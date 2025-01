Ne jetez plus votre pain rassis : 7 recettes gourmandes à tester !

En général, lorsque le pain durcit vous estimez qu’il n’a plus d’utilité et vous le jetez injustement à la poubelle. Pourtant, ce que vous considérez comme un « déchet alimentaire » est en fait un véritable trésor culinaire. Même si le pain est rassis et semble tout bonnement immangeable, il a encore du potentiel pour les papilles. Pour lui donner une seconde vie derrière les fourneaux, voici des idées de recettes ultra réconfortantes avec ce pain rassis qui traîne dans votre placard. Rien ne se perd, tout se transforme !

Pain perdu traditionnel : une douceur réconfortante

La recette classique pour sublimer le pain rassis est bien sûr le pain perdu. Trempez vos tranches de pain dans un mélange d’œufs, de lait, de sucre et de vanille, puis faites-les dorer à la poêle avec une noix de beurre. Ajoutez une touche de cannelle ou un filet de sirop d’érable pour un résultat encore plus régressif. Ce pain, qui était dur comme de la pierre, gagne une tendresse infinie.

Croûtons maison pour vos soupes et salades

C’est une des idées de recettes les plus évidentes pour réutiliser le pain rassis. Pourtant, ça ne vous est peut-être même pas venu à l’esprit. Ce pain, resté trop longtemps à l’air libre, se mue en croûtons pour donner du croustillant à vos mets de tous les jours. Coupez-le en dés, mélangez avec un peu d’huile d’olive, de l’ail haché, des herbes de Provence et une pincée de sel. Faites cuire au four jusqu’à ce qu’ils soient dorés et bien craquants. Ça n’a rien à voir avec les dés industriels !

Chapelure maison : l’indispensable en cuisine

Pour paner vos escalopes de poulet et vos dés de tofu ou donner du relief à vos gratins de saison, vous pouvez réduire votre pain rassis en miettes. C’est certainement l’une des recettes les plus faciles avec du pain rassis. Gardez votre poudre magique dans une boîte hermétique pour qu’elle ne perde rien de sa saveur.

Pudding au pain : un dessert qui fait voyager

À la lecture de cette recette, vous avez certainement grimacé (ne mentez pas). Pourtant, elle n’est pas aussi bizarre qu’elle n’en a l’air. Originaire du Royaume-Uni, le pudding au pain est une manière ingénieuse de recycler le pain rassis. Mélangez des morceaux de pain avec du lait, des œufs, du sucre et des épices comme la muscade. Ajoutez des fruits secs, des morceaux de chocolat ou des pommes. Enfournez jusqu’à obtenir une texture fondante et légèrement dorée.

Pain rassis en version pizza

Avec ces restes de pain, vous vous attendiez à tout sauf à en faire l’ingrédient principal de vos pizzas maison. Pourtant, le pain rassis peut devenir la base parfaite pour des mini-pizzas. Badigeonnez chaque tranche de sauce tomate, ajoutez la garniture de votre choix (jambon, légumes, fromage) et enfournez quelques minutes. Simple, rapide et délicieux ! Vous savez ce que vous pouvez faire pour les apéros à l’improviste.

Gnocchi di pane : un classique italien à tester

Pas besoin de vous frotter les yeux. Vous avez bien lu. Pour changer des « gnocchis » classiques et sortir des sentiers battus de la gastronomie, direction Trieste avec cette recette ingénieuse. Mélangez du pain rassis émietté avec du lait, des œufs et un peu de farine. Ajoutez du fromage râpé et des herbes pour parfumer. Formez de petites boules et faites-les cuire dans de l’eau bouillante. Servez avec une sauce tomate maison ou un beurre à la sauge. Une façon rustique et délicieuse de savourer le pain autrement.

Cookies au pain rassis & chocolat

Qui aurait cru que le pain rassis pouvait se réinventer en dessert ? Votre baguette desséchée n’a pas fini de vous surprendre. Mixez votre pain rassis en fine chapelure et incorporez-le dans votre pâte à cookies. Ajoutez du chocolat, des noix ou des noisettes et d’autres tas de bonnes choses. Le résultat : des cookies légèrement croustillants, ultra-gourmands et écoresponsables !

Après avoir testé ces recettes, vous n’allez plus jamais voir le pain rassis de la même manière. Vous allez peut-être même faire exprès de le laisser sécher sur votre plan de travail.