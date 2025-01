Depuis la nuit des temps, la société déclare une guerre sans merci à la pilosité féminine. Si chez ces messieurs, les poils sont signes de virilité, chez ces mesdames, ils sont inacceptables. Même à rat, ils suscitent un dégoût injustifié. Alors pour répondre à cette injonction de la peau lisse, de nombreuses femmes s’adonnent au douloureux rituel de l’épilation. À coup de bandelette, de cire chaude ou de lumière pulsée, elles chassent ces poils, pourtant naturels. Ces gestes un peu barbares sont presque devenus des automatismes au cœur des salles de bain. Pourtant, en plus de nous faire souffrir à en avoir les larmes aux yeux, ils comportent des risques. Voici ce que personne ne vous dit sur les dangers de l’épilation. Après ça, vous allez peut-être (enfin) laisser vos poils tranquille.

Microcoupures : la porte ouverte aux infections

À chaque fois que vous vous épilez, c’est le même scénario. Vous retenez votre souffle avant de tirer sur la bande et vous mordez un torchon pour étouffer vos cris. Après coup, vous ressentez des picotements et votre corps semble tout endolori. Même si votre peau paraît intacte après une séance d’épilation, de minuscules coupures, invisibles à l’œil, peuvent se former. Voilà un des dangers largement sous-estimés de l’épilation.

C’est un peu comme si vous veniez de marcher les mollets à l’air dans un parterre de ronces ou de frotter vos aisselles contre un arbre plein d’échardes, sauf que les blessures sont moins visibles. Ces micro-lésions deviennent des points d’entrée pour des bactéries et des germes, augmentant le risque d’infections comme les folliculites ou, dans des cas extrêmes, les abcès. L’épilation provoque un véritable carnage cutané.

Poils incarnés : un problème fréquent et douloureux

Si vous vous épilez régulièrement, vous avez certainement déjà eu des poils incarnés. Ces poils qui poussent sous la peau et qui ne montrent leur tête que lorsque vous les percez, sont vos plus grands ennemis. Ils peuvent causer des rougeurs, des démangeaisons, et parfois même des kystes douloureux. Les zones comme le maillot, les aisselles ou les jambes sont particulièrement sujettes à ce phénomène, surtout avec le rasage ou la cire.

Les risques incontestables de brûlures

C’est l’un des plus grands dangers de l’épilation. Les méthodes qui utilisent la chaleur, comme la cire chaude ou le laser, comportent un risque non négligeable de brûlures. Une température trop élevée ou une mauvaise manipulation peut laisser des marques temporaires, voire permanentes, sur la peau. D’ailleurs, de nombreuses femmes en ont déjà fait la triste expérience.

Au lieu de ressortir de l’institut avec une peau nette, digne des publicités, elles finissent avec le derme en feu, au sens propre du terme. C’est ce qui s’est passé en 2021, à Angers. Après une séance d’épilation à lumière pulsée, une femme s’est retrouvée avec des cloques sur les jambes. Verdict : elle était brûlée au deuxième degré. Dans la foulée, l’Anses mettait en garde sur les effets indésirables de cette méthode. Parfois, l’épilation laisse des cicatrices irréversibles. D’où l’urgence d’accepter vos poils !

L’épilation et l’effet sur le microbiome de la peau

Voilà un des dangers de l’épilation que vous ignorez sûrement ! Si vous avez des poils qui poussent à certains endroits, ce n’est pas pour rien. Ils ont leur utilité. Ils sont un peu l’équivalent de la fourrure chez les animaux. Certes, la société a décrété que les poils faisaient sales et négligés sur les femmes. Mais ils ne sont pas là par hasard. Et vous avez plein de bonnes raisons de leur laisser la vie sauve.

Votre peau abrite un écosystème de micro-organismes qui la protège des agressions extérieures. En retirant les poils, vous éliminez également une partie de cette barrière naturelle. Cela peut rendre votre peau plus vulnérable aux irritations, à la sécheresse, et même à certaines infections. Il est donc grand temps d’arrêter le massacre à la cire et d’abandonner tous les autres instruments de torture voués à exterminer vos poils !

L’épilation du maillot à l’origine de MST ?

Vous avez peut-être déjà envisagé une épilation définitive du maillot pour ne plus sacrifier vos baignades estivales, ni décliner un coup d’un soir à cause de quelques poils qui dépassent. Pourtant, comme le précise le gynécologue Mathieu Vidard au micro de France Inter, ce n’est pas la meilleure idée. En décimant vos poils de la sorte, vous détruisez le follicule pileux mais aussi la petite glande sébacée, chargée de lubrifier la peau. C’est alors tout votre microbiote vaginal qui se retrouve déséquilibré !

« De plus en plus de publications internationales montrent qu’il y a une augmentation du nombre de maladies sexuellement transmissibles directement lié à l’épilation : papillomavirus, herpès, syphilis… », souligne-t-il

D’où l’importance de laisser vos poils s’épanouir et pas seulement en hiver. Pendant la saison fraîche, vous vous fichez d’avoir une peau d’ours, alors pourquoi ne pas prolonger cette mentalité à l’aube des beaux jours ?