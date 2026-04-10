Cette drag queen redéfinit les codes de l’esthétique

Dans l’imaginaire collectif, les drag queens s’esquissent de façon très caricaturale. Les plus ignorants pensent qu’il s’agit simplement d’hommes grimés en femmes qui se donnent en spectacle dans des salles confidentielles et qui font une satire du genre féminin. Pourtant, derrière les faux cils, les perruques opulentes et les traits de sourcil exagérés se cachent un véritable « savoir-faire ». Et avec son style à la croisée des poupées Bratz et des héroïnes de Tim Burton, la drag queen Sgàire Wood incarne à merveille cet art exigeant.

Yeux de poupée et style surréaliste, une signature saisissante

Monet s’est fait connaître avec ses toiles bucoliques et Picasso avec ses visages géométriques. Les artistes ont tous un style qui leur est propre et une singularité affirmée, y compris ceux qui peignent non pas à coup de gouache, mais de blush et de fard. Sgàire Wood en est certainement l’exemple le plus éloquent. Cette artiste drag queen a une identité bien à elle, loin des costumes dits traditionnels à base de postiche colorée et de paupières surchargées. C’est une fusion entre Lady Gaga, les Monster High gothiques de notre enfance, Victoria des « Noces Funèbres » et les héroïnes de manga aux yeux démesurés. Son style, criant de fantaisie, est inclassable.

Si de nombreuses drag queens s’appliquent du gloss en prenant le soin de déborder au-delà des lignes définies des lèvres et remplissent leurs paupières de couleurs vitaminées, Sgàire Wood, pur produit de Glasgow, arbore une mise en beauté plus ‘insolite’. Son maquillage, qui laisse penser à une hallucination visuelle, mêle les codes du rêve et du cauchemar. Son visage, proche du masque, est une réplique réelle des œuvres de cartoon. Même les adeptes de cosplay ne vont pas aussi loin dans leur jeu de mimétisme. Un regard XXL qui franchit largement la frontière naturelle de l’œil, des cils disproportionnés ornés d’étoiles kawaii, des joues saturées de blush et des lèvres croquées comme sur du papier. Son esthétique est difficile à résumer en un mot.

Elle n’a rien en commun avec ses consoeurs de scène. Sgàire Wood semble avoir construit ce personnage comme Mary Shelley avec « Frankenstein ». C’est un style hybride, une compilation de plusieurs visages en un seul. C’est un ensemble de références à la gloire de Barbie, des poupées de porcelaine, des animés japonais et des films d’horreur. Une véritable construction visuelle pour déconstruire tout ce qui définit « l’être ».

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Rafraîchir l’image « clichée » de la drag queen, une nécessité

Le drag est un art qui peine à avoir la reconnaissance collective et qui s’accompagne encore de nombreux clichés poussiéreux. Le grand public le résume à une pratique marginale. Pour beaucoup, les drag queens sont simplement des « gays refoulés » qui cherchent à exister en dehors des cases ou des travestis qui se plaisent à parodier les femmes.

Dans les esprits, ce sont des figures clownesques qui se pomponnent à outrance pour faire rire un public complice dans des sous-sols mal éclairés. Pourtant, les drag queens méritent une définition plus éloquente et juste. « Elles incarnent un art de vivre vibrant et une forme d’expression audacieuse qui dépasse les frontières du genre et de la société », rattrape le site LGBT colors.

Sgàire Wood, qui s’est entraînée sur ses poupées Troll avant de s’exercer sur une toile de chaire, ne se contente pas de faire de la « coquetterie radicale ». Elle fait ressortir son monde intérieur et le met en forme à renfort de crayons, de faux cils et de palettes colorées. Elle raconte l’identité autrement sans suivre de modèles précis, ni de schémas binaires. « Il y a quelque chose de très libérateur à réaliser à quel point beaucoup de choses auxquelles nous accordons de la valeur sont dénuées de sens, et j’aimerais que mon travail puisse, ne serait-ce qu’un peu, ouvrir la voie à ce genre de transcendance pour les gens », explique-t-elle dans les colonnes de Dazed.

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Faire de chaque look un sujet de réflexion

Chez Sgàire Wood, le maquillage et le costume ne sont jamais de simples accessoires ou des artifices éphémères. Chaque détail est réfléchi, chaque couleur choisie comme on compose une symphonie visuelle. Son objectif dépasse la simple performance : elle transforme son apparence en un message, une idée, un questionnement sur l’identité, la perception du corps et les limites de la norme.

Ses créations sont autant de micro-théâtres où le spectateur est invité à déconstruire ses certitudes. Une joue saturée de blush n’est pas seulement décorative : elle peut symboliser l’exagération des émotions imposées par la société. Par cette approche presque transgressive, Sgàire Wood redéfinit le drag comme un laboratoire artistique à ciel ouvert. Ses looks deviennent des études sur le genre, la beauté et l’excès, mais aussi des conversations silencieuses avec ceux qui les observent. Chaque apparition sur scène ou sur les réseaux sociaux est une démonstration que le drag peut être à la fois spectacle et philosophie incarnée.

Son travail prouve ainsi que le drag n’est pas seulement un art performatif, mais une exploration conceptuelle, où la frontière entre l’imaginaire et le réel devient un terrain de création infini. Et à travers ce dialogue visuel, Sgàire Wood incite chaque personne à s’interroger. Sur ce qu’elle accepte, rejette ou admire dans le monde qui l’entoure.