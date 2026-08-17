Remplacer une fête d’anniversaire par une randonnée : l’idée fait son chemin

En général, il est coutume de célébrer son anniversaire autour d’un gâteau, au milieu des guirlandes et des cotillons. Cependant, de plus en plus de femmes troquent le traditionnel chapeau cartonné contre des baskets de randonnée et se contentent de provisions en gourde en guise de goûter. Elles sortent des sentiers battus dans tous les sens du terme et honorent cette date sur des chemins balisés. Une façon de réinventer cette journée et d’en faire un moment d’introspection, loin des hashtags et de la foule opaque des boîtes.

Une randonnée pour un anniversaire au sommet du bonheur

Pendant notre enfance, notre anniversaire se résumait à un rassemblement en petit comité dans le jardin. On sirotait de la limonade maison entre deux parties de chaise musicale. Arrivé à l’adolescence, c’est devenu une affaire plus sérieuse. Notre anniversaire était l’occasion de faire nos preuves auprès de nos camarades et de remonter notre cote de popularité. Parfois il prenait la forme d’une pyjama party ponctué de potins, de guimauves et de “action ou vérité”, d’autres il s’apparentait à une boum améliorée dans la salle des fêtes du village.

À cette époque, nous avions hâte d’atteindre la majorité pour trinquer avec autre chose que du jus de pomme pétillant et se déhancher sous des boules à facette. Puis, arrivé à un âge plus mûr, nous aspirons désormais à un anniversaire plus tranquille, loin des caméras des téléphones et des stories scénarisées. Nous voulons passer cette journée symbolique à bruncher et à jouer aux cartes ou à faire de la poterie en toute tranquillité. La créatrice de contenu @jasminmace propose une autre variante : une immersion en pleine nature. Elle repose les fourchettes et les verres à pieds pour lever les bâtons de marche. Son programme pour cette date qui l’a vu naître ? Utiliser ses pieds, non pas pour tutoyer le dancefloor et mettre le feu à la piste mais pour parcourir des kilomètres en dénivelé.

Ce qui ressemble à une corvée ou à un vilain bizutage pour certains, est un moment suspendu pour d’autres, une manière de se reconnecter à l’essentiel et de marquer les yeux autant que les esprits. L’idée n’est pas de battre des records ou de faire ce périple vertigineux pour remplir son compte Instagram mais plutôt de créer de nouveaux souvenirs, de laisser la place à l’imprévu et au lâcher-prise.

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Célébrer autrement, sans en faire des tonnes

Avec leur chapeau pointu coloré au-dessus de leur tête en guise de point de repère, le groupe de filles entreprend une vraie balade de santé. Mais surtout, elles partagent une expérience reposante avec le chant des oiseaux mêlé aux cloches des vaches en toile sonore. C’est une thérapie couplée de fous rires et de contemplation. Personne ne cherche à meubler le silence ou à rompre le calme ambiant. Chacune l’accueille sereinement et ça a presque quelque chose de solennel. Le moindre petit détail devient un spectacle pour les yeux : un papillon qui se pose sur une fleur, un rapace qui se glisse dans le soleil, une chèvre qui galope dans les prés.

Évidemment, l’idée n’est pas de rester mutique jusqu’au repas, à part pour économiser un peu son souffle. D’ailleurs, tous les petits incidents qui ponctuent la randonnée deviendront plus tard des anecdotes mémorables, l’histoire derrière un “tu te souviens”. Et ça rompt clairement avec ce que la société attend d’un anniversaire convenable. Dans l’imaginaire collectif, le jour d’anniversaire implique forcément des challenges alcoolisés, des tenues soignées et une virée en club. Cette fête, supposée être une réplique du film Projet X, devient alors une performance grandiloquente. Or, le mot “profiter” a plusieurs définitions et arrivé à un certain âge, il n’a plus la même signification qu’à 18 ans.

Parce que s’amuser ne veut pas forcément dire boire jusqu’au petit matin et chanter jusqu’à s’en casser la voix. Parce qu’une fête n’a pas besoin d’être sensationnelle pour être inoubliable. Parfois, manger un sandwich maison face à des sommets escarpés et trinquer avec des gourdes avec ses amies, est la meilleure façon de se célébrer.

Le luxe de ne rien prévoir

L’un des charmes de cette formule réside aussi dans son absence de pression. Pas besoin de réserver une table six semaines à l’avance, de trouver une tenue qui mérite une story ou de vérifier que tout le monde est disponible à la même heure. Il suffit de choisir un itinéraire adapté au niveau du groupe, de préparer quelques encas et de partir.

Cette simplicité peut même devenir une forme de luxe. Pendant quelques heures, les notifications restent au fond du sac et le téléphone sert davantage à immortaliser un paysage qu’à documenter chaque minute de la journée. On marche, on discute, on plaisante, on se tait parfois. Et personne ne regarde l’horloge pour savoir à quelle heure il faudra passer à l’étape suivante.

La randonnée ne remplace évidemment pas toutes les façons de célébrer un anniversaire. Certaines préféreront danser jusqu’au bout de la nuit, d’autres s’offrir un dîner dans leur restaurant préféré ou réunir toute leur famille autour d’une grande tablée. L’essentiel est peut-être justement de ne plus considérer une seule manière de faire la fête comme la norme.

Après tout, il n’y a pas forcément besoin de confettis pour marquer le coup. Parfois, un sentier, un sac à dos et quelques amies suffisent largement à faire de cette nouvelle année une étape dont on se souviendra.