L’automne est le moment parfait pour se plonger dans des plats chaleureux et réconfortants, et quoi de mieux qu’un risotto pour ravir vos papilles ? Ce plat italien, crémeux à souhait, est la quintessence du bonheur culinaire. Découvrez 6 risottos irrésistibles qui vont réveiller vos papilles cet automne !

Risotto aux champignons sauvages

Commençons par un classique ! Le risotto aux champignons sauvages est un véritable délice qui évoque les promenades en forêt. Imaginez-vous dans une forêt dorée, le parfum des feuilles humides et des champignons qui s’éveille dans l’air. Pour réaliser ce risotto, utilisez un mélange de champignons comme des cèpes, des girolles et des chanterelles. Sauté avec un peu d’oignon et de l’ail, ces champignons libéreront leurs arômes irrésistibles.

Ingrédients :

300 g de riz Arborio

500 g de champignons sauvages

1 oignon

2 gousses d’ail

1 litre de bouillon de légumes

100 g de parmesan râpé

50 g de beurre

Persil frais

Préparation :

Faites chauffer le bouillon de légumes dans une casserole. Dans une autre poêle, faites fondre le beurre et faites revenir l’oignon et l’ail jusqu’à ce qu’ils soient dorés. Ajoutez les champignons et faites-les sauter jusqu’à ce qu’ils soient tendres. Ajoutez le riz et remuez pour bien enrober les grains. Versez une louche de bouillon chaud et remuez jusqu’à absorption. Répétez l’opération jusqu’à ce que le riz soit crémeux et al dente. Incorporez le parmesan et le persil avant de servir.

Risotto à la courge butternut

Quoi de mieux que de célébrer la saison des courges ? Ce risotto à la courge butternut est non seulement délicieux, mais aussi coloré. La douceur de la courge se marie parfaitement avec le crémeux du risotto.

Ingrédients :

300 g de riz Arborio

400 g de courge butternut

1 oignon

1 litre de bouillon de légumes

100 g de parmesan

50 g de beurre

Noix de muscade

Préparation :

Épluchez et coupez la courge en petits dés. Faites cuire la courge dans le bouillon jusqu’à ce qu’elle soit tendre. Dans une autre poêle, faites revenir l’oignon dans le beurre. Ajoutez le riz, puis incorporez la courge cuite et un peu de bouillon. Remuez jusqu’à obtenir une consistance crémeuse, ajoutez le parmesan et une pincée de noix de muscade.

Suggestion : pour un peu de croquant, parsemez de noisettes grillées avant de servir.

Risotto aux lentilles et aux carottes (vegan)

Ce risotto aux lentilles et aux carottes est un plat complet et nutritif. Les lentilles apportent des protéines, tandis que les carottes ajoutent une douceur naturelle et une belle couleur. C’est un plat réconfortant qui ravira autant les vegans et les omnivores.

Ingrédients :

300 g de riz Arborio

200 g de lentilles vertes cuites (ou en conserve)

2 carottes

1 oignon

1 litre de bouillon de légumes

2 cuillères à soupe d’huile d’olive

1 cuillère à café de cumin en poudre

Sel et poivre au goût

Persil frais pour la garniture

Préparation :

Épluchez et coupez les carottes en petits dés. Dans une casserole, faites chauffer le bouillon de légumes. Dans une grande poêle, faites chauffer l’huile d’olive et faites revenir l’oignon jusqu’à ce qu’il soit doré. Ajoutez les dés de carottes et faites-les revenir pendant environ 5 minutes. Incorporez le riz, remuez bien, puis ajoutez le cumin. Versez le bouillon, une louche à la fois, en remuant jusqu’à absorption. Ajoutez les lentilles cuites à mi-cuisson pour qu’elles s’incorporent bien. Lorsque le risotto est crémeux, assaisonnez avec du sel et du poivre au goût. Servez chaud, garni de persil frais haché.

Astuce : ajoutez quelques flocons de piment rouge pour un peu de chaleur !

Risotto aux truffes

Si vous voulez vraiment impressionner vos convives, ce risotto aux truffes est la solution. La truffe, avec son arôme distinctif, élèvera ce plat à un niveau gastronomique.

Ingrédients :

300 g de riz Arborio

50 g de truffe noire

1 litre de bouillon de légumes

100 g de parmesan

50 g de beurre

Préparation :

Préparez votre risotto classique en faisant revenir l’oignon et en ajoutant le riz. Ajoutez le bouillon progressivement jusqu’à ce que le riz soit crémeux. Incorporez le parmesan et les truffes finement râpées juste avant de servir.

Astuce : ajoutez un filet d’huile de truffe pour une touche finale sublime.

Risotto au curry et à la mangue (vegan)

Pour une fusion des saveurs, essayez ce risotto au curry et à la mangue. C’est un mélange surprenant et délicieux qui vous transportera dans un voyage culinaire.

Ingrédients :

300 g de riz Arborio

1 mangue mûre

1 oignon

1 cuillère à soupe de curry

1 litre de bouillon de légumes

100 g de crème de coco

Préparation :

Faites revenir l’oignon dans une poêle, puis ajoutez le curry. Ajoutez le riz, puis incorporez le bouillon petit à petit. Ajoutez la mangue coupée en dés et la crème de coco avant de servir.

Conseil : pour une touche encore plus exotique, ajoutez des noix de cajou grillées.

Risotto aux asperges et citron (vegan)

Ce risotto vegan aux asperges et au citron est un vrai régal printanier qui fait son petit effet même en automne. La fraîcheur des asperges et le zeste de citron apportent une légèreté parfaite à ce plat crémeux.

Ingrédients :

300 g de riz Arborio

250 g d’asperges vertes

1 oignon

1 litre de bouillon de légumes

100 ml de vin blanc (optionnel)

2 cuillères à soupe de levure nutritionnelle

Zeste et jus d’un citron

50 ml d’huile d’olive

Sel et poivre au goût

Préparation :

Préparer les asperges : coupez les asperges en morceaux de 2-3 cm. Blanchissez-les dans de l’eau bouillante pendant 2 minutes, puis plongez-les dans un bol d’eau glacée pour conserver leur couleur verte. Faire le risotto : dans une grande poêle, faites chauffer l’huile d’olive et faites revenir l’oignon émincé jusqu’à ce qu’il soit translucide. Ajouter le riz : incorporez le riz et remuez bien pendant 1 à 2 minutes pour le torréfier légèrement. Si vous utilisez du vin, ajoutez-le à ce stade et laissez-le réduire. Ajouter le bouillon : Aajoutez le bouillon de légumes chaud, louche par louche, en remuant constamment et en attendant que le liquide soit absorbé avant d’ajouter la suivante. Incorporer les asperges : lorsque le riz est presque cuit (environ 15 minutes), ajoutez les morceaux d’asperges blanchies, le jus et le zeste de citron, ainsi que la levure nutritionnelle. Mélangez bien. Assaisonner : salez et poivrez selon votre goût, puis laissez cuire encore 2-3 minutes. Servez chaud, garni de quelques zestes de citron.

Astuce : pour un goût encore plus prononcé, ajoutez un peu de thym frais ou de basilic.

Alléchant n’est-ce pas ? L’automne est la saison idéale pour savourer des plats réconfortants et crémeux comme le risotto. Comme vous le voyez, il existe des centaines de recettes de risotto. Alors que vous soyez un.e amateur.rice de champignons, un.e fan de courge, ou que vous souhaitiez expérimenter des saveurs audacieuses, il y a un risotto pour chaque palais.