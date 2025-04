La taille moyenne des hommes et des femmes dans ces pays risque de vous surprendre !

C’est une question que l’on se pose parfois sans vraiment chercher la réponse : quelle est la taille moyenne des hommes et des femmes à travers le monde ? Ce chiffre, pourtant bien réel, est souvent entouré de mystère… et de clichés. Entre les géants nordiques, les silhouettes graciles d’Asie ou les tailles variées des pays d’Amérique du Sud, la réalité est bien plus nuancée. Et en ce 21e siècle où l’on célèbre de plus en plus la diversité corporelle, il est grand temps de s’y intéresser. Vous allez voir, certaines statistiques vont sérieusement bousculer vos idées reçues !

France : une moyenne qui ne fait pas de vagues

En France, les hommes mesurent en moyenne 175 cm, et les femmes 162 cm. Des chiffres qui placent l’Hexagone dans la moyenne européenne. Ni particulièrement grands, ni petits, les Français affichent un équilibre plutôt harmonieux. L’élégance à la française semble donc s’exprimer autant dans l’attitude que dans la stature.

Corée du Sud : en pleine poussée de croissance

Les Sud-Coréens ne cessent de grandir. Les hommes atteignent désormais 175 cm en moyenne, et les femmes 163 cm. Une belle remontée quand on sait qu’il y a à peine 50 ans, la moyenne nationale était bien inférieure. L’amélioration de l’alimentation, des soins de santé et des conditions de vie y est pour beaucoup. Le pays se redresse au sens propre du terme !

Royaume-Uni : dans la moyenne haute

Nos voisins britanniques tiennent la tête haute avec 178 cm pour les hommes et 164 cm pour les femmes. Légèrement au-dessus de la moyenne européenne, ils doivent cela à une alimentation riche en protéines et à une génétique assez variée. Fun fact : les Écossais seraient un poil plus petits que les Anglais, selon certaines études.

Japon : petit à petit, la taille grimpe

Au Japon, la moyenne est de 171 cm chez les hommes et 158 cm chez les femmes. Bien que ces chiffres restent parmi les plus modestes des pays industrialisés, la tendance est à la hausse. L’alimentation post-Seconde Guerre mondiale a clairement influencé cette évolution.

Chine : croissance économique… et corporelle

Les Chinois mesurent en moyenne 173 cm pour les hommes et 161 cm pour les femmes. La progression est impressionnante ces dernières décennies, surtout dans les grandes villes. Entre meilleure nutrition, modernisation des soins et amélioration du niveau de vie, le corps suit l’ascension économique.

Brésil : un patchwork de tailles et de beautés

Au Brésil, la diversité est partout – y compris dans la taille. En moyenne, les hommes mesurent 174 cm, les femmes 162 cm. Selon les régions, ces chiffres varient beaucoup. Dans le sud, les tailles tendent à être plus élevées qu’au nord. Une belle illustration de la richesse génétique du pays. Et on le répète : il n’y a pas UNE norme, mais des milliers de beautés différentes.

États-Unis : grands, mais pas autant qu’avant

Autrefois en tête du classement, les États-Unis se stabilisent avec 177 cm pour les hommes et 163 cm pour les femmes. Une stagnation que les chercheurs attribuent à des problématiques comme l’alimentation ultra-transformée, l’obésité infantile ou encore les inégalités d’accès aux soins. Le rêve américain a peut-être rétréci de quelques centimètres, mais il reste bien vivant.

Allemagne : des gabarits solides

Avec 180 cm pour les hommes et 166 cm pour les femmes, l’Allemagne est clairement dans le peloton de tête européen. Attention, grands ne veut pas dire rigides : les Allemands savent conjuguer stature et souplesse !

Italie : la dolce moyenne

Les Italiens mesurent en moyenne 174 cm, et les Italiennes 161 cm. Ces chiffres, un brin en dessous de la moyenne européenne, n’empêchent pas le pays de rayonner côté charisme. L’élégance italienne ne se joue pas à la toise, mais bien dans l’attitude, les gestes, et ce petit quelque chose d’inexplicable.

Pays-Bas : les champions incontestés

Voici les champions du monde incontestés de la hauteur : 184 cm pour les hommes, 170 cm pour les femmes. Les Néerlandais dominent le classement, et de loin. Les raisons ? Génétique, alimentation, qualité de vie, et même, selon certaines théories, sélection sexuelle ! Eh oui, dans ce pays, être grand serait un véritable avantage sur le marché amoureux.

Suède : des hauteurs dites harmonieuses

Avec 180 cm pour les hommes et 167 cm pour les femmes, la Suède confirme la tendance nordique : ici, on voit loin et haut. La grande taille suédoise est souvent accompagnée d’une allure détendue, d’un style minimaliste et d’un certain sens de l’équilibre. Tout est dans la mesure, y compris dans la stature.

Que vous mesuriez 1,58 m ou 1,90 m, votre taille n’est qu’un chiffre parmi tant d’autres. Ce tour du monde prouve que la variété corporelle est une richesse culturelle, historique, sociale… et qu’il n’existe pas de norme universelle. Ce qui compte, c’est de vous sentir bien dans vos baskets, vos escarpins ou vos pieds nus.