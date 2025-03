Les hommes se maquillaient autrefois et ce n’était pas pour faire beau

Loin d’être une invention récente, le maquillage a été retrouvé à l’état de fossile et remonte aux prémices de l’humanité. Si aujourd’hui se mettre du khôl sous les yeux et se peindre la bouche en rouge sont des rituels portés au féminin, par le passé le maquillage appartenait à tous les genres. Dans notre époque moderne, les hommes qui s’adonnent à cette mise en beauté sont jugés sévèrement. Voire accusés de salir leur virilité. Pourtant, il y a quelques siècles en arrière, ils auraient été vénérés et acclamés comme des dieux. Entre les pharaons d’Égypte au regard charbonneux et les rois de France au visage fardé, les hommes d’autrefois se maquillaient, non pas pour l’esthétique, mais pour la symbolique.

À l’époque des Pharaons, un maquillage spirituel

Le maquillage est bien ancré dans les trousses de toilette et son utilisation ne date pas d’hier. Il faut rembobiner la frise chronologique jusqu’au paléolithique pour relever ses premières traces. En 2008, une équipe de l’université de Johannesburg a d’ailleurs retrouvé des ancêtres du blush et des poudres fixatrices dans la grotte de Blombos. Les chercheurs ont découvert un atelier de fabrication de pigments, destinés à orner le corps des hommes ainsi que leurs modestes étoffes.

Le maquillage s’est ensuite retrouvé entre les mains des pharaons. Si dans notre ère contemporaine, les hommes se pomponnent pour le plaisir, au temps des pyramides, les Égyptiens se peignaient le visage pour d’autres raisons, plus solennelles. Dès l’Antiquité, le maquillage était un symbole de puissance et de statut social. En Égypte, les pharaons et les hauts dignitaires ne sortaient jamais sans leurs yeux ourlés de khôl noir. Le pouvoir se lisait sur leur minois. Au-delà des apparences, le maquillage revêtait surtout une signification spirituelle. Le baume à lèvres faisait ainsi barrage contre les mauvais esprits.

Le maquillage, un atout militaire ?

À l’évocation de maquillage militaire, vous pensez probablement au camouflage kaki que les soldats arborent pour se fondre dans le décor et prendre l’ennemi par surprise. Pourtant, chez les Celtes, les guerriers appliquaient du bleu woad sur leur peau avant d’aller au combat. Loin d’entacher la crédibilité de ces hommes de front, ce maquillage avait pour vocation d’intimider l’adversaire et de renforcer le sentiment d’invincibilité.

Comme une armure décorative, cette peinture de peau n’était pas là pour faire joli, mais pour déstabiliser les ennemis. De même, les samouraïs japonais, figures de discipline et d’honneur, utilisaient des poudres blanches et des fards rouges pour accentuer leurs traits et inspirer la crainte.

Au 18e siècle, le maquillage, apanage de l’élite masculine

Au fil des siècles, le maquillage s’est doucement effacé sur le visage des hommes. Pendant le Moyen-Âge, période pieuse, se maquiller revenait à se travestir et s’apparentait à une bavure religieuse. C’est à partir du 18e siècle que le maquillage connaît son âge d’or.

Sous Louis XIV et Louis XV, les nobles masculins adoptaient volontiers les perruques sophistiquées, les poudres blanches et les mouches décoratives. Ce raffinement n’était pas un simple caprice : un teint pâle et poudré symbolisait la richesse, en opposition aux teints hâlés des classes laborieuses. Les joues empourprées, elles, étaient signe de bonne santé. À cette période riche en artifices, le maquillage est alors un marqueur social, réservé aux hommes de haut rang.

Le retour du maquillage sur le visage des hommes

Si auparavant le maquillage régnait sur la face des hommes et soulignait leur puissance, aujourd’hui certains pensent encore que c’est un loisir de femmes. Pourtant, les nouvelles générations d’hommes se réapproprient ces produits sublimateurs, dont la société industrielle les a longtemps privés. Ces messieurs ne se contentent plus d’un sobre savon à tout faire devant la glace. Les hommes d’aujourd’hui ont un vanity aussi fourni que les femmes.

Défendu par Jean-Paul Gaultier, le maquillage se dépose avec parcimonie sur le portrait des hommes. Dépoussiéré de ses connotations bourgeoises, de ses sous-entendus chevaleresques et de son caractère burlesque, il participe à l’expression de soi.

Le maquillage et les hommes, c’est une histoire d’amour qui dure et qui transcende les époques. Il est donc grand temps de remettre les mentalités au propre. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, au 21e siècle le maquillage est moins toléré chez les hommes que dans l’Égypte antique. Nos ancêtres doivent doucement rire dans leur sarcophage.