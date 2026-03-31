« Rajeunie par l’IA », l’image d’une candidate fait polémique lors d’une élection locale

Une élection locale aux Pays-Bas a récemment suscité l’attention après la diffusion d’une image jugée « trompeuse » d’une candidate élue. Patricia Reichman a été élue au conseil de district dans la ville de Rotterdam, mais une photo utilisée durant la campagne a rapidement provoqué un débat public. Plusieurs observateurs ont estimé que « le portrait présentait une version visiblement rajeunie » de la candidate, alimentant des interrogations sur l’utilisation de l’intelligence artificielle dans la communication politique.

Une photo de campagne au cœur des critiques

La photographie, transmise à un journal local pendant la campagne, montre Patricia Reichman avec une apparence perçue comme « nettement plus jeune » que dans d’autres images publiques. Cette différence a conduit certains électeurs à évoquer un possible recours à des outils d’intelligence artificielle ou de retouche avancée.

My high school neighbourhood just elected a local 59yo councilwoman who campaigned in the local paper with an AI photo. Her statement: ‘I used an internet program to enhance the image because the resolution of the photo was bad. It’s simply my photo, that really is me. I use… pic.twitter.com/9OGlQ7Atyh — Jini Jane (@jinijane_) March 29, 2026

La candidate conteste l’usage de l’IA

Face aux critiques, Patricia Reichman a affirmé que la photo était authentique et qu’elle avait « uniquement utilisé un logiciel visant à améliorer la qualité de l’image », notamment en augmentant sa résolution. Elle explique que « l’image initiale était de faible qualité et qu’elle souhaitait simplement la rendre plus nette pour une publication dans la presse locale ».

La candidate reconnaît néanmoins « apparaître plus jeune » sur ce visuel, tout en soulignant que son « apparence peut varier selon les circonstances », notamment en raison d’un traitement médical en cours. Elle indique également « être régulièrement perçue comme plus jeune que son âge dans la vie quotidienne ».

Une controverse qui dépasse la simple question d’image

La polémique a pris de l’ampleur lorsque son parti politique, Leefbaar Rotterdam, a indiqué que l’image semblait « avoir été fortement modifiée à l’aide de l’intelligence artificielle ». Le parti a précisé que ce visuel n’avait pas été utilisé dans les supports officiels de campagne, mais qu’il avait été transmis à un média local à titre personnel.

L’organisation a par ailleurs pris ses distances avec la candidate, évoquant « un manque de confiance à la suite de cette controverse ». D’après Algemeen Dagblad, des questions ont également été soulevées concernant le lieu de résidence principal de Patricia Reichman, un élément important pour représenter un district local.

IA et communication politique : un débat émergent

Cette affaire illustre les enjeux croissants liés à l’usage d’outils numériques capables de modifier ou d’améliorer des images. Dans un contexte électoral, l’authenticité des visuels utilisés par les candidats peut jouer un rôle déterminant dans la perception du public. Si l’amélioration technique d’une image est courante, l’utilisation potentielle d’outils d’intelligence artificielle soulève des questions sur la transparence et la confiance entre les candidats et les électeurs. Plusieurs observateurs soulignent que « ces technologies nécessitent un cadre clair afin d’éviter toute confusion ».

La controverse autour de la photo supposément « rajeunie » de Patricia Reichman met ainsi en lumière les nouveaux défis posés par l’intelligence artificielle dans la communication publique. Elle rappelle l’importance de maintenir des standards de transparence, particulièrement dans un contexte politique où la crédibilité constitue un élément essentiel de son lien avec les citoyens.