À deux pas de l’océan, ce camping premium va vous faire découvrir la définition du lâcher-prise

Dans l’imaginaire collectif, le camping se résume à planter une tente et à se contenter du strict minimum. Pourtant, il existe des campings dits premiums où vous avez juste à poser vos valises et à profiter de ce havre de paix amélioré. Si vous avez envie de vous mettre au vert et de vivre des vacances en plein air sans pour autant jouer les Robinson, voici la destination à rentrer dans votre GPS. Un camping les pieds dans l’eau, enlacé par les dunes des Landes, où vous avez tout le nécessaire à votre disposition.

Un camping dans un cadre idyllique, entre dunes et océan

Pour beaucoup, le camping incarne un esprit rustique et nomade. Il faut monter la tente à la force de ses bras, planter les sardines par soi-même et se préparer des repas au réchaud. À en croire ces stéréotypes caricaturaux, le camping relève plus de l’activité survivaliste que de la détente ou du farniente. Et ce n’est pas vraiment ce que vous attendez de vos vacances. Vous espérez un séjour all inclusive, sans prise de tête où vous n’avez pas besoin de vous muer en « tour opérator » et gérer le programme des activités, ni prévoir le menu de la semaine. Et ça n’a rien d’une utopie. Il existe bien un endroit en France où vous pouvez vous distraire sans jamais toucher à votre voiture et où votre seule mission est de profiter. Son nom ? Le camping le Vieux Port.

Pinèdes à perte de vue, océan d’un bleu éclatant qui s’étire à l’horizon, dune digne du désert qui donne l’illusion d’être ailleurs, plage spacieuse où vous n’avez pas à jouer des coudes pour trouver une place… ce camping implanté sur les terres de Messanges dans les Landes se rapproche du paradis. Dans cet établissement cinq étoiles qui tutoie l’océan, vous n’avez pas d’impératifs ni de contraintes. Et contrairement aux idées reçues, le confort n’est pas spartiate mais optimal.

C’est un véritable village doté à ciel ouvert dotée d’attractions, de boutiques, de restaurants et d’espaces sportifs d’exception. Vous avez donc plus de distractions au mètre carré que nulle part ailleurs. Autrement dit, vous garez votre véhicule à l’arrivée et vous n’y touchez plus jusqu’à votre départ. Ce lieu où la charge mentale n’est qu’un lointain souvenir est certainement le rêve de toutes les femmes surmenées, en quête de paix, de sérénité et de petits déjeuners au soleil.

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Un lieu cinq étoiles qui se suffit à lui-même

En général, quand vous partez en vacances, vous devez toujours consulter votre carte virtuelle et prendre la route pour combler le temps libre. Le simple fait de trouver une supérette devient alors un parcours d’orientation. Dans ce camping premium, bordé par 35 hectares de pinède, vous avez le luxe d’avoir tout sur place. Inutile de mettre un pied dehors, à part pour faire trempette dans la grande bleue.

Quand vous sillonnez les allées, l’émerveillement est constant. Vous retrouvez spontanément vos yeux d’enfant, que ce soit à la vue du parc aquatique XXL de 10 000 m2 ou de simulateur de vagues unique en son genre. Et si vous n’êtes pas d’humeur aux sensations fortes, vous disposez également d’un espace bien-être et spa de 400 m² avec parcours sensoriel, massages à la carte et même fontaine à glace. Pour prolonger l’enchantement, le camping propose des spectacles dans une salle prestigieuse allant du cabaret au show mentaliste.

Vous n’aurez pas beaucoup de temps pour avancer dans le livre que vous avez embarqué dans vos bagages. Vous pouvez passer des vacances sans voiture, ce qui est un argument imbattable à l’heure où le prix des carburants atteint des sommets. De quoi vous assurer des vacances 0 effort et 100% confort !

Une large gamme d’hébergements pour un séjour à votre image

Que vous soyez une puriste du camping, attachée à la tradition de la tente, ou que vous soyez à la recherche d’un logement plus sophistiqué, le camping le Vieux Port répond à toutes les attentes, toujours avec un sens de l’accueil aigu. Vous pouvez dormir dans une tente prête à l’emploi pour garder cet esprit d’aventure, un mobil home cosy aménagé comme une maison, un chalet en bois au style exotique ou un lodge premium pourvu d’un jacuzzi privatif.

Ces hébergements, du plus authentique au plus design, s’inscrivent dans la démarche environnementale du Camping Le Vieux Port, certifié Ecolabel depuis plus de 15 ans, et disposent de mobilier moderne. Bungalows, lodges ou cottages, chaque logement, aussi insolite soit-il, vous donne l’impression d’être « chez vous ». Dès que vous prenez possession des lieux, vous savez que vous allez passer des vacances heureuses et réussies. Vos angoisses vous quittent dès que vous passez l’arche d’entrée du camping. Autre point fort : le camping est dog friendly et n’oublie aucun membre de la famille !

Dans ce camping XXL, que les enfants décrivent volontiers comme un lieu de conte de fées, vous perdez presque la notion du temps, vous qui êtes habituée à un quotidien millimétré. C’est l’un des rares endroits sur Terre où la seule chose que vous portez n’est pas la charge mentale, mais un maillot de bain. Ça présage une expérience unique dans un cadre de rêve.

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