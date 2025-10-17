« Il y a du changement » : en Corée du Sud, elle témoigne sur ce qu’implique être homosexuelle

Sur TikTok, l’utilisateur @k.explorer a récemment publié une vidéo intitulée « What it’s Like Being a Queer In Korea » (ce que c’est que d’être queer en Corée), où il interroge une femme étrangère vivant en Corée du Sud sur son expérience en tant que lesbienne dans ce pays. Son témoignage met en lumière certains aspects peu visibles de la communauté LGBTQ+ locale.

Une communauté discrète, mais présente

La jeune femme explique que les femmes lesbiennes en Corée du Sud « se ressemblent et s’habillent toutes pareil, avec beaucoup de vêtements noirs ». Elle souligne aussi que la visibilité est encore faible : « on ne voit pas beaucoup de lesbiennes, c’est rare d’en voir ». Même les bars LGBTQ sont souvent cachés, rendant difficile la rencontre et l’affirmation publique.

Des signes d’ouverture et d’évolution

Malgré ces obstacles, la femme interviewée tient à rappeler que la communauté LGBTQ+ grandit en Corée. « Les gens sont plus ouverts qu’avant », affirme-t-elle. Ce constat rejoint plusieurs études qui montrent que la jeunesse sud-coréenne adhère davantage à la tolérance, même si les générations plus âgées restent souvent conservatrices.

Une lente, mais réelle progression

La Corée du Sud reste un pays où les droits des personnes homosexuelles ne sont pas totalement reconnus, mais des événements comme le « Seoul Queer Culture Festival » (festival coréen annuel sur les droits LGBT) attirent toujours plus de participants chaque année, témoignant d’un désir de changement.

Ce micro-trottoir sur TikTok reflète cette réalité : la communauté LGBTQ+ coréenne avance malgré les défis, et le paysage social et culturel évolue, doucement mais sûrement, vers plus d’acceptation. Ainsi, même si la visibilité reste limitée et que les difficultés demeurent, l’espoir d’un futur plus inclusif est bien présent dans le pays du « matin calme ».

En définitive, ce témoignage partagé sur TikTok illustre la complexité d’être homosexuelle dans une société encore marquée par des normes traditionnelles, mais en pleine mutation. Entre discrétion contrainte et désir d’affirmation, la communauté LGBTQ+ sud-coréenne trace peu à peu son chemin vers la reconnaissance.