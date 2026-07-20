Tato jógová pozice může pomoci zmírnit menstruační křeče.

Menstruační bolesti postihují mnoho žen a někdy mohou narušit každodenní život. Zatímco některé hledají jemná řešení, jak je lépe zvládat, jóga se jeví jako slibná možnost. Zejména jedna pozice, pozice kobry, prokázala povzbudivé výsledky u některých žen trpících menstruačními křečemi.
Pozice kobry: jemný pohyb těla
Pozice kobry, v sanskrtu známá jako „Bhujangasana“, je klasickou jógovou pozicí. Její princip? Lehněte si na břicho, položte ruce pod ramena a poté jemně zvedněte horní část těla, přičemž pánev držte na zemi. Toto otevření hrudníku protahuje břišní oblast a spodní část zad, dvě oblasti, které jsou během menstruace často namáhány.
Tato pozice je přístupná i začátečníkům a nevyžaduje žádné speciální vybavení ani rozsáhlé zkušenosti s jógou. Lze ji snadno začlenit do wellness rutiny, pokud budete naslouchat svému tělu a nikdy ho nenutit.
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Co odhaluje studie o józe a menstruačních bolestech
Pozice kobry byla studována v klinické studii publikované v časopise Journal of Pediatric and Adolescent Gynecology výzkumnicí Zahrou Rakhshaee. Cílem bylo vyhodnotit vliv tří jógových pozic – kobry, kočky a ryby – na menstruační bolesti.
Studie sledovala 92 mladých žen ve věku 18 až 22 let trpících primární dysmenoreou, tj. menstruačními bolestmi bez zjištěného gynekologického onemocnění. Účastnice byly rozděleny do dvou skupin a sledovány během tří menstruačních cyklů. Úroveň jejich bolesti byla následně hodnocena pomocí specifické stupnice.
Výsledky ukázaly snížení intenzity a trvání bolesti u účastnic praktikujících tyto pozice. Výzkumníci tak zdůraznili, že jóga by mohla představovat jednoduchý a dostupný přístup k podpoře některých žen při zvládání jejich symptomů.
Proč by tato poloha mohla přinést úlevu?
Tyto pozitivní účinky lze vysvětlit několika mechanismy. Jemné protahování prováděné během pozice kobry může pomoci uvolnit svaly v břišní a bederní oblasti, které jsou během menstruace často napjaté. Důležitou roli hraje také hluboké dýchání spojené s jógou. Podporuje relaxaci a může pomoci lépe zvládat pocit bolesti.
Kromě toho je jóga známá svými blahodárnými účinky na stres, který může někdy zesilovat vnímání fyzického nepohodlí. Jemný pohyb, dýchání a chvilka pro sebe se proto mohou stát skutečnými spojenci některých žen v tomto období jejich cyklu.
Řešení, které není vhodné pro všechny situace
I když jsou výsledky povzbudivé, je důležité je uvést do perspektivy. Této studie se zúčastnil omezený počet účastnic, převážně mladých žen bez známých gynekologických onemocnění. Proto nelze pozici kobry prezentovat jako univerzální řešení menstruačních bolestí.
Některé ženy zažijí díky józe skutečnou úlevu, zatímco jiné si nevšimnou žádné změny. Každé tělo je jiné a účinnost této praxe se může lišit od člověka k člověku. Zejména v případech endometriózy , adenomyózy nebo jiných gynekologických onemocnění může být bolest extrémně intenzivní a vysilující. Jedna jógová pozice nemusí stačit ke zmírnění příznaků souvisejících se základním onemocněním. Jóga může potenciálně doplňovat lékařskou péči, ale nenahrazuje správnou diagnózu ani léčbu.
Silné menstruační bolesti by se neměly brát na lehkou váhu.
Menstruace nemusí nutně znamenat utrpení. I když je určité nepohodlí běžné, silná, neobvyklá bolest nebo bolest, která vám brání v normálním životě, by neměla být považována za nevyhnutelnou. Pokud pociťujete velmi bolestivé křeče, menstruaci, kterou je obtížné zvládat, nebo příznaky, které ovlivňují váš každodenní život, je nezbytné se poradit se zdravotníkem. Tato bolest může být někdy příznakem gynekologického onemocnění, jako je endometrióza, které vyžaduje vhodnou léčbu.
Pozice kobry tak může být krásnou pozvánkou k péči o sebe a opětovnému spojení se svým tělem. Především by měla být součástí procesu sebenaslouchání: zmírňování symptomů ano, ale také hledání jejich původu, když se bolest stane příliš intenzivní.