Les femmes, à tout âge, peuvent se réinventer, entreprendre de nouveaux projets, explorer leurs passions et vivre avec une énergie débordante.

« Elles sont cantonnées aux rôles de mamies »

Non, toutes les femmes dites mûres ne tricotent pas des chaussettes en rêvant de leur prochain goûter avec leurs petits-enfants. Beaucoup n’ont pas (ou ne veulent pas) d’enfants ou petits-enfants, et ça ne les rend pas moins épanouies. Même celles qui adorent leur rôle de grand-mère ne le considèrent pas comme leur seule identité. Elles jonglent entre leurs passions, leurs carrières (parce que oui, beaucoup bossent encore) ou encore leurs voyages à l’autre bout du monde. Bref, elles vivent mille vies en parallèle !

« Elles ne doivent plus prendre de risques »

Les femmes dites mûres sont parfois vues comme des figures de prudence, celles qui diraient : « Mets ta veste, il fait froid ». Mais c’est mal connaître leur goût du risque. Certaines sautent en parachute à 60 ans, changent radicalement de carrière à 55 ou quittent tout pour vivre dans une ferme bio en Bretagne. Si vous croyez que maturité rime avec immobilité, c’est que vous n’avez pas croisé la bonne génération de femmes !

« Les femmes mûres sont figées dans le passé »

« Avant, c’était mieux », disent certaines… mais pas toutes ! Beaucoup de femmes dites mûres adorent se tenir au courant des tendances actuelles, qu’il s’agisse de musique, de cinéma ou de culture pop. Vous pourriez être surpris.e de découvrir qu’elles écoutent la chanteuse Rosalía, regardent la série « Stranger Things » ou lisent des auteur.rice.s contemporain.e.s. Leur curiosité ne diminue pas avec le temps, bien au contraire : elles ont souvent un regard aiguisé sur le monde actuel.

Ces clichés réducteurs ne font que masquer la diversité et la richesse des femmes dites mûres. Chaque femme a une histoire, des envies et des choix qui lui sont propres. En les enfermant dans des cases, on rate l’opportunité de les voir telles qu’elles sont : puissantes, drôles, surprenantes et inspirantes. Et si, au lieu de les définir par leur âge, on les laissait simplement briller par leur singularité ?