Cette boisson anodine vous ferait perdre 12 minutes de vie, selon des chercheurs

Nutrition
Fabienne Ba.
Les sodas font souvent partie intégrante du quotidien, mais leur impact sur la santé est bien plus alarmant qu’il n’y paraît. Une étude récente menée par des chercheurs américains révèle qu’une seule canette de soda pourrait écourter la durée de vie d’environ 12 minutes à chaque consommation.

Un indice nutritionnel calculé sur des milliers d’aliments

L’équipe de l’Université du Michigan a développé un « indice nutritionnel de santé » pour évaluer le gain ou la perte de minutes de vie en fonction de chaque aliment consommé. Cette analyse croise facteurs environnementaux, métaboliques et comportementaux pour attribuer une valeur à plus de 5800 produits courants.

12 minutes perdues pour chaque soda sucré

Selon les résultats, la consommation régulière de sodas – et particulièrement de Coca-Cola – est « l’une des pires pratiques pour la longévité ». Un verre ferait perdre 12 minutes de vie en bonne santé, à cause de leur forte teneur en sucres, additifs et colorants, qui favorisent inflammations, diabète et risques cardiovasculaires. Pour comparaison, un hot-dog fait perdre 36 minutes de vie et un cheeseburger, 9 minutes, note l’étude.

Comment agir en prévention ?

Les experts ne recommandent pas une privation totale, mais plutôt la modération et le remplacement de certains aliments dits à risque par des produits bénéfiques comme les noix ou les graines, qui peuvent à l’inverse allonger l’espérance de vie. Un menu équilibré où l’on évite les excès de sodas et de plats ultra-transformés reste le meilleur moyen de protéger sa santé au quotidien.

En résumé, le choix en apparence anodin de votre boisson peut donc impacter très concrètement votre longévité et votre bien-être. La clé : privilégier variété, équilibre et modération pour gagner chaque jour des minutes de vie en bonne santé.

