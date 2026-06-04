Maquillage peau sèche : astuces et fond de teint

La peau sèche, ou xérose, touche jusqu’à 75 % des personnes de plus de 65 ans, selon les données dermatologiques reconnues. Avec l’âge, l’épiderme s’amincit et se renouvelle moins vite, amplifiant les sensations de tiraillement et la déshydratation.

Appliquer du maquillage sur ce type de peau sans préparation adéquate accentue les peaux mortes et produit un résultat inégal, voire patiné.

Nous vous guidons ici à travers chaque étape — de la préparation au démaquillage — pour un maquillage réussi sur peau sèche, quelle que soit votre morphologie.

Comprendre et préparer sa peau sèche avant le maquillage

La xérose résulte d’un manque combiné de sébum et d’eau dans l’épiderme. Plusieurs facteurs l’aggravent : le vent, le froid, mais aussi l’utilisation de savons ou de produits chimiques trop agressifs qui perturbent le film hydrolipidique protecteur.

La sensibilité cutanée qui en découle peut aller jusqu’au vieillissement prématuré et à l’apparition de rides marquées.

Il faut distinguer deux profils. Une peau modérément sèche tolère assez bien le maquillage. Une peau très sèche, elle, peut sembler craquelée dès le matin, rendant toute base de maquillage difficile à étaler sans préparation sérieuse.

Le nettoyage doux constitue le point de départ indispensable. Un nettoyant hydratant élimine les peaux mortes sans agresser l’épiderme, évitant ainsi qu’elles ne forment de petits amas sous le fond de teint.

Ensuite, la crème de jour s’applique en laissant agir quelques instants. Associer un sérum hydratant sans effet gras décuple l’efficacité de la préparation. Ce rituel matin et soir, cou compris, fait toute la différence.

Hydrater sa peau sèche : la clé d’un maquillage réussi

L’hydratation n’est pas une option — c’est le fondement de tout maquillage réussi sur peau sèche. Sans elle, les pigments peinent à s’étaler, et l’effet poudré s’installe rapidement.

La crème de jour choisie doit être suffisamment nourrissante pour constituer une vraie base de maquillage. Les produits hydratants à base d’eau de coco, de beurre de karité ou de miel figurent parmi les plus efficaces pour restaurer le confort cutané.

Le miel, notamment, présente des propriétés hygroscopiques qui retiennent l’eau dans les couches superficielles de la peau.

Ce rituel peut devenir un moment apaisant, presque méditatif. Masser doucement la crème et le sérum, en prenant soin du cou souvent oublié, transforme la contrainte en soin plaisir.

On évite à tout prix les savons agressifs et les produits desséchants qui repartent en arrière sur tous les efforts d’hydratation accomplis.

Choisir le bon fond de teint pour peau sèche

Les textures à privilégier

Le fond de teint adapté à une peau sèche se présente en texture liquide ou crémeuse, parfois en gel-crème ou en baume confortable. La couvrance légère à moyenne convient mieux qu’un produit couvrant épais qui accentue les imperfections.

Les poudres, elles, sont à éviter : elles assèchent davantage et amplifient l’effet craquelé.

Les ingrédients nourrissants font la différence. Un bon fond de teint pour peau sèche contient un fort pourcentage d’eau, des huiles végétales naturelles — comme l’huile de carthame, reconnue pour ses propriétés émollientes — et du beurre de karité.

Les cires complètent la formule en créant un film protecteur.

Appliquer le fond de teint avec les doigts en tapotant doucement pour un rendu naturel et fondant.

Utiliser une éponge à maquillage légèrement humidifiée pour une application uniforme sans effet masque.

légèrement humidifiée pour une application uniforme sans effet masque. Mélanger le fond de teint à la crème de jour pour alléger la couvrance et renforcer l’hydratation simultanément.

L’astuce du mélange fond de teint et soin

Mélanger directement le fond de teint liquide à la crème de jour dans la paume de la main reste l’une des techniques les plus efficaces pour les peaux très sèches.

On obtient une texture crémeuse, facile à travailler, avec des actifs hydratants intégrés. Un concealer crémeux et nourrissant vient ensuite couvrir les imperfections ponctuelles sans alourdir l’ensemble.

La BB crème et les alternatives au fond de teint classique pour peaux sèches

La BB crème se situe entre le soin et le maquillage. Elle unifie le teint instantanément, offre une couvrance modulable et n’étouffe pas la peau. Pour les peaux sèches, c’est souvent le choix le plus intelligent au quotidien.

La BB crème Healthy Mix de Bourjois, par exemple, marie un complexe de vitamines A, C, E et B5 à une formule couvrant les signes de fatigue tout en donnant de l’éclat. Elle s’adapte à différentes carnations pour un maquillage naturel et frais toute la journée.

Les cosmétiques naturels Dr. Hauschka, certifiés 100 % naturels depuis 1967, intègrent des plantes médicinales dans leurs fonds de teint et anticernes.

Leurs formules préservent l’hydratation et renforcent les défenses naturelles de la peau, ce qui les rend particulièrement adaptées aux épidermes sensibles et secs.

La crème de jour teintée ou un mélange crème et émulsion teintée représente également une alternative douce et nourrissante.

Maquiller ses lèvres sèches avec les bons produits

Les lèvres subissent elles aussi la xérose. Avant tout rouge à lèvres, un stick nourrissant prépare une surface lisse, permettant une application de couleur plus uniforme et plus durable. Sans cette étape, la couleur se dépose en patches et accentue les crevasses.

Si la sécheresse persiste, le baume embellisseur hydrate en profondeur tout en apportant une légère pigmentation pour un look naturel et soigné.

Les formules contenant du beurre de karité, du miel ou des huiles végétales sont les plus efficaces. En hiver, les lèvres méritent autant d’attention que le reste du visage.

Démaquiller une peau sèche avec douceur et efficacité

Le démaquillage d’une peau sèche doit être aussi attentionné que sa préparation. La lotion micellaire appliquée sur un coton avec des mouvements légers et circulaires — du centre vers l’extérieur — nettoie sans agresser.

Pour les peaux particulièrement sèches, le lait démaquillant à texture riche et onctueuse reste la supérieure option.

Si le coton irrite, on masse directement le lait avec les doigts et on retire l’excédent avec un mouchoir doux. Associer ce geste à une lotion apaisante complète l’action nettoyante.

En période hivernale ou lors d’une sécheresse intense, faire une pause maquillage laisse la peau se régénérer pleinement. Privilégier des masques hydratants et des soins régénérants pendant ces pauses accélère la récupération cutanée et prévient un fond de teint qui pèle.

Cette vigilance saisonnière protège l’épiderme des agressions les plus rudes et prépare la peau à accueillir à nouveau le maquillage dans les meilleures conditions.