Sur près de 200 pays, une douzaine de femmes sont cheffes d’État : les voici

Quand on regarde les chefs d’État à travers le monde, force est de constater que le nombre de femmes dirigeantes reste relativement faible. Dans un monde qui valorise de plus en plus la parité et l’égalité, plusieurs pays ont toutefois franchi le pas en élisant des femmes à la tête de leur gouvernement. Ces dirigeantes, issues de continents et de cultures diverses, redéfinissent les règles du pouvoir et inspirent des générations entières de femmes à prendre leur place sur la scène internationale. Voici un aperçu de ces dirigeantes qui brisent le plafond de verre politique.

En Europe : une concentration de dirigeantes

L’Europe a su ouvrir la voie aux femmes dans la politique mondiale. Ce continent, qui abrite déjà plusieurs femmes à des postes influents, semble être une terre d’opportunités pour les cheffes d’État. Actuellement, plusieurs pays européens ont des femmes à la tête de l’État ou du gouvernement.

Slovaquie : Zuzana Čaputová, présidente depuis 2019

Grèce: Ekateríni Sakellaropoúlou, présidente depuis 2020

Islande : Halla Tómasdóttir, présidente depuis 2024

Kosovo : Vjosa Osmani, présidente depuis 2021

Slovénie : Nataša Pirc Musar, présidente depuis 2022

Macédoine du Nord : Gordana Siljanovska-Davkova, présidente depuis 2024

En Afrique : des pionnières au pouvoir

L’Afrique, berceau de nombreuses luttes pour l’égalité et la justice, a vu l’émergence de plusieurs femmes à des postes de pouvoir au cours des dernières décennies.

Éthiopie : Sahle-Work Zewde, présidente depuis 2018

Tanzanie : Samia Suluhu Hassan, présidente depuis 2021

En Asie : des figures emblématiques

L’Asie n’est pas en reste lorsqu’il s’agit de femmes cheffes d’État.

Singapour : Halimah Yacob, présidente depuis 2017

Népal : Bidya Devi Bhandari, présidente depuis 2015

Inde : Droupadi Murmu, présidente depuis 2022

En Amérique : une percée récente

L’Amérique, traditionnellement dominée par des leaders masculins, connaît depuis quelques années un vent de changement.

Mexique : Claudia Sheinbaum, présidente depuis 2024

Pérou : Dina Boluarte, présidente depuis 2022

Dans les Caraïbes : une présence notable

Les Caraïbes ont également vu plusieurs femmes accéder à des fonctions de dirigeantes.

Barbade : Sandra Mason, présidente depuis 2021

Trinité-et-Tobago : Paula-Mae Weekes, présidente depuis 2018

Vers un futur politique plus inclusif

Ces femmes dirigeantes représentent une avancée significative vers l’égalité des sexes en politique, mais les chiffres montrent qu’il reste encore du chemin à parcourir. Sur 151 chefs d’État élus dans le monde, seules 17 sont des femmes, soit 11,3 %. Parmi les 193 chefs de gouvernement, 19 sont des femmes, soit 9,8 %. Malgré ces chiffres encore faibles, la tendance est à l’augmentation. En 2023, le nombre de pays ayant une femme à leur tête a atteint un niveau record.

Cette évolution positive témoigne d’un changement progressif des mentalités et des structures politiques à travers le monde. L’accession de ces femmes aux plus hautes fonctions politiques est le résultat de parcours souvent exceptionnels, marqués par la détermination et la compétence. Leur présence à ces postes de pouvoir contribue à briser les stéréotypes de genre et à inspirer les générations futures de femmes leaders.

Bien que le nombre de femmes cheffes d’État reste limité, leur présence dans la politique mondiale ne cesse de croître. Ces femmes, issues de continents et de cultures différentes, jouent un rôle majeur dans la redéfinition du leadership et de la gouvernance. Ces dirigeantes ouvrent la voie à une représentation plus équilibrée et diversifiée dans les sphères du pouvoir, contribuant ainsi à façonner un avenir politique plus inclusif à l’échelle mondiale.