Les mythes nutritionnels que vous devez déboulonner dès maintenant

Lorsqu’il s’agit de nutrition, on se retrouve souvent perdu.e.s dans un labyrinthe d’informations contradictoires. Des régimes à la mode aux conseils d’ami.e.s, il semble y avoir plus de mythes sur la nourriture que de grains de riz dans un sac de 10 kilos. Nous sommes là pour trier le bon grain de l’ivraie. Voici les mythes nutritionnels que vous devez déboulonner une bonne fois pour toutes !

Les féculents font grossir, il ne faut pas en manger le soir

Ah, les pauvres féculents, si souvent maltraités dans le monde de la nutrition. Les pâtes, le riz, les pommes de terre, iels ont été injustement diabolisé.e.s. Ce mythe nutritionnel persistant veut vous faire croire que les féculents, consommés après le coucher du soleil, se transforment en graisse pendant la nuit. Mais détrompez-vous !

Les féculents sont une source importante de glucides complexes, qui fournissent de l’énergie à votre corps. Au lieu de les diaboliser il s’agit donc de choisir des féculents complets et d’opter pour les bonnes portions (sans se restreindre). Alors, si vous avez envie d’un bol de riz ou de pâtes pour votre repas du soir, allez-y. Eh oui, on peut manger des pâtes sans se sentir coupable !

Le goûter est bon seulement pour les enfants

Ah, le goûter, ce moment sacré de la journée où les enfants se régalent de biscuits, de fruits et de jus de fruits. Mais qui a dit que les adultes ne pouvaient pas en profiter aussi ? Contrairement à la croyance populaire, le goûter n’est pas réservé uniquement aux enfants en pleine croissance.

En fait, prendre une collation nutritive entre les repas peut aider à maintenir des niveaux d’énergie stables et à prévenir les fringales. Optez de préférence pour des options saines comme des fruits frais, des noix, un yaourt nature (végétal ou non) ou des légumes avec trempette. N’hésitez pas à revisiter ce rituel d’enfance et à savourer un petit en-cas réconfortant à tout âge !

Il faut consommer des produits laitiers pour le calcium

Ce mythe a la vie dure, mais la réalité est que le calcium n’est pas l’apanage exclusif des produits laitiers d’origine animale. Bien sûr, le lait et ses dérivés sont d’excellentes sources de calcium, mais ils ne sont pas la seule option. Les légumes à feuilles vertes, les amandes, le tofu, les sardines ou encore les graines de chia sont tous des alternatives riches en calcium.

De plus, de nombreuses variétés de lait végétal, comme le lait d’amande ou de soja, sont souvent enrichies en calcium. Donc, si les produits laitiers ne sont pas votre tasse de thé (littéralement), ne vous inquiétez pas. Il existe une multitude d’autres façons de faire le plein de calcium pour des os forts et en bonne santé.

Les légumes surgelés sont moins sains que les frais

Détrompez-vous ! Les légumes surgelés sont souvent cueillis à maturité et rapidement congelés, ce qui les rend alors tout aussi nutritifs, voire plus, que leurs homologues frais qui peuvent perdre des vitamines lorsqu’ils attendent sur les étagères.

De plus, les légumes surgelés sont pratiques, économiques et réduisent souvent le gaspillage alimentaire. Alors, n’hésitez pas à remplir votre congélateur de ces petits joyaux verts (et oranges ou encore rouges) !

Le thé détoxifie le corps

Siroter une tasse de thé vert peut sembler être le remède ultime pour purifier votre organisme, mais la vérité est un peu plus nuancée. Bien que le thé soit plein d’antioxydants bénéfiques, il n’a pas le pouvoir magique de détoxifier votre corps.

Votre foie et vos reins sont déjà des maîtres dans cet art. Cela dit, le thé est une boisson dite saine. Alors, buvez avec plaisir, mais ne comptez pas sur lui pour nettoyer vos péchés culinaires du week-end.

Les aliments dits light sont meilleurs pour la santé

Attention aux étiquettes trompeuses ! Les aliments « light » peuvent sembler être la meilleure option, mais ils peuvent souvent être chargés de sucres ajoutés et d’édulcorants artificiels pour compenser le manque de matières grasses. Parfois, il vaut donc mieux opter pour la « version complète ». C’est l’un des nombreux mythes nutritionnels que vous devez déboulonner une bonne fois pour toutes !

Le pain fait grossir

Ah, le pain, cet aliment réconfortant qui a été injustement accusé de tous les maux. Bien sûr, le pain peut être calorique, surtout s’il est chargé de beurre et d’autres garnitures. Les pains de mie industriels peuvent aussi avoir une mauvaise compo. Mais le pain en soi n’est pas un ennemi pour votre corps.

Tout est une question de choix et de modération. Optez ainsi de préférence pour des pains complets ou des options à grains entiers, riches en fibres et en nutriments essentiels. De plus, notez qu’une demi-baguette ne vous fera probablement pas de bien, mais une tranche de pain de seigle avec une couche d’avocat écrasé, par exemple, peut être un délice satisfaisant et nutritif. Alors, plutôt que de diaboliser le pain, apprenez à en savourer les différentes variétés avec discernement.

Les régimes stricts sont la clé d’une bonne santé

Rien ne peut être plus éloigné de la vérité ! Les régimes (surtout draconiens) sont non seulement difficiles à suivre sur le long terme, mais ils peuvent aussi entraîner des déséquilibres nutritionnels et des troubles alimentaires.

La vraie clé d’une bonne santé est un mode de vie où la nourriture est appréciée pour son goût et sa valeur nutritive. Plutôt que de suivre aveuglément les dernières tendances diététiques, écoutez donc votre corps. Faites des choix alimentaires qui vous conviennent.

Boire du jus de fruit, c’est mieux que de boire du soda

La bataille entre le jus de fruit et le soda fait rage depuis des années. Certaines personnes pensent que si le soda est une bombe de sucre et de calories vides, le jus de fruit, lui, est une option saine et naturelle. Mais détrompez-vous !

Bien que le jus de fruit contienne des vitamines et des minéraux provenant des fruits, il peut également être bourré de sucre, même s’il est naturel. Sans oublier que les jus de fruits du commerce sont souvent dépourvus des fibres présentes dans les fruits entiers. Vous manquez alors l’un des éléments clés pour ralentir l’absorption du sucre dans votre corps. En fin de compte, la meilleure option reste toujours de consommer des fruits entiers. Ces derniers fournissent des fibres et des nutriments essentiels. Croquez dans une pomme juteuse, votre corps vous remerciera !

Manger ne devrait JAMAIS être une source de stress, mais plutôt une célébration de la diversité et du plaisir de manger. En déboulonnant ces mythes nutritionnels, vous êtes armé.e pour faire des choix alimentaires éclairés.