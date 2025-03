Voici à quoi ressembleront les employés de bureau en 2040

Le futur du travail s’annonce mouvementé, et pas forcément dans le bon sens. Imaginez un bureau où les employés sont constamment courbés, les yeux rougis par des heures interminables devant un écran, le dos en compote et le moral en berne. Ce tableau, digne d’un film dystopique, pourrait bien devenir une réalité si nous ne repensons pas sérieusement notre manière de travailler. C’est le message envoyé par une récente étude menée par une équipe de chercheurs dirigée par le futurologue comportemental William Higham. Pour illustrer leurs propos, ils ont créé une poupée appelée « Emma », censée représenter « l’employé moyen de bureau en 2040 ».

Emma, miroir d’un avenir préoccupant

Emma n’a rien d’une vision idéalisée du futur. Dos voûté, poignets gonflés par des heures passées à taper sur un clavier, peau marquée par l’eczéma, yeux rouges et fatigués… Emma incarne les conséquences physiques et mentales d’un environnement de travail sédentaire et mal conçu. Ce modèle a été construit sur la base d’une enquête menée auprès de plus de 3 000 employés de bureau en France, en Allemagne et au Royaume-Uni. Les résultats sont frappants : près de 50 % des personnes interrogées se plaignent de douleurs musculaires, de fatigue oculaire et de stress chronique – des symptômes directement liés à leurs conditions de travail.

Emma met ainsi en lumière les conséquences invisibles mais bien réelles d’années de mauvaises habitudes au travail : des heures passées assis sans bouger, une mauvaise posture devant un écran, une lumière artificielle agressive, et une pression constante pour être productif. Ce qui est inquiétant, c’est que ces symptômes sont déjà monnaie courante aujourd’hui. Imaginez donc ce qu’ils deviendront dans 15 ans si nous ne faisons rien.

La sédentarité : une bombe à retardement

L’un des principaux coupables de cette dégradation physique et mentale est sans surprise la sédentarité. Rester assis pendant 8 heures (ou plus) par jour devant un écran met le corps à rude épreuve. Cela affecte la posture, la circulation sanguine, le tonus musculaire, et même la digestion. Les effets psychologiques sont tout aussi alarmants : anxiété, dépression, fatigue mentale… tout est lié.

Selon les chercheurs, la sédentarité prolongée est aussi néfaste que le tabagisme en termes de santé publique. Pourtant, les bureaux modernes sont encore largement conçus pour maximiser la productivité immédiate, au détriment de la santé des employés. Les sièges inconfortables, l’absence de pauses régulières et le manque de mouvement sont devenus la norme. Résultat : les travailleurs d’aujourd’hui sont déjà fatigués, stressés et physiquement usés. Emma ne fait que pousser cette logique jusqu’à son extrême.

Des solutions à portée de main

La bonne nouvelle, c’est que ce futur n’est pas une fatalité. William Higham et son équipe plaident pour « une refonte complète de l’environnement de travail ». L’objectif ? Créer des bureaux qui favorisent le bien-être. Cela passe par plusieurs changements clés :

Des postes de travail ergonomiques : des sièges ajustables, des bureaux à hauteur variable, des supports pour ordinateurs… Tout cela pourrait soulager les tensions musculaires et améliorer la posture.

Des pauses actives : encourager les employés à se lever, à marcher et à faire des étirements tout au long de la journée pourrait avoir un impact considérable sur la santé physique et mentale.

Un éclairage adapté et une meilleure qualité de l’air : la lumière naturelle et une ventilation adéquate sont essentielles pour le confort et la concentration.

Une approche holistique du travail : offrir des séances de relaxation, de méditation ou de sport en entreprise pourrait réduire le stress et améliorer le moral des équipes.

Un message commercial déguisé ?

La création d’Emma a été sponsorisée par la société de mobilier de bureau Fellowes, qui vend justement des équipements ergonomiques. Même si l’étude a un arrière-goût commercial, cela ne diminue en rien la pertinence des résultats. L’image d’Emma est une mise en garde sérieuse : si nous ne changeons rien, nous risquons de ressembler à cette poupée dans 15 ans. La marque Fellowes a donc peut-être une motivation commerciale derrière cette campagne, mais le message reste clair : le modèle actuel de travail est nuisible à la santé des employés.

Emma nous tend un miroir peu flatteur, mais elle nous offre aussi une opportunité : celle de repenser fondamentalement le travail de bureau. Cette poupée n’est pas une condamnation, c’est un avertissement. Nous avons le pouvoir de modeler le futur du travail pour le rendre plus sain, plus équilibré et plus humain. Il est temps d’écouter notre corps.