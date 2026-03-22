Appelées « therians », qui sont ces personnes s’identifiant à des animaux ?

Dans un monde où l’identité se réinvente constamment, certaines personnes se reconnaissent profondément dans des formes animales. Connus sous le nom de « therians » ou « thériantropes », ils ne se voient pas comme « entièrement humains » et explorent une connexion intérieure avec un animal, réel ou ayant existé. Une « identité de genre » moins connue, mais qui fascine par sa richesse psychologique et spirituelle.

Une identité animale non physique

Être therian ne signifie pas croire que l’on peut physiquement se transformer en animal. Il s’agit d’une identification non physique et profondément ressentie. Chaque therian se relie à un « thériotype », souvent un loup, un chat, un cheval ou encore un oiseau, qui fait partie intégrante de son identité intérieure.

Cette connexion se manifeste parfois lors d’un « éveil », un moment où la personne prend conscience de cette affinité. Les therians peuvent alors vivre des « shifts » : sensations de membres fantômes (queue, griffes), impulsions instinctives ou changements d’humeur correspondant à leur animal intérieur. Contrairement aux « furries », qui adoptent un personnage pour le plaisir ou le costume, les therians vivent cette expérience comme une vérité personnelle, un aspect de leur être.

Origines et communauté

Le mot « therian » apparaît au début des années 1990 sur des forums en ligne, dérivé du terme « thériantrope » venant du grec « bête » et « humain ». Les therians s’inscrivent dans la sous-culture plus large des « otherkin », qui inclut également les « fictionkins » – personnes s’identifiant à des êtres fantastiques comme des dragons ou des elfes.

Les plateformes comme TikTok (#TherianTok) ont contribué à rendre visibles ces expériences. On y voit des mises en scène, des « quadrobics » (marches à quatre pattes) ou l’usage d’accessoires comme des queues et des oreilles. Cependant, la majorité des therians insistent sur l’importance de l’expérience intérieure : il s’agit avant tout d’une identité personnelle, et non d’un jeu ou d’un cosplay. Les explications derrière cette identification varient, allant de vies antérieures à la neurodivergence ou simplement à une essence spirituelle ressentie.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Curly Lioness (@official_curly_lioness)

Les types de therians

La communauté distingue plusieurs formes d’identification :

Contherian : une fusion permanente entre humain et animal.

Suntherian : l’animalité fait partie de la personnalité, mais reste intégrée à la vie humaine.

Lightswitch : une bascule complète entre l’état humain et l’état animal.

Cladotherian : identification à une famille animale, comme les félins.

Chaque therian vit son « animalité » différemment, certains de manière constante, d’autres en alternance selon les moments ou les émotions.

Critiques et regards extérieurs

Le phénomène intrigue et divise. Certaines personnes y voient une forme de « trouble psychique » ou un « effet TikTok » chez les adolescents. Les therians eux-mêmes soulignent qu’il s’agit d’une identité stable, involontaire et non choisie. L’anthropologie rapproche parfois cette expérience du chamanisme ou de traditions spirituelles anciennes, tandis que la psychiatrie reste prudente face à ce phénomène.

Malgré les critiques, les therians créent une communauté solidaire, souvent face à des moqueries ou des incompréhensions. Ils redéfinissent les notions d’identité humaine et d’animalité intérieure, et montrent qu’il est possible d’explorer la vie intérieure avec authenticité et respect.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par ᴏʟɪᴠᴇʀ 𓆟 (@seawolfed)

Une diversité à respecter

Il est important de souligner que les therians viennent de tous horizons et que leurs identités ne se limitent pas à des catégories rigides. Sur TikTok, beaucoup de vidéos montrent des jeunes faisant un « coming out » de leur animal intérieur, souvent en lien avec des questionnements sur le genre ou l’identité. Les identités de genre sont pluriels, le monde n’est pas binaire, et il est essentiel de respecter la manière dont chaque personne se définit.

En fin de compte, être therian, c’est embrasser une dimension de soi qui dépasse l’humain, tout en restant ancré dans le respect de soi et des autres. Ce phénomène fascinant se situe à l’intersection de la spiritualité moderne, de l’introspection et de la quête d’authenticité personnelle.