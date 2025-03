Maquillage à 60 ans : les couleurs qui subliment particuliérement votre regard

À 60 ans (et après), il n’y a aucune règle absolue en matière de maquillage. Les diktats du type « ne mets pas de noir », « évite les paillettes », ou encore « reste naturelle » ? On oublie. Le maquillage est avant tout une question de plaisir et d’expression de soi. Si vous aimez le crayon noir ou le rouge vif, rien ne vous empêche de les porter fièrement. Si votre objectif est de sublimer votre regard, sachez simplement qu’il existe des nuances et des techniques qui peuvent faire des merveilles. Pas de censure ici, juste des suggestions pour mettre en valeur ce que vous aimez le plus chez vous.

Pourquoi le noir peut alourdir le regard après 60 ans

Le noir est une couleur classique, intemporelle, mais après un certain âge, il peut parfois durcir les traits. Ali Andreea, maquilleuse professionnelle, explique que le noir, lorsqu’il est utilisé sur le contour des yeux, a tendance à rétrécir le regard. Ce n’est pas une interdiction, mais un petit conseil : si vous trouvez que votre maquillage noir vous donne un air fatigué ou trop marqué, il est peut-être temps de tester des teintes plus douces.

Carine Larchet, responsable de l’atelier de maquillage correcteur La Roche-Posay, va dans le même sens : « Le noir crée une délimitation nette qui peut fermer le regard, surtout si les paupières sont légèrement tombantes ou si le contour de l’œil est marqué par des ridules ». Encore une fois, rien d’interdit : si vous adorez votre eye-liner noir signature, gardez-le !

Des alternatives douces qui illuminent le regard

Si vous êtes prête à explorer d’autres options, certaines couleurs sont particulièrement flatteuses après 60 ans. Le secret ? Miser sur des teintes profondes mais plus douces que le noir, pour ouvrir et illuminer le regard.

Marron chaud et taupe

Le marron chocolat, le brun cuivré ou le taupe sont des teintes idéales pour définir le regard tout en douceur. Elles ajoutent de la profondeur sans donner un effet trop marqué. Le taupe, en particulier, est parfait pour un effet naturel, légèrement fumé.

Comment l’appliquer ?

Tracez un trait fin de crayon marron le long de la ligne des cils supérieurs.

Estompez avec un pinceau ou le bout du doigt pour adoucir le tracé.

Vous pouvez intensifier légèrement le coin externe pour un effet liftant subtil.

2. Bleu marine

Le bleu marine est une alternative sophistiquée au noir. Il donne de la définition sans l’effet « regard dur » du noir. De plus, le bleu marine a cet avantage d’amener une touche de lumière en créant un contraste doux avec le blanc des yeux, ce qui rend le regard plus éclatant.

Comment l’appliquer ?

Appliquez un crayon bleu marine au ras des cils supérieurs.

Si vous souhaitez une touche plus marquée, ajoutez une fine ligne de fard bleu marine avec un pinceau biseauté.

Estompez légèrement pour un effet naturel.

3. Gris anthracite

Le gris anthracite est une teinte subtile qui apporte de la profondeur au regard sans l’intensité parfois trop forte du noir. Il est parfait pour un maquillage de jour sophistiqué.

Comment l’appliquer ?

Dessinez un trait fin au ras des cils avec un crayon gris.

Estompez avec un pinceau fin pour un effet fumé léger.

Vous pouvez également appliquer une touche de fard gris dans le creux de la paupière pour un effet structurant.

4. Vert émeraude et prune

Le vert émeraude et le prune sont des couleurs parfaites pour les yeux verts, noisette ou marron. Elles intensifient le regard et ajoutent une touche de couleur sophistiquée.

Comment l’appliquer ?

Utilisez un crayon ou un fard vert émeraude le long de la ligne des cils supérieurs.

Appliquez une petite touche de fard prune en coin externe pour un effet légèrement fumé.

Évitez les lignes trop épaisses : la subtilité est la clé !

Les astuces qui font toute la différence

Il ne s’agit pas seulement de couleur : la façon dont vous appliquez votre maquillage peut complètement transformer votre regard. Voici quelques astuces infaillibles :

Travaillez le ras des cils supérieurs : un trait fin et bien estompé au ras des cils supérieurs agrandit le regard et donne un effet liftant naturel.

Appliquez l’anticernes de manière stratégique : un anticernes légèrement plus clair que votre carnation appliqué en triangle inversé sous l’œil illumine le regard.

Estompez toujours : que ce soit votre crayon ou votre fard, l’estompage est votre meilleur allié pour un effet naturel et doux.

Misez sur le mascara brun : le mascara noir peut parfois donner un effet trop marqué. Le mascara brun, en revanche, allonge et densifie les cils tout en restant doux et naturel.

Il n’y a pas d’âge limite pour porter du noir, du rouge à lèvres vif ou encore des paillettes. Le maquillage est une forme de liberté, un moyen de s’exprimer et de se sentir belle. Si vous adorez le noir, portez-le ! Si vous voulez tester le bleu marine ou le prune, lancez-vous ! Ce qui compte, c’est comment vous vous sentez. Le vrai secret d’un maquillage réussi après 60 ans, ce n’est pas de suivre des règles rigides, mais d’adapter les couleurs et les textures à votre style et à votre personnalité.