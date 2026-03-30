Grandir avec les smartphones : un avantage de QI pour les Millennials, selon une étude

Les écrans font partie de votre quotidien, mais leur impact sur le cerveau continue de faire débat. Certaines recherches suggèrent que les Millennials auraient bénéficié d’un contexte plus favorable au développement cognitif. Une idée qui intrigue autant qu’elle questionne notre rapport aux technologies.

Une génération entre deux mondes

Les Millennials, nés entre le début des années 1980 et le milieu des années 1990, ont grandi à une période charnière. Leur enfance s’est déroulée sans smartphones ni réseaux sociaux omniprésents, avec un accès à internet souvent plus tardif et plus limité.

Ce détail change beaucoup de choses. Leur développement cognitif s’est en grande partie construit dans un environnement moins saturé de notifications, de sollicitations et d’écrans. Résultat : davantage de place pour des activités qui demandent du temps et de l’attention, comme la lecture, les jeux créatifs ou l’apprentissage sans interruptions constantes.

Pour certains chercheurs, ce contexte aurait favorisé une meilleure capacité de concentration et d’approfondissement. Une sorte de terrain d’entraînement mental plus calme, où le cerveau pouvait se développer à son rythme.

Les écrans, amis ou faux amis de l’attention ?

Aujourd’hui, la donne a changé. Les écrans sont partout, et avec eux une multitude de stimulations rapides : messages, vidéos, contenus courts, notifications en continu. Le neuroscientifique Jared Cooney Horvath, spécialiste de l’apprentissage, explique que « cette exposition fréquente peut influencer la manière dont le cerveau traite l’information ». Le cerveau s’adapte, mais pas toujours dans le sens d’une concentration prolongée.

Certaines études évoquent ainsi un impact possible sur l’attention soutenue, la mémoire ou la capacité à se plonger longtemps dans un sujet. À force de passer d’une information à une autre, vous pourriez être tenté de privilégier la rapidité plutôt que la profondeur. Des rapports internationaux sur l’éducation ont également observé des évolutions dans les performances scolaires, ce qui alimente les interrogations sur le rôle des outils numériques dans les apprentissages.

Un avantage… mais pas une règle absolue

Faut-il en conclure que les Millennials ont un « avantage de QI » ? Pas si vite. Les spécialistes insistent sur un point essentiel : le développement cognitif ne dépend pas uniquement des écrans. L’éducation, l’environnement familial, l’accès à la culture, la curiosité personnelle ou encore les conditions de vie jouent un rôle tout aussi déterminant.

Autrement dit, grandir sans smartphone ne garantit pas automatiquement de meilleures capacités intellectuelles, tout comme grandir avec des écrans ne condamne pas votre attention. Ce que montrent les recherches, ce sont des tendances, pas des verdicts. Et surtout, elles invitent à réfléchir à la manière dont vous utilisez les outils numériques.

Le numérique, aussi plein d’atouts

Car oui, les technologies ont aussi de sérieux avantages. Accès instantané à l’information, ressources éducatives variées, formats interactifs : les écrans peuvent être de formidables alliés pour apprendre, explorer et développer vos compétences.

Tout dépend de l’usage que vous en faites. Regarder des contenus passifs en continu n’a pas le même effet que suivre un cours en ligne, lire un article approfondi ou apprendre une nouvelle compétence. L’enjeu n’est donc pas de diaboliser les écrans, mais de trouver un équilibre qui respecte votre rythme, votre attention et votre manière d’apprendre.

Vers de nouvelles façons d’apprendre

L’évolution rapide des technologies a profondément transformé les habitudes d’apprentissage. Aujourd’hui, vous naviguez entre formats courts et contenus longs, entre instantanéité et réflexion. Ce nouveau paysage demande une adaptation : savoir se concentrer malgré les distractions, faire des pauses, choisir des contenus qui nourrissent réellement votre esprit.

L’idée selon laquelle les Millennials auraient bénéficié d’un avantage lié à une enfance moins connectée ne fait que souligner une chose : votre environnement influence votre cerveau. Toutefois, rien n’est figé. Votre capacité à apprendre, à vous concentrer et à évoluer reste vivante, souple et adaptable.

En fin de compte, plus qu’une question de génération, c’est une invitation à reprendre la main sur vos habitudes numériques, en respectant votre cerveau, votre énergie et votre façon unique de fonctionner.