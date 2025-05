Ce prénom inspiré de la nature pourrait vous séduire

À la recherche d’un prénom à la fois doux, poétique et empreint de sens ? Hazel, avec ses racines végétales et sa musicalité apaisante, séduit de plus en plus de parents. Et pour cause : il évoque la nature, la force tranquille et une certaine élégance intemporelle.

Un prénom au goût de forêt

Hazel tire son origine de l’anglais ancien, où il désignait tout simplement le noisetier (hazel tree). C’est donc un prénom profondément lié à la nature, aux forêts et aux cycles de la vie. Le noisetier, dans de nombreuses cultures, est symbole de sagesse, de protection et même de fertilité. Autant de qualités que l’on peut avoir envie d’associer à une naissance.

Ce lien végétal donne au prénom Hazel une touche à la fois sauvage et délicate, parfaite pour les parents qui souhaitent un prénom naturel pou leur enfant, sans être trop courant.

Une sonorité douce et internationale

Hazel se distingue par sa sonorité fluide, à la fois douce et marquante. Très répandu dans les pays anglophones, notamment aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni, il reste encore relativement rare en France, ce qui le rend d’autant plus original.

Facile à prononcer dans plusieurs langues, Hazel franchit les frontières culturelles avec élégance. C’est un choix qui s’adapte à la fois à une tradition familiale et à un monde ouvert et multiculturel.

Une touche littéraire et vintage

Le prénom Hazel connaît aussi un certain retour en grâce grâce à la littérature et au cinéma. On pense notamment au personnage de Hazel Grace Lancaster dans le roman à succès « Nos étoiles contraires » de John Green, adapté au cinéma. Ce rôle a donné au prénom une image à la fois sensible, courageuse et lumineuse.

Hazel fait aussi partie de ces prénoms « rétro » qui reviennent en force, à l’image de Violet, Olive ou Iris. Il évoque une époque passée sans jamais sembler démodé.

Pour qui est ce prénom ?

Hazel est souvent choisi pour une fille, mais dans sa forme originale, il a également été attribué à des garçons. Il conviendra parfaitement à des parents en quête d’un prénom :

aux accents naturels et végétaux,

avec une signification forte mais discrète,

peu courant en France, mais accessible et facile à porter,

à la résonance internationale.

Choisir le prénom Hazel, c’est faire le pari d’une nature tendre, d’un symbole fort et d’une sonorité douce. C’est aussi transmettre à son enfant un prénom porteur d’histoire, de poésie et d’originalité mesurée. Si vous êtes sensibles à l’univers végétal, aux prénoms rares mais accessibles, Hazel pourrait bien être le coup de cœur inattendu.