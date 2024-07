Cérémonie d’ouverture des JO 2024 : revivez les moments forts et inclusifs qui ont marqué l’histoire

Les Jeux Olympiques 2024 ont débuté en fanfare le 26 juillet à Paris avec une cérémonie d’ouverture qui a captivé le monde entier. Plus de 22 millions de personnes ont suivi la cérémonie à la télévision. Dans un mélange époustouflant de technologie, d’art et d’inclusivité, cet événement a redéfini ce que signifie célébrer l’unité mondiale à travers le sport. Voici notre sélection des moments les plus marquants et inclusifs de cette soirée, qui ont marqué l’histoire des JO.

Une ouverture bleu, blanc, rouge explosive

Après un prologue teinté d’humour avec les interventions espiègles de l’humoriste, acteur et producteur Jamel Debbouze et la légende du football Zinedine Zidane, la cérémonie a débuté avec un drapeau tricolore explosif (littéralement) tiré depuis le pont d’Austerlitz.

Dans une scène digne d’une ouverture de rideau au théâtre, le ciel de Paris s’est illuminé de bleu, blanc et rouge, déclenchant des applaudissements enthousiastes du public. Ce superbe moment a immédiatement plongé les spectateur.rice.s dans l’esprit festif et patriotique des Jeux Olympiques, annonçant une soirée mémorable.

Le défilé des nations : une ode à la diversité

Le défilé des athlètes est toujours un moment fort des cérémonies d’ouverture des JO, et cette année n’a pas fait exception. Avec 205 délégations présentes, chaque nation a apporté sa propre saveur unique lors du défilé en bateau sur la Seine. Les drapeaux colorés, les tenues parfois traditionnelles et les sourires rayonnants des 10 500 athlètes ont symbolisé l’unité dans la diversité.

Un moment particulièrement mémorable a été le passage du bateau de la délégation française. À son bord plus de 500 athlètes et les porte-drapeaux, le nageur spécialiste des épreuves de nage libre Florent Manaudou et l’athlète spécialiste du lancer du disque Mélina Robert-Michon. Leur entrée majestueuse sur la Seine, entourée du public acclamant avec enthousiasme, a ajouté une touche de grandeur et de patriotisme à la cérémonie.

La flamme olympique : un acte symbolique d’unité

L’allumage de la flamme olympique est toujours un moment attendu, mais cette année, il a pris une signification particulière. L’ancien footballeur international français Zinedine Zidane, le joueur de tennis espagnol Rafael Nadal, la joueuse de tennis américaine Serena Williams, l’ex-championne de tennis Amélie Mauresmo, le joueur de basket-ball international franco-américain Tony Parker, la judokate togolaise et française Clarisse Agbégnénou… iels étaient nombreux.ses à figurer parmi les dernier.ère.s relayeur.se.s de la flamme olympique.

On retient aussi la présence comme relayeur de l’ancien cycliste français Charles Coste âgé de 100 ans, très touchant. Tout comme des athlètes paralympiques (la triple championne paralympique en athlétisme et présidente du Comité Paralympique et Sportif Français Marie-Amélie Le Fur, et le triathlète handisport Alexis Hanquinquant) trottinant aux côtés de leurs homologues olympiques avec la flamme. Un moment symbolisant l’unité et l’égalité entre tou.te.s les participant.e.s. La vasque olympique a finalement été allumée par un duo mixte, l’athlète française Marie-José Pérec et le judoka Teddy Riner, avant de s’envoler dans le ciel de Paris attachée à un ballon dirigeable.

Petite confidence : la flamme n’en est pas vraiment une cette année. C’est en réalité un nuage de brume (200 buses de brumisation haute pression) et de faisceaux de lumière (40 projecteurs LED), afin qu’elle puisse rester en suspension dans le ciel de Paris.

Lady Gaga divine en Dior

L’artiste américaine a interprété en français la chanson « Mon truc en plume » de la danseuse de ballet, chanteuse, meneuse de revues et comédienne française Zizi Jeanmaire. Un titre iconique du music-hall français. Entourée par des danseur.se.s et un orchestre de musiciens, et vêtue d’un bustier noir orné de plumes roses puis blanches elle a envouté les quais de Seine.

Petite révélation : Lady Gaga ne s’est pas produite en direct depuis le square Barye. La séquence a en effet été enregistrée quelques heures avant et retransmise sur les écrans géants des JO (et à la télévision).

Des shows hors normes et inclusifs

La danse est une forme d’expression universelle, et cette cérémonie d’ouverture l’a prouvé. Les performances de danse (et pas que) ont mis en lumière des artistes de tous horizons, y compris des personnes en situation de handicap. Les tableaux se sont succédés mettant en lumière des messages appelant à la paix, la liberté, la fraternité, l’égalité, et la parité.

On retient les diverses chorégraphies imaginées par Maud Le Pladec, directrice de la danse de la cérémonie ; les clins d’œil à la Révolution française ; les danseuses du Moulin Rouge qui ont dansé le French Cancan ; l’hommage rendu aux 10 grandes figures féminines de l’Histoire de France (Olympe de Gouge, Paulette Nardal, Gisèle Halimi, etc.) ; les circassien.ne.s perché.e.s sur des échasses ou encore Guillaume Diop danseur étoile de l’Opéra national de Paris sur le toit du Théâtre de la Ville-Sarah Bernhardt.

Sans oublier les moments queers dédiés aux personnes LGBTQ+, comme la séquence du trouple dans la cage d’escalier ou le baiser entre 2 danseurs. « J’ai eu envie d’envoyer un message d’amour, un message d’inclusion« , a expliqué Thomas Jolly directeur artistique des cérémonies des JO de Paris. Pari réussi !

Aya Nakamura et la Garde républicaine : une symphonie de genres

C’est LA performance iconique de cette cérémonie d’ouverture des JO 2024 (n’en déplaise à certain.e.s). Vêtue d’une robe à plumes dorées, la chanteuse malienne et française s’est produite aux côtés de la Garde républicaine. Aya Nakamura a chanté un medley de ses 2 titres les plus connus (« Pookie » et « Djadja ») et de la célèbre chanson « For me Formidable » de Charles Aznavour. Un superbe mélange des genres devant l’Académie française !

Un défilé de mode inclusif

Dans une initiative inclusive, un segment de la cérémonie a été dédié à un défilé de mode (catwalk) mettant en avant de jeunes créateur.rice.s français.es, des mannequins ou encore des artistes et athlètes en situation de handicap comme Beatrice Vio, l’escrimeuse italienne amputée des quatre membres.

Scène (très) marquante de ce tableau, le remake de « La Cène » de Léonard de Vinci avec aux platines Barbara Butch, DJ française plus size engagée, entourée de drag-queens (Nicky Doll, Paloma, Piche), de Raya Martigny mannequin transgenre ou encore du chanteur et acteur Philippe Katerine grimé en Dionysos, peint en bleu et dans le plus simple appareil sur la table. Une réinterprétation célébrant la diversité et l’inclusion, comme le souhaitait Thomas Jolly directeur artistique des cérémonies des JO de Paris.

L’incroyable Marseillaise d’Axelle Saint-Cirel

Axelle Saint-Cirel, chanteuse lyrique guadeloupéenne, a aussi subjugué le public lors de la cérémonie d’ouverture des JO de Paris 2024, en interprétant magistralement l’hymne national français (la Marseillaise) sur le toit du Grand Palais. Habillée en Marianne drapeau tricolore dans la main et dominant les toits de la capitale, Axelle Saint-Cirel a offert l’un des moments les plus forts et solennels de la cérémonie.

« Imagine » par Juliette Armanet et Sofiane Pamart

L’atmosphère de la cérémonie d’ouverture des JO de Paris 2024 a aussi été empreinte de douceur et d’émotion grâce aux talents conjugués de l’auteure-compositrice-interprète et musicienne française Juliette Armanet et du compositeur et pianiste français Sofiane Pamart.

Ces deux artistes ont offert une interprétation touchante et délicate du célèbre hymne à la paix « Imagine » de John Lennon, un morceau emblématique dont les paroles prônent l’harmonie et l’unité dans le monde. Une prestation émouvante qui marque aussi un moment fort et symbolique de cette cérémonie d’ouverture.

La musique universelle : une symphonie de genres

Tout au long de la parade de 85 bateaux sur les 6 km de berges, les musiques se sont enchaînées. France Gall, Diam’s, Véronique Sanson, Daniel Balavoine, Sheila, Johnny Hallyday, Mylène Farmer… il y en avait pour tous les goûts et tous les âges !

Soulignons l’interprétation du chant révolutionnaire français « Ah ! Ça ira » par le groupe de métal français Gojira en duo avec la chanteuse lyrique franco-suisse Marina Viotti. Une performance inédite et électrisante qui a enflammé les fenêtres de la Conciergerie (littéralement). En mariant des genres musicaux aussi différents, Gojira et Viotti ont démontré la richesse et la diversité de la scène musicale française, tout en ajoutant une touche audacieuse et originale à la cérémonie.

Le danseur américain Shaheem Sanchez a aussi offert une performance d’une profondeur émotive particulière en interprétant la chanson « Supernature » en chansigne. Ce moment fort s’est déroulé sous l’impressionnant show laser de la tour Eiffel. Cela illustre la capacité des Jeux olympiques de Paris 2024 à célébrer non seulement le sport, mais aussi la culture, l’art et l’inclusion sous toutes leurs formes, du jamais-vu !

Le grand final : Céline Dion

La cérémonie s’est conclue par une performance d’une rare émotion : celle de la chanteuse canadienne Céline Dion. 4 ans après sa dernière prestation sur scène et la récente diffusion de son documentaire dévoilant son quotidien avec le syndrome de l’homme raide, Céline Dion a livré une performance magistrale.

Depuis le premier étage de la tour Eiffel, elle a interprété de manière très émouvante « L’hymne à l’amour » d’Édith Piaf, vêtue d’une robe Dior ornée d’un hypnotique dégradé de paillettes. Cette prestation a constitué une clôture parfaite pour cette cérémonie d’ouverture, laissant le public profondément touché par cette démonstration de talent et de résilience.

La cérémonie d’ouverture des JO 2024 à Paris a été bien plus qu’un simple événement sportif. En mettant l’accent sur la diversité, les organisateur.rice.s ont réussi à créer une soirée qui a non seulement diverti, mais aussi inspiré. Les moments forts de cette cérémonie resteront gravés dans les mémoires, rappelant à tou.te.s que le sport a le pouvoir d’unir au-delà des différences. Ne manquez pas la cérémonie d’ouverture des Jeux paralympiques (JP), qui se tiendra le mercredi 28 août 2024. Elle promet d’être tout aussi spectaculaire que la cérémonie d’ouverture des JO !