Découvrez l’histoire de Simone Louise des Forest, la première grande pilote automobile française

« En voiture, Simone ! » Cette expression bien connue en France, souvent utilisée pour inciter quelqu’un à se mettre en route, a une histoire fascinante liée à une femme extraordinaire : Simone Louise des Forest. Si vous n’avez jamais entendu parler d’elle, préparez-vous à découvrir une pionnière de l’automobile qui a marqué l’histoire de la course automobile française de manière indélébile.

Une jeunesse pétillante et ambitieuse

Simone Louise Pinet de Borde des Forest naît le 7 mars 1910 à Royan (Charente-Maritime). Dès son plus jeune âge, elle développe une passion pour la vitesse et les machines. À 19 ans (en 1929) elle obtient son permis de conduire et seulement 1 an après son permis elle court une première épreuve sportive automobile (course de côte de La Baraque) en 1930.

À une époque où les femmes étaient rarement vues derrière le volant, et encore moins sur les circuits de course, Simone Louise des Forest décide de braver les conventions. Les spectateurs sont alors éblouis par cette jeune femme qui tient tête à des pilotes expérimentés, elle gagne ainsi le respect de ses pairs et l’admiration du public. Sa détermination et son audace lui valent même un surnom affectueux dans les cercles automobiles : « la petite Simone ». Son style de conduite, à la fois agressif et précis, fait sensation sur les circuits !

Une carrière florissante et des victoires mémorables

Les années 1930 marquent l’apogée de la carrière de Simone Louise des Forest. Elle enchaîne les performances remarquables. En 1934, elle participe notamment au Rallye automobile Monte-Carlo avec son amie Fernande Hustinx, où elles remportent la Coupe des dames. En 1935, au même Rallye Monte-Carlo, elle termine troisième de la Coupe des dames.

Ces succès sont un tournant dans sa carrière, consolidant sa réputation de grande pilote. Non seulement ils démontrent que les femmes peuvent rivaliser avec les hommes dans les courses les plus exigeantes, mais ils ouvrent également la voie à de nombreuses autres femmes pilotes. Simone Louise des Forest devient une figure emblématique du sport automobile, et son influence dépasse largement les frontières de la France.

Une vie au-delà des circuits

Pendant la Seconde Guerre mondiale (1939-1945), Simone Louise des Forest conduit un camion de la Croix-Rouge. Par la suite en 1950, elle est l’une des premières femmes à ouvrir une auto-école. Elle y enseigne pendant 25 ans, partageant son savoir avec les générations futures.

Simone Louise des Forest a ainsi laissé un héritage durable dans le monde de l’automobile. Elle a ouvert la voie à de nombreuses femmes pilotes qui ont suivi ses traces, prouvant que la passion, la détermination et le talent peuvent transcender les barrières de genre.

Son histoire est aussi celle d’une époque où les femmes commençaient à revendiquer leur place dans des domaines traditionnellement masculins. Simone a montré que les femmes peuvent exceller dans des disciplines exigeantes, et son exemple continue d’inspirer les nouvelles générations de pilotes. Son nom reste gravé dans l’histoire du sport automobile.

Simone Louise Pinet de Borde des Forest est une pionnière qui a su briser les barrières et ouvrir la voie à de nombreuses autres femmes. Alors, la prochaine fois que vous entendrez « En voiture, Simone ! », rappelez-vous de cette femme extraordinaire qui a marqué l’histoire par son talent et sa détermination.