Coiffures viking femme : les meilleures inspirations nordiques

Des guerrières aux cheveux flottant dans le vent du Nord, des femmes portant leurs tresses comme des couronnes de combattantes : la coiffure viking femme enchante et inspire bien au-delà des frontières scandinaves.

Loin d’être de simples ornements, ces coiffures incarnaient la liberté, le rang social et la force identitaire dans les sociétés nordiques. Aujourd’hui, portées par l’engouement pour la série Vikings et la culture nordique, ces styles connaissent un renouveau spectaculaire.

Que vos cheveux soient longs, mi-longs ou courts, nous avons rassemblé plus de 30 inspirations authentiques pour vous aider à adopter ce style guerrier intemporel.

Les fondamentaux historiques et culturels de la coiffure viking féminine

Dans la société nordique, les cheveux longs symbolisaient la liberté, la dignité et le statut social.

Les femmes libres arboraient leur chevelure avec fierté, tandis que les esclaves avaient souvent la tête rasée : une distinction visible et éloquente.

Ces coiffures reflétaient un équilibre constant entre fonctionnalité et élégance, adaptées aux nombreuses responsabilités des femmes vikings.

Les découvertes archéologiques confirment cette importance culturelle. Des peignes en os et des épingles à cheveux finement gravées ont été retrouvés lors de fouilles.

Fait notable : la plupart des Vikings portaient un petit peigne dans leur pochette en cuir pour soigner quotidiennement leurs cheveux. Ces objets témoignent d’une hygiène et d’une attention capillaire remarquables pour l’époque.

Contrairement aux idées reçues, les coiffures vikings n’étaient rarement symétriques. Les ornements s’intégraient de manière chaotique et organique, créant un charme brut et authentique.

Les tresses constituaient l’élément le plus distinctif de ces looks : françaises, hollandaises, paysannes, en queue de poisson, latérales ou micro-tresses, elles se déclinaient en variations infinies selon l’occasion et le rang de celle qui les portait.

Maîtriser les techniques de tressage emblématiques pour un style authentique

La tresse hollandaise reste la base incontournable des looks de guerrière. Elle consiste à passer les brins par-dessous, créant un relief prononcé posé sur le crâne. Ce type de nattage offre une robustesse visuelle que la tresse française ne peut pas toujours égaler.

Les tresses élaborées combinent petites mèches tressées et sections plus volumineuses, jouant sur les textures et les volumes pour un résultat sophistiqué. Le tressage avec plusieurs mèches, de deux à cinq, exige de l’entraînement.

Et souvenons-nous : les tresses imparfaites participent pleinement à l’esthétique nordique. L’imperfection est ici une qualité.

Côté technique, commencez toujours par des cheveux propres et bien démêlés, séparés en sections égales. Un spray salé ou un passage au fer à friser apporte la texture nécessaire pour que les tresses tiennent.

Pour les cheveux fins, les poudres texturisantes et le pancaking créent une illusion d’épaisseur bienvenue. Pour les cheveux très lisses, un léger crépage à la racine avant de commencer s’impose.

30 inspirations de coiffures vikings pour femmes selon la longueur de cheveux

Coiffures vikings pour cheveux longs

Les possibilités sont nombreuses pour les cheveux longs. Les boucles lâches naturelles, ondulées et portées amples sans lisseur, incarnent le style viking dans sa forme la plus pure.

La queue de cheval, haute ou basse, laisse les mèches s’envoler librement. Le style mi-haut mi-bas, avec la partie supérieure tressée ou attachée, allie praticité et romantisme.

Tresse lâche douce pour les occasions décontractées

Tresse centrale serrée, proche de la tresse française

Deux tresses ramenées sur chaque épaule

Boucles sur le côté pour un effet mystérieux et dramatique

Les tresses latérales avec petites tresses françaises au-dessus de l’oreille rendent les cheveux de l’autre côté encore plus fournis. Le rasage sur le côté, parfois orné d’un symbole runique, représente le style de la vraie guerrière.

La coiffure en couronne, formée de deux tresses latérales réunies sur le dessus de la tête en diadème, s’orne de lacets de cuir ou de fils de laine.

Enfin, les cheveux lâches avec tresses centrales combinent ondulés et structure pour un résultat sophistiqué sans effort apparent.

Coiffures vikings pour cheveux mi-longs

Les cheveux mi-longs offrent une belle polyvalence. Les tresses latérales et les torsades maintiennent la chevelure en place tout en ajoutant une touche guerrière.

Les styles mi-hauts complétés par des mèches lâches reflètent l’héritage nordique tout en restant pratiques pour les tâches quotidiennes.

Les torsades associées à des tresses fines capturent l’esprit des femmes vikings dans une interprétation moderne et accessible.

Coiffures vikings pour cheveux courts

Les cheveux courts n’excluent pas le style viking, bien au contraire. Les micro-tresses latérales collées sur les tempes créent l’illusion d’un crâne dégagé.

Les petites tresses asymétriques, les motifs rasés géométriques et les accessoires métalliques ou bandeaux en cuir complètent parfaitement ce look de guerrière audacieuse.

Ce style s’adapte aussi bien au cosplay, au carnaval qu’au quotidien.

S’inspirer des coiffures de Lagertha et des personnages de la série Vikings

Lagertha reste la référence ultime en matière de coiffure viking féminine dans la pop culture.

Son style se caractérise par un contraste visuel saisissant entre des côtés travaillés, tressés ou rasés, et un volume central imposant.

Cette structure dégageait le visage pendant les combats tout en protégeant la nuque : une logique fonctionnelle autant qu’esthétique.

Pour reproduire cette silhouette, la verticalité et le volume sont essentiels. Les coiffeurs de la série utilisaient de la ficelle ou du fil pour nouer les différentes tresses entre elles, créant des structures complexes et durables.

Ces techniques sont reproductibles à la maison avec un peu de patience.

À titre de comparaison, les personnages masculins offrent également des références utiles. Ragnar Lothbrok portait son crâne partiellement rasé avec des tresses centrales. Rollo arborait une longue crinière ouverte avec des mèches torsadées sur les côtés.

Björn optait pour des demi-lunes tressées et attachées. Ces styles influencent aujourd’hui directement les tendances de coiffures guerrières féminines pour les festivals et le cosplay.

Accessoiriser sa chevelure viking pour un rendu authentique et percutant

Les accessoires jouaient un rôle central dans l’esthétique nordique. Les perles, disponibles en argent, bronze, bois, os ou métaux précieux, se glissent sur une mèche ou à l’extrémité d’une tresse.

Gravées de runes symbolisant la protection ou la force, elles confèrent un caractère symbolique fort à la coiffure.

Pour les insérer, un enfile-perle ou un fil de fer fin suffit. Les anneaux métalliques, les épingles à cheveux et les bobines complètent l’arsenal des accessoires vikings.

Les bandes de cuir enroulées autour d’une queue de cheval apportent une texture organique tout en masquant les élastiques en plastique. Le cuir offre une friction naturelle supérieure aux rubans de soie, évitant le glissement des ornements.

Les fils de lin entrelacés dans les nattes ajoutent une naturalité bohème. Les ornements en or symbolisaient la richesse et l’autorité naturelle de celle qui les portait.

Style Niveau Temps Occasion Queue de cheval avec perles Débutant 5 min Quotidien Tresse hollandaise centrale Débutant 10 min Sport, plein air Micro-tresses latérales Intermédiaire 15-20 min Quotidien Couronne de tresses noble Intermédiaire 20 min Mariages, cérémonies Faux-hawk tressé avec volume Avancé 30-45 min Soirées, festivals, cosplay

Adapter les coiffures vikings à votre type de cheveux

Le style guerrier nordique s’adapte à tous les types de cheveux grâce à quelques ajustements techniques ciblés. Pour les cheveux fins, les poudres texturisantes avant le tressage et la technique du pancaking créent une illusion de densité convaincante.

Les tresses hollandaises mettent en valeur sans nécessiter de masse capillaire importante.

Pour les cheveux très lisses, un léger crépage à la racine et des produits fixateurs légers empêchent les accessoires de glisser.

Pour les cheveux courts, la concentration sur les tresses de tempe et l’utilisation de cire coiffante ou de gel permettent de créer un style asymétrique moderne et percutant.

La coupe bob viking mérite une attention particulière. Sans frange, à longueur uniforme et parfaitement hydratée, elle permet d’accentuer des sections avec des tresses et des ornements.

Le dessus peut même être ramené en style mi-haut mi-bas. Les cheveux mi-longs, quant à eux, combinent à merveille torsades, tresses latérales et mèches lâches pour un rendu nordique moderne et personnel.

Soins et entretien pour des coiffures vikings impeccables et durables

Les femmes vikings accordaient une grande importance à l’entretien de leur chevelure. Cette rigueur reste d’actualité : la santé du cuir chevelu est le socle de tout tressage complexe.

Des produits hydratants et des sérums capillaires préservent la beauté et la vitalité des cheveux sur la durée.

Les huiles sèches apportent souplesse et gainage. Un cheveu sain offre une meilleure adhérence, ce qui empêche les tresses de glisser et les ornements de tomber.

Utilisez des élastiques discrets et des produits fixateurs légers pour maintenir les styles impeccables.

Éviter les tresses trop serrées qui exercent une tension sur la fibre capillaire. Privilégier des techniques de coiffage douces pour limiter les cassures. Ancrer la coiffure avec des épingles à chignon en U, dissimulées sous les tresses. Humidifier légèrement ou appliquer de la cire coiffante pour améliorer la tenue des micro-tresses latérales.

Prendre soin de ses cheveux est un acte de respect envers soi-même, tout autant que de tradition.

Les guerrières nordiques l’avaient bien compris : une chevelure entretenue avec soin reflète la force et la dignité de celle qui la porte, quel que soit son style de vie ou sa morphologie.