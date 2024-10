Quelles pourraient être les tendances maquillage de l’année 2025 ?

Alors que nous nous rapprochons de 2025, l’univers du maquillage continue d’évoluer en réponse aux changements sociaux, culturels et technologiques. Chaque année apporte son lot de nouveautés, et 2025 ne devrait pas déroger à la règle. Quelles seront les tendances qui domineront nos trousses de maquillage l’année prochaine ?

Le retour du minimalisme épuré

L’une des grandes tendances qui s’est déjà affirmée ces dernières années et qui devrait se renforcer en 2025 est le maquillage minimaliste. Les consommateur.rice.s privilégient de plus en plus une approche « less is more », se concentrant sur la qualité des produits et des textures plutôt que sur l’accumulation de couches.

Teints naturels et lumineux

L’accent sera mis sur un teint naturel et frais, où la peau reste au centre de l’attention. Pour 2025, on peut s’attendre à ce que les fonds de teint légers, les BB et CC crèmes, ainsi que les enlumineurs subtils continuent de dominer. La tendance est au glow, mais de manière discrète. Exit le contouring marqué des années précédentes, place à des techniques plus douces comme le « soft sculpting« , qui souligne les traits tout en légèreté.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par PAUL VENOIT (@venoit)

Les sourcils naturels

Le maquillage des sourcils devrait également suivre cette ligne minimaliste. Fini les sourcils parfaitement dessinés au crayon ou au gel. En 2025, on mise sur des sourcils naturels, légèrement brossés et rehaussés d’un soupçon de gel transparent. L’objectif est d’accepter et de sublimer leur forme naturelle plutôt que de les transformer complètement.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Anne-Sophie | Maquilleuse Coiffeuse naturelle | Experte Mariage (@asmakeupandhair)

L’audace des couleurs vives

Bien que le minimalisme reste une tendance forte, 2025 verra également le retour de la couleur, notamment au niveau des yeux et des lèvres. La liberté créative et l’expérimentation avec des couleurs audacieuses seront au cœur de nombreuses collections maquillage.

Les yeux néon

Le maquillage des yeux prendra une tournure résolument artistique, avec l’apparition de teintes néon et fluorescentes. Les fards à paupières éclatants, les liners graphiques colorés et les mascaras aux nuances inattendues (bleu, rose, violet, vert) viendront égayer les regards. Cette tendance s’inspire de la mode des années 80 mais avec une touche plus moderne et sophistiquée. Les looks monochromes et les dégradés audacieux devraient également faire leur apparition.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par ПЕРМАНЕНТ • МАКИЯЖ • УДАЛЕНИЕ•БИШКЕК (@nikolenkoevgenya_pmmakeup)

Le retour du rouge à lèvres vif

En parallèle, les lèvres colorées feront leur grand retour en 2025. Après plusieurs saisons dominées par les gloss et les baumes naturels, les rouges à lèvres intenses, allant des rouges classiques aux nuances de prune, bordeaux et fuchsia, regagneront leur popularité. On note aussi un intérêt pour les textures mattes velours, qui offrent une tenue longue durée tout en restant confortables.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Arooj yousaf (@glamazingbyarooj)

Le maquillage écoresponsable

Avec l’urgence climatique et les préoccupations environnementales croissantes, 2025 verra un boom du maquillage écoresponsable. Les marques devront répondre aux exigences d’une clientèle de plus en plus soucieuse de l’impact environnemental de ses achats.

Des formules clean et durables

Les produits de beauté clean, c’est-à-dire formulés sans substances controversées, seront encore plus recherchés. Le maquillage bio, vegan, et cruelty-free prendra de l’ampleur, et les consommateur.rice.s s’attendront à des formulations efficaces tout en respectant la planète. Le packaging deviendra également un enjeu majeur, avec des marques qui opteront pour des emballages recyclables ou rechargeables, réduisant ainsi leur empreinte écologique.

Le maquillage en réalité augmentée

L’année 2025 pourrait aussi être marquée par l’essor de la technologie dans l’univers du maquillage. Grâce à la réalité augmentée et aux applications mobiles, il sera possible de tester virtuellement des produits avant de les acheter. Les consommateur.rice.s pourront ainsi visualiser les différentes couleurs de rouge à lèvres ou de fard à paupières directement sur leur visage via leur smartphone, offrant une expérience d’achat plus interactive et personnalisée.

Le maquillage inclusif : toutes les peaux à l’honneur

Enfin, une autre tendance forte en 2025 sera l’inclusivité. Les marques continuent de comprendre l’importance de créer des produits pour tous les types et toutes les carnations de peau.

Des gammes de teintes élargies

Les marques devraient encore élargir leurs gammes de teintes de fonds de teint, d’anticernes et de poudres pour répondre aux besoins de toutes les couleurs de peau, du plus clair au plus foncé. Cette diversité ne se limitera pas aux produits pour le teint : les fards à paupières, blushs et rouges à lèvres seront également conçus pour s’adapter à toutes les carnations.

Des textures pour toutes les peaux

En plus de proposer une large gamme de teintes, les marques se concentreront sur des textures adaptées à différents types de peau : sèche, grasse, mixte ou sensible. Les innovations en matière de formulations seront axées sur le confort et la longévité, pour répondre aux besoins spécifiques de chaque utilisateur.rice.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par FAB BEAUTY BAR (@fab.beautybar)

L’année 2025 s’annonce comme une période d’équilibre entre minimalisme et audace, avec une forte prise de conscience écologique. Entre maquillage naturel, couleurs vives, innovations et engagement en faveur de l’inclusivité et de l’environnement, les tendances beauté de 2025 reflètent un monde en constante évolution.