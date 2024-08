L’humour d’Artus va vous faire aimer les Jeux paralympiques de Paris 2024, ne ratez pas ça !

Les Jeux paralympiques de Paris 2024 approchent à grands pas, et qui aurait cru qu’un humoriste serait le meilleur ambassadeur de cet événement ? Artus, connu pour son humour percutant, a décidé de mettre son talent au service d’une cause noble : la sensibilisation autour des athlètes en situation de handicap. Après le carton de son film « Un p’tit truc en plus », il revient entouré de para-athlètes dans une série de vidéos humoristiques sur Instagram. L’occasion de démystifier le handicap et promouvoir les Jeux paralympiques. Cet article va vous donner envie de rire, et surtout, de vous rendre aux Jeux paralympiques de Paris !

« Toutes les épreuves auraient dû être aux Invalides »

Avec son humour à la fois piquant et bon enfant, Artus s’attaque aux préjugés qui entourent le handicap. Sa série de vidéos (Reels), où il interviewe des athlètes paralympiques, est une bouffée d’air frais qui apporte légèreté et convivialité à un sujet souvent traité avec sérieux.

On le voit dialoguer en FaceTime (conversations vidéo) avec des champions comme Axel Bourlon haltérophile de petite taille, Cédric Nankin joueur de rugby fauteuil ou encore l’archer Guillaume Toucoullet qui a perdu l’usage de son bras gauche suite à un accident. Plutôt que de les traiter avec pitié ou d’être mal à l’aise face à ces athlètes handicapés, Artus les pousse à se dévoiler avec humour, transformant leurs épreuves en anecdotes hilarantes.

Une rencontre décalée avec Axel Bourlon

Dans une des vidéos, Artus ne manque pas de taquiner Axel Bourlon, l’haltérophile handisport français porteur d’achondroplasie (maladie de l’os donnant un nanisme avec raccourcissement surtout de la racine des membres et un visage caractéristique). Imaginez la scène : Artus, avec son sourire contagieux, s’exclame : « Attends, tu tiens le téléphone très proche là, tends le bras. Ah ton bras est déjà tendu là ? Ah ouais, comme les bras ne sont pas très grands et que pour le coup la tête on la voit bien… ». Ce genre de blague peut sembler audacieuse, mais c’est justement ce qui rend l’humour d’Artus si rafraîchissant. Il réussit à faire rire tout en célébrant les prouesses de ces athlètes paralympiques.

L’appel à Guillaume Toucoullet

Dans un autre Reels Instagram, il « s’attaque » à l’archer Guillaume Toucoullet paralysé du bras gauche, en lançant une blague à la fin de la vidéo qui aurait pu être risquée. « Tu me fais coucou ? Haha, bah non tu peux pas ! ». Artus ne cherche évidemment pas à blesser, mais à mettre en lumière la réalité des athlètes tout en les faisant sourire. Plus tôt dans la vidéo, Artus apprend d’ailleurs que Guillaume Toucoullet fait du tir à l’arc avec la bouche. L’humoriste lance alors une remarque sur le choix de l’archerie : « Pourquoi tu prends tir à l’arc ? C’est comme si moi, tu m’amputes des deux jambes, tu me dis : « Tu veux faire quoi ? » Et que je réponds : « Franchement, footballeur ». Ben non ».

Cette approche humoristique est une belle façon de promouvoir avec humour les Jeux paralympiques de Paris 2024. Artus ne prétend pas comprendre le quotidien de ces para-athlètes, mais il parvient à établir un dialogue qui dédramatise des situations souvent considérées comme taboues.

Promouvoir avec humour

Artus ne se limite pas aux taquineries. Il s’illustre également dans son « rôle de promoteur » des Jeux paralympiques. Lorsque Méril Loquette, joueur français de para-badminton, lui demande de l’aide pour promouvoir l’événement, Artus répond avec humour : « Je ne suis pas devenu le porte-parole des handicapés, les gars, va falloir être un peu autonomes ».

Et quand il découvre que Méril n’a pas de main droite, il lâche sans retenue : « C’est tout !? C’est pas ouf comme handicap pour jouer au badminton ». En disant cela, Artus met en lumière la diversité des handicaps et les défis variés que rencontrent les athlètes. Chaque blague est ainsi une invitation à voir au-delà du handicap et à célébrer les capacités des athlètes.

La magie de l’humour

À travers ces vidéos, Artus appelle surtout les Français.es à se rendre aux Jeux paralympiques. Il veut que chacun.e se sente concerné.e et prêt.e à soutenir ces athlètes. « Pour moi, toutes les épreuves auraient dû être aux Invalides », conclut-il notamment lors de l’appel à l’archer Guillaume Toucoullet, en plaisantant sur le fait que c’est là que les épreuves de tir à l’arc auront lieu.

Artus utilise ainsi son humour pour faire passer un message crucial : les Jeux paralympiques sont un spectacle à ne pas manquer. L’humour a ce pouvoir incroyable de désamorcer les tensions et de rapprocher les gens. Artus l’a compris et l’utilise à la perfection ! En faisant rire, il encourage une réflexion positive sur le handicap.

Alors, si vous ne savez pas quoi faire du 28 août au 8 septembre 2024, laissez-vous tenter par les Jeux paralympiques de Paris 2024. Grâce à l’humour d’Artus, vous avez désormais une nouvelle perspective sur ces athlètes incroyables. Il est temps de montrer que l’on est tou.te.s ensemble pour soutenir ces champion.ne.s.