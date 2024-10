Lissage Brésilien = danger ? Voici ce qu’il faut savoir

Le lissage brésilien, cette technique qui a conquis les salons de coiffure du monde entier, est censé nous promettre des cheveux lisses, brillants et sans frisottis pendant des mois. Sauf que voilà, derrière les résultats spectaculaires se cachent des ingrédients… un peu moins glamour. Notamment, l’acide glyoxylique, une substance chimique dont l’innocuité pour la santé vient d’être remise en question par les autorités sanitaires. Un peu d’angoisse dans l’air ? Voici ce que vous devez savoir avant de vous engager dans cette aventure capillaire.

Le lissage brésilien : une solution miraculeuse… et chimique !

Avant d’entrer dans le vif du sujet, faisons un petit point sur le lissage brésilien en lui-même. Cette technique capillaire est née au Brésil dans les années 2000 et a fait son chemin jusqu’à devenir la coqueluche des salons de beauté. Contrairement aux techniques de défrisage traditionnelles, le lissage brésilien ne casse pas les ponts de la kératine dans les cheveux pour obtenir une texture lisse. Au lieu de cela, il vient « gainer » chaque mèche de cheveux pour les assouplir et les lisser « naturellement ».

Le produit miracle du lissage brésilien ? Généralement de la kératine associée à divers agents lissants et fixateurs. Parmi ces agents, on retrouve parfois un ingrédient discret mais toxique : l’acide glyoxylique. Il permet de lisser les cheveux de façon durable, mais il a aussi un côté obscur, selon les autorités sanitaires. Une méthode qui parvient à lisser les cheveux comme par magie, il fallait à vrai dire un peu s’en douter…

L’acide glyoxylique : un coupable pas si inattendu

L’acide glyoxylique est une substance chimique présente dans plusieurs produits de beauté pour ses propriétés de fixation. Mais voilà, quand il s’agit de la santé, il semblerait que l’acide glyoxylique ait quelques effets indésirables. L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) a ainsi récemment relevé plusieurs cas d’insuffisance rénale aiguë après l’utilisation de produits de lissage brésilien contenant cette molécule.

L’alerte a été lancée en ce mois d’octobre 2024, après qu’un quatrième cas d’insuffisance rénale aiguë ait été diagnostiqué en France. Heureusement, toutes les personnes concernées se sont rétablies après traitement. Néanmoins, les autorités ont décidé de tirer la sonnette d’alarme en appelant les consommateur.rice.s à la prudence. À noter que la Nouvelle-Calédonie a également relayé cette mise en garde.

Pourquoi est-il toujours utilisé dans les produits ?

Malgré les risques, l’acide glyoxylique est utilisé dans certains produits de lissage parce qu’il est un puissant agent lissant capable de « bloquer » la structure des cheveux en place pour une longue durée. Il permet ainsi aux coiffeur.se.s de créer un effet lisse et brillant en un seul passage, sans besoin de traitements répétitifs. Pour beaucoup de consommateur.rice.s, cette alternative paraît attrayante, surtout lorsque l’on recherche un lissage longue durée.

Mais attention : si un produit peut lisser des cheveux de façon durable, c’est souvent qu’il n’est pas « naturel » et contient donc des composés chimiques potentiellement irritants, voire toxiques. La tendance à vouloir des solutions rapides et efficaces en matière de coiffure peut parfois mener à des compromis sur la sécurité. Et dans ce cas précis, l’acide glyoxylique est en première ligne.

Quels sont les risques réels ?

L’acide glyoxylique est potentiellement dangereux pour les reins, mais comment ce risque se matérialise-t-il ? Les cas d’intoxication rapportés par l’Anses montrent que les symptômes d’une insuffisance rénale aiguë peuvent apparaître rapidement après l’utilisation de produits contenant cet acide. Les signes d’alerte incluent :

Des douleurs abdominales ou dorsales (spécialement au niveau des reins),

(spécialement au niveau des reins), Des nausées et des vomissements ,

et des , Des symptômes d’épuisement ou de déshydratation.

Ces symptômes peuvent se manifester quelques heures après l’exposition, et il est recommandé de consulter un.e professionnel.le de santé au moindre signe inquiétant. Les risques sont accrus en cas de contact prolongé avec la peau ou d’inhalation des vapeurs dégagées lors du processus de lissage.

Des alternatives plus sûres pour un lissage parfait

Alors, comment obtenir un look lisse sans risquer sa santé ? Il existe d’autres solutions pour les personnes qui souhaitent un résultat plus naturel, même si elles demandent peut-être un peu plus d’entretien ou de temps.

Lissage à la kératine sans formaldéhyde ni acide glyoxylique

Certains produits à base de kératine ne contiennent ni formaldéhyde ni acide glyoxylique et sont donc plus doux pour les cheveux. Ils offrent des résultats de lissage assez similaires, même si l’effet est moins durable.

Traitements thermiques sans produits chimiques

Les traitements thermiques, comme le lissage au fer, peuvent lisser les cheveux de manière temporaire sans recours à des agents chimiques. Bien entendu, ils doivent être utilisés avec parcimonie pour éviter de trop endommager la fibre capillaire.

Les soins lissants naturels

Des huiles végétales comme l’huile de coco, l’huile d’argan ou l’huile de ricin peuvent être appliquées en masque pour nourrir et discipliner les cheveux. Bien qu’elles ne produisent pas un effet aussi lisse qu’un lissage brésilien, elles aident à contrôler les frisottis et apportent une belle brillance naturelle.

Lissage brésilien : faut-il lui dire définitivement adieu ?

Face aux alertes sanitaires, il est évident que la prudence est de mise. Si vous envisagez toujours de vous lancer dans un lissage brésilien, il est ainsi essentiel de choisir un salon de coiffure professionnel et de poser les bonnes questions. Assurez-vous que le salon utilise des produits sans acide glyoxylique et qu’il respecte les normes d’hygiène et de sécurité. Par ailleurs, demandez si le produit a été testé dermatologiquement, et n’hésitez pas à lire les avis en ligne avant de faire confiance à un.e prestataire.

Si vous avez récemment effectué un lissage brésilien et ressentez des douleurs abdominales, dorsales ou des nausées, il est recommandé de consulter rapidement. Une prise de sang et d’autres examens peuvent être nécessaires pour vérifier le bon fonctionnement de vos reins. Ne sous-estimez pas ces symptômes : mieux vaut prévenir que guérir, comme on dit.

La quête du lissage « parfait » ne doit jamais se faire au détriment de notre santé. Soyez donc attentif.ve, informé.e, et n’hésitez pas à poser des questions avant de céder à la tentation du lissage brésilien. Des cheveux en bonne santé valent mieux qu’une chevelure lisse, mais potentiellement toxique !