Ah, le travail… Ce doux mélange d’accomplissement personnel, de café tiède, et de réunions interminables où on se demande si on ne devrait pas s’exiler au Pérou. Mais parfois, ce n’est pas « juste une mauvaise journée ». Ça peut être un cri silencieux de votre âme qui hurle : « Ce job n’est pas pour toi ! ». Voici 5 red flags qui indiquent que votre job n’est pas fait pour vous.

Le dimanche soir ressemble à une fin du monde

Si votre humeur s’effondre dès le dimanche soir parce que vous anticipez le lundi matin, c’est clairement un mauvais signe. Bien sûr, personne n’adore se réveiller à l’aube, mais si la simple idée de retourner au boulot vous donne envie de pleurer sous la couette, Houston, on a un problème ! Votre travail occupe une grande partie de votre vie, alors si vous le redoutez à ce point, c’est qu’il ne vous apporte probablement pas ce qu’il devrait : un minimum d’intérêt ou de satisfaction.

Red flag ultime : vous vous surprenez à Googler « symptômes d’un burn-out »…

Vous ne partagez aucune valeur avec votre entreprise

Avez-vous déjà participé à une réunion où votre boss fait un grand discours sur la « passion », la « culture d’entreprise » ou les « valeurs fondamentales », et vous vous demandez secrètement si vous êtes dans la bonne pièce ? Si les missions, les décisions ou encore la vision de l’entreprise vont à l’encontre de ce qui vous tient à cœur, il est peut-être temps de faire vos valises. Travailler dans un environnement qui ne correspond pas à vos valeurs, c’est comme porter des chaussures trop petites : ça fait mal et ça ne mène nulle part.

Vos talents sont sous-exploités

Vous êtes la Beyoncé des tableaux croisés dynamiques, mais au boulot, on vous confie des tâches qui pourraient être réalisées par un robot (ou un·e stagiaire). Si vous avez l’impression de stagner, de ne pas apprendre ou de ne jamais être challengé·e, c’est frustrant. Un job épanouissant, c’est un job où vous grandissez, où vos compétences sont reconnues et où vous sentez que vous contribuez à quelque chose. Si vous passez plus de temps à rêvasser qu’à utiliser votre plein potentiel, il est peut-être temps de chercher un rôle qui vous conviendra mieux.

Red flag ultime : vous passez vos journées à rafraîchir LinkedIn. Oups…

L’ambiance est toxique

Vous avez un·e collègue qui critique tout le monde, un·e manager·se qui souffle chaud et froid, ou une équipe qui ne connaît pas le mot « collaboration » ? L’ambiance au travail a un impact énorme sur votre bien-être. Personne ne devrait se sentir comme un gladiateur entrant dans l’arène à chaque fois qu’il franchit les portes du bureau. Une culture d’entreprise toxique peut épuiser votre énergie et ruiner votre confiance en vous.

Red flag ultime : vous arrivez ou partez du bureau avec une boule au ventre.

Vous ne voyez aucun futur

Vous êtes coincé·e dans un poste sans possibilité d’évolution, sans formation ni opportunité de développement ? Si vous ne voyez aucun chemin vers quelque chose de plus grand ou de plus intéressant, il est peut-être temps de chercher ailleurs. Un job, c’est plus qu’un salaire : c’est aussi un tremplin vers vos objectifs de carrière. Si ce tremplin est cassé ou pointé dans la mauvaise direction, pourquoi continuer à sauter dessus ?

Red flag ultime : quand on vous demande où vous vous voyez dans 5 ans, vous répondez « ailleurs ».

Si vous vous êtes reconnu·e dans plusieurs de ces red flags, ce n’est pas une fatalité. Prenez un moment pour réfléchir à ce que vous voulez vraiment, explorez vos options, et surtout, osez ! Changer de job, c’est un peu flippant, mais rester coincé·e dans un environnement qui ne vous convient pas l’est encore plus.