Top des athlètes féminines qui ont laissé leur empreinte aux JO de Paris 2024

Les Jeux olympiques de Paris 2024 se sont clos hier soir 11 août et, pas de doute, ils ont été bien plus qu’une simple compétition sportive. Ces JO ont été le théâtre de performances incroyables, d’émotions intenses et de moments historiques qui resteront gravés dans les mémoires. Parmi ces moments, certaines athlètes féminines se sont particulièrement distinguées, laissant une empreinte indélébile dans l’histoire des Jeux. Voici un top des athlètes féminines qui ont marqué de leur empreinte les JO de Paris 2024 (liste non exhaustive).

Simone Biles, la reine du gymnase

On ne pouvait commencer ce classement sans mentionner la légendaire Simone Biles. La gymnaste artistique américaine a décroché 3 médailles d’or et 1 d’argent, avec des performances époustouflantes, mêlant grâce et puissance, prouvant une fois de plus qu’elle est une athlète hors norme.

Cyréna Samba-Mayela, la fierté de l’athlétisme français

Un autre moment fort des Jeux de Paris 2024 a été la performance de Cyréna Samba-Mayela sur le 100 m haies. La hurdleuse française a décroché la médaille d’argent, devenant ainsi la seule médaillée française en athlétisme lors de ces JO.

Manon Apithy-Brunet et Sara Balzer, les reines du sabre

Les JO de Paris 2024 ont également été marqués par un joli moment pour l’escrime française, avec Manon Apithy-Brunet et Sara Balzer qui ont brillé dans l’épreuve du sabre féminin. Manon a remporté la médaille d’or, tandis que Sara a décroché l’argent, offrant à la France un magnifique doublé sur le podium.

Pauline Ferrand-Prévot, la reine du VTT cross-country

Il n’y a pas eu que des moments de gloire sur les pistes d’athlétisme ou les terrains de basket à Paris ; le VTT cross-country a également été le théâtre d’une performance mémorable. Pauline Ferrand-Prévot, la cycliste française qui n’a cessé de repousser les limites de son sport, a ajouté une page brillante à son palmarès en décrochant la médaille d’or dans cette discipline exigeante.

Imane Khelif, la résilience d’une championne

La boxeuse algérienne Imane Khelif a marqué les JO de Paris 2024 d’une empreinte indélébile, non seulement par sa victoire éclatante en boxe dans la catégorie des -66 kg, mais aussi par la force et la résilience dont elle a fait preuve face à des attaques injustes. Son chemin vers le podium n’a en effet pas été facile, Imane Khelif a été au cœur d’une polémique virulente concernant son hyperandrogénie. Elle a récemment annoncé avoir déposé plainte à Paris pour cyberharcèlement aggravé.

Clarisse Agbegnenou, la guerrière du tatami

Après sa double médaille d’or à Tokyo, la judokate Clarisse Agbégnénou a remporté le bronze chez les moins de 63 kg. Elle a aussi décroché la médaille d’or en équipe mixte.

Althéa Laurin, la pionnière du taekwondo français

Parmi les exploits historiques des JO de Paris 2024, celui d’Althéa Laurin est particulièrement remarquable. La taekwondoïste française est devenue championne olympique dans la catégorie des +67 kg, devenant ainsi la première Française à être sacrée dans l’histoire de ce sport aux Jeux olympiques.

Ni Xia Lian, la doyenne du tennis de table

Parmi les nombreuses histoires fascinantes des JO de Paris 2024, celle de la pongiste luxembourgeoise Ni Xia Lian mérite une mention spéciale. À 61 ans, elle est devenue la doyenne du tournoi olympique féminin de tennis de table, prouvant que l’âge n’est qu’un chiffre.

Kaylia Nemour, la pionnière franco-algérienne

Les Jeux olympiques de Paris 2024 ont également été marqués par une réalisation historique qui a fait vibrer tout un continent. La gymnaste franco-algérienne Kaylia Nemour a fait sensation en remportant la médaille d’or aux barres asymétriques, un exploit d’une portée immense pour l’Algérie. Avec cette victoire, Kaylia Nemour a en effet décroché le premier titre olympique de l’histoire de l’Algérie en gymnastique artistique.

Johanne Defay, la pionnière des vagues

Lors des JO de Paris 2024, le surf français a vu son étoile briller de mille feux grâce notamment à Johanne Defay. La surfeuse née au Puy-en-Velay et licenciée depuis 2001 à La Réunion a marqué l’histoire en décrochant la première médaille olympique pour le surf français, en remportant une médaille de bronze mémorable.

Cassandre Beaugrand, la triathlonienne étoile du triathlon

La triathlonienne française a marqué l’histoire en remportant la médaille d’or au triathlon individuel, offrant ainsi à la France son tout premier titre olympique en individuel dans cette discipline. Cette victoire est un exploit retentissant pour le triathlon français, un sport où la préparation exige un équilibre parfait entre natation, vélo et course à pied.

Yaylagul Ramazanova, l’archère bientôt maman

Cette archère azerbaïdjanaise a défié les conventions et les attentes en participant à la compétition tout en étant enceinte de 6 mois et demi. Sa présence aux Jeux a été un puissant témoignage de la force des femmes et de la capacité à repousser les limites.

Sifan Hassan, la combattante de l’athlétisme

L’histoire de Sifan Hassan aux JO de Paris est une véritable épopée. L’athlète néerlandaise d’origine éthiopienne, déjà médaillée de bronze sur 5 000 m et 10 000 m, a remporté une troisième médaille lors des Jeux olympiques de Paris 2024.

Lisa Barbelin, la flèche de bronze du tir à l’arc

L’un des moments les plus émouvants des JO de Paris 2024 a été l’ascension de Lisa Barbelin, qui a marqué l’histoire en décrochant la première médaille olympique tricolore pour le tir à l’arc féminin. En naviguant avec brio, elle a réussi à se hisser sur le podium avec une médaille de bronze.

Les Jeux olympiques de Paris 2024 ont été une vitrine du talent, de la résilience et de la détermination des athlètes féminines du monde entier. Ces femmes ont non seulement remporté des médailles, mais aussi inspiré des millions de personnes à travers le globe. Rendez-vous désormais du 28 août au 8 septembre pour les Jeux paralympiques de Paris 2024 !